العراق يضبط أكثر من 20 مليون دولار في قضية فساد وكيل وزارة النفط

- ضبطت محكمة جنايات مكافحة الفساد في بغداد 27 مليار دينار عراقي في قضية وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، الذي اعترف بتورط مسؤولين آخرين في صفقات فاسدة، ضمن جهود استرداد الأموال المنهوبة. - تجاوزت المضبوطات 141 مليار دينار، بالإضافة إلى ملايين الدولارات والذهب والعقارات، ضمن حملة "صولة الفجر" بقيادة رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، لاسترداد المال العراقي المنهوب. - ارتفع عدد المحتجزين إلى أكثر من 50 شخصاً، بينهم مسؤولون ونواب، مع دعم شعبي للحملة، وإمكانية تخفيف العقوبات مقابل إعادة الأموال المنهوبة.

أعلنت محكمة جنايات مكافحة الفساد في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، ضبط 27 مليار دينار عراقي (أكثر من 20 مليون دولار) جديدة ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي، الذي اعتقل في 30 مايو/أيار الماضي، ثم اعترف على مسؤولين شاركوا معه في صفقات وعقود فاسدة، وحصلوا على مبالغ كبيرة تصل إلى ملايين الدولارات.

وذكر مجلس القضاء الأعلى (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، في بيان، أن "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أكد ضبط مبلغ قدره 27 مليار دينار عراقي في إطار القضية الخاصة بعدنان الجميلي، إلى جانب الأطراف المتورطة معه"، مضيفاً أن "القاضي المختص بيّن أن عملية ضبط المبلغ جاءت نتيجة المتابعة الدقيقة لتعقب المتحصلات المالية الناجمة عن الهدر الذي شاب المشاريع المنفذة من قبل المتهم والأطراف المرتبطة بالقضية"، مشيراً إلى أن "الأموال كانت مخبأة لدى عدد من الأشخاص".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآلية التي تتبعها السلطات لتعقب واسترداد الأموال المخبأة لدى الأفراد؟ ما هي أبرز التحديات التي تواجه حملة استرداد الأموال المنهوبة في العراق؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

أموال وذهب مخبأة داخل المنازل

وهذا ليس المبلغ الأول الذي يُجرى ضبطه والعثور عليه، إذ شهد الشهر الجاري، الكشف عن شبكة واسعة من الأموال والأصول المخفية، فقد سبق أن أعلن القضاء العراقي ضبط 25 مليار دينار عراقي و200 ألف دولار، إضافة إلى 4 كيلوغرامات من المصوغات الذهبية، بعضها كان مخبئاً داخل جدران عدد من الدور.

قبلها، صدرت قرارات قضائية بالحجز على أصول ضخمة في مدينة الموصل، شملت تسع عقارات تجارية وثلاثة معامل لإنتاج الطحين بقيمة إجمالية تبلغ نحو 69 مليار دينار، بالإضافة إلى سبع شاحنات نقل حديثة، فضلاً عن استرداد والتحفّظ على 375 كيلوغراماً من الذهب، منها 358 كيلوغراماً استُردت بالتنسيق مع إقليم كردستان، شمالي البلاد، كما ضبطت السلطات العراقية 14 مليار دينار عراقي كانت مخبأة في إحدى الحفر المعدة لتصريف الأمطار.

اقتصاد عربي ضبط 10 ملايين دولار و31 مليار دينار في العراق

المضبوطات تتجاوز 141 مليار دينار

وأولى عمليات كشف المال المنهوب من الدولة العراقية، كانت في 6 يوليو/تموز الجاري، حين أعلن القضاء العراقي عن ضبط 25 مليار دينار ومليون دولار، و5 كيلوغرامات من الذهب. ليصل مجموع المبالغ المضبوطة في قضية عدنان الجميلي، إلى أكثر من 141 مليار دينار عراقي (نحو 108 ملايين دولار)، بالإضافة إلى ملايين الدولارات ومئات الكيلوغرامات من الذهب وعقارات بمليارات الدنانير.

وقالت مصادر عراقية، قريبة من القضاء العراقي لـ"العربي الجديد" إن "رئيس مجلس القضاء فائق زيدان عازم على الاستمرار بعملية صولة الفجر لإيقاف المتجاوزين والفاسدين من المسؤولين والقريبين منهم، لاسترداد المال العراقي المنهوب، وأن التحقيقات لا تزال مستمرة للوصول إلى جميع المتورطين في قضية الجميلي". وتابعت أن "أسماء جديدة وردت في التحقيقات، وسيجري اعتقالها، وسيُعلن عن ذلك عبر الإعلام، بالإضافة إلى أحكام جديدة مرتقبة بحق المتورطين بقضايا الاختلاس والابتزاز".

أكثر من 50 محتجزاً في قضية الجميلي

وارتفع عدد المحتجزين في مراكز احتجاز تتبع هيئة النزاهة العراقية وسط بغداد، ضمن قضية وكيل وزارة النفط العراقية عدنان الجميلي، إلى أكثر من 50 محتجزاً بينهم أكثر من 12 عضواً في مجلس النواب العراقي، ومسؤولون في وزارة النفط، وبعض المستشارين السابقين في الحكومة.

وقال الباحث في الشأن العراقي، عبد الله الركابي، إن "عملية ملاحقة الفاسدين وضبط الأموال المنهوبة من الدولة العراقية، لا تستهدف أشخاصاً فحسب، بل إنها تستهدف منظومات متداخلة من المسؤولين الفاسدين داخل الدولة". وأضاف في حديث لـ"العربي الجديد" أن "الإسناد الشعبي للحملة كبير، بالتالي على السلطات العراقية وتحديداً مجلس القضاء والحكومة، الاستمرار بها وصولاً إلى كبار الفاسدين من الرموز السياسية المعروفة، وألا تقتصر على المسؤولين الصغار لأننا نعلم جيداً أن الفساد في العراق يبدأ من الكبار في الوضع السياسي، ولا ينتهي بالمسؤولين الصغار، بل إنه يصل إلى بعض الموظفين العاديين في دوائر الدولة".

وسبق أن أعلن مجلس القضاء العراقي أنه سيخفف العقوبات بحق المتورطين بقضايا الفساد التي كشف عنها أخيراً مقابل إعادتهم الأموال التي استولوا عليها، لافتاً إلى أن تخفيف الإجراءات القانونية أو العقوبة التي تصدر بحق المتهمين بهذه الجريمة سيجري حسب المتاح دستورياً وقانونياً.

(الدولار = 1310.40 دنانير عراقية)