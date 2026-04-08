العراق يعيد فتح المجال الجوي أمام الطيران بعد 40 يوماً من الإغلاق

- أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق عن إعادة فتح الأجواء والمطارات بعد استقرار الأوضاع وهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، مع الالتزام بمعايير السلامة والأمن الجوي. - أشار المدير العام لإياتا إلى أن عودة إمدادات وقود الطائرات إلى وضعها الطبيعي ستستغرق شهوراً بسبب تعطل التكرير في الشرق الأوسط، مما أثر على السفر الجوي عالمياً. - نتيجة لارتفاع أسعار الوقود، زادت شركات الطيران مثل "دلتا إيرلاينز" رسوم الحقائب، وقلصت "طيران نيوزيلندا" رحلاتها ورفعت أسعار التذاكر.

أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق إعادة فتح الأجواء العراقية وكل المطارات الدولية والمحلية أمام حركة الطيران، اعتباراً من اليوم الأربعاء، وذلك بعد ساعات قليلة على سريان هدنة لأسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران ووقف العمليات العسكرية في المنطقة. وقال رئيس سلطة الطيران المدني العراقي، بنكين ريكاني، في بيان له، إنّ "‏الأجواء وكافة المطارات العراقية ستفتح ابتداءً من اليوم". بدورها، أعلنت سلطة الطيران المدني، في بيان لها إعادة فتح الأجواء العراقية أمام حركة الملاحة الجوية ابتداءً من اليوم، وذلك بعد استقرار الأوضاع وعودة الظروف إلى طبيعتها.

وأضافت أن هذا الإجراء يُسمح باستئناف جميع الرحلات الجوية المدنية بما يشمل العبور والإقلاع والهبوط في المطارات العراقية وفقاً للضوابط والتعليمات المعتمدة. كما أكدت سلطة الطيران، بحسب البيان، التزامها الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمن الجوي وبالتنسيق المستمر مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بما يضمن انسيابية وكفاءة حركة النقل الجوي. ومنذ نحو 40 يوماً يواصل العراق غلق أجوائه وتعليق كل الرحلات الجوية والمرور على خلفية الحرب في المنطقة، وما رافقها من مخاطر على سلامة الملاحة الجوية.

"إياتا": عودة إمدادت الوقود للطائرات إلى طبيعتها تستغرق شهوراً

في السياق، قال المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، الأربعاء، إنّ عودة إمدادات وقود الطائرات وأسعارها إلى وضعها الطبيعي ستستغرق شهوراً حتى مع إعادة فتح مضيق هرمز. وصرح ويلي والش للصحافيين وفقاً لوكالة فرانس برس، أنّ "الأمر سيستغرق شهوراً أخرى للعودة إلى مستويات الإمداد المطلوبة نظراً إلى تعطل طاقة التكرير في الشرق الأوسط. لا أعتقد أن ذلك سيحدث في غضون أسابيع".

وأدت الحرب في المنطقة، إلى ارتفاع أسعار النفط والوقود ارتفاعاً حاداً في جميع أنحاء العالم. كما لا يزال السفر جواً على مستوى العالم يعاني اضطرابات شديدة، ولا يزال الكثير من الناس غير قادرين على الذهاب إلى مقاصدهم بعدما أدت الحرب إلى إغلاق مطارات رئيسية في المنطقة وهو ما دفع عدداً من شركات الطيران الدولية إلى إلغاء رحلاتها إلى دول ومطارات في المنطقة. وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية آنا كايسا إيتكونن، أمس الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي سيناقش هذا الأسبوع تأثير أزمة الطاقة على قطاعي المطارات والطيران. كما قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الثلاثاء، إن أسعار الوقود قد تستمر في الارتفاع أشهراً حتى بعد معاودة فتح مضيق هرمز.

وبلغ متوسط ​​سعر غالون وقود الطائرات في مطارات شيكاغو وهيوستن ولوس أنجليس ونيويورك نحو 4.69 دولارات أول أمس الاثنين، مقابل 2.5 دولار قبيل الحرب، وفقاً لشركة أرغوس ميديا. كما أعلنت شركة الطيران الأميركية "دلتا إيرلاينز"، أمس الثلاثاء، زيادة رسوم الحقائب المسجلة مع ركابها، لتنضم إلى قائمة متزايدة من الشركات المنافسة التي رفعت هذه الرسوم لمواجهة ارتفاع أسعار وقود الطائرات نتيجة الحرب في المنطقة. ووفقاً لوكالة أسوشييتد برس، فإنه اعتباراً من اليوم الأربعاء، سيدفع أغلب الركاب على الرحلات المحلية والدولية القصيرة 10 دولارات إضافية عن أول وثاني حقيبة مسجلة لكل راكب و50 دولاراً على الحقيبة الثالثة.

ويعني هذا ارتفاع رسوم أول حقيبة إلى 45 دولاراً والحقيبة الثانية إلى 55 دولاراً والثالثة إلى 200 دولار وفقاً لشركة دلتا. وقالت شركة طيران نيوزيلندا أول أمس الاثنين (الثلاثاء بالتوقيت المحلي) إنها ستخفض عدد رحلاتها خلال شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، وسترفع أسعار التذاكر في ظل ارتفاع تكاليف وقود الطائرات الذي تواجهه الشركة بسبب الحرب مع إيران.