العراق يستهدف إنتاج 3 ملايين برميل يومياً خلال شهرين

- تركز وزارة النفط العراقية على إعادة إنتاج الحقول النفطية إلى مستويات تتجاوز 3 ملايين برميل يومياً، مع توقعات بالعودة لهذه المعدلات خلال شهر إلى شهرين، مع مراعاة اختلاف طبيعة المكامن النفطية. - يتم التركيز حالياً على الحقول المنتجة للغاز السائل والمكثفات والغاز المصاحب، لدعم إمدادات شركة غاز البصرة وتشغيل محطات الكهرباء، مع بدء الشركات إجراءات إعادة الإنتاج. - أكد وزير النفط جاهزية الحقول لاستئناف الاستخراج تدريجياً، مع تواصل شركة "سومو" مع الزبائن لترشيح الناقلات وتحميل الكميات التعاقدية عبر الموانئ الجنوبية.

أكدت وزارة النفط العراقية، اليوم الجمعة، أن جهودها تتركز حالياً على إعادة إنتاج الحقول النفطية إلى مستوياتها السابقة، بما يتجاوز 3 ملايين برميل يومياً من حقول الجنوب، مرجحة أن تتم العودة إلى هذه المعدلات خلال فترة تراوح بين شهر وشهرين. وقال المتحدث باسم الوزارة سليم فرهود، لوكالة الأنباء العراقية، إن "عودة الصادرات النفطية إلى معدلاتها السابقة لا يمكن ربطها بسقف زمني محدد بدقة، بسبب اختلاف طبيعة المكامن النفطية من حقل إلى آخر، وتفاوت الطاقة الإنتاجية والبرامج الفنية المعتمدة لدى كل مشغل".

وأوضح فرهود أن التركيز في المرحلة الحالية ينصب على الحقول المنتجة للغاز السائل والمكثفات والغاز المصاحب، باعتبارها حقولاً مرتبطة مباشرة بإمدادات شركة غاز البصرة، التي توفر الغاز اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، إضافة إلى غاز الطبخ. وأضاف أن رفع الطاقة التصديرية وعودة الناقلات إلى مواقع التحميل سيتم بالتوازي مع عمليات زيادة الإنتاج، مشيراً إلى أن الشركات العاملة باشرت إجراءات إعادة الإنتاج فور استكمال عملياتها الفنية. وبيّن أن معدلات إنتاج قائمة بالفعل في عدد من الحقول، وأن معظم الشركات، ولا سيما الشركات الصينية، ما زالت موجودة في مواقعها، فيما بدأت الحقول التي خُفضت طاقاتها الإنتاجية برفع تلك الطاقات تدريجياً.

وأشار فرهود إلى أن "لكل حقل طبيعة خاصة في العودة إلى العمل، ولكل مكمن طريقة فنية مختلفة، كما أن لكل مشغل برامجه وإجراءاته لإعادة الحقول إلى طاقتها الإنتاجية بصورة تدريجية، مؤكداً أن المدة لن تطول".

من جانبه، أكد وزير النفط العراقي باسم محمد خضير العبادي، مساء الخميس، جاهزية الحقول النفطية لاستئناف عمليات الاستخراج، مشيراً إلى أن العودة إلى الوضع الطبيعي ستتم بشكل متزايد حتى بلوغ معدلات الإنتاج السابقة. وقال العبادي إن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" تواصلت مع جميع الزبائن لترشيح الناقلات المؤجرة والمملوكة لهم، بهدف تحميل الكميات التعاقدية من النفط الخام العراقي عبر الموانئ الجنوبية. وأوضح أن عودة الصادرات ستكون تدريجية، وبما يتناسب مع انسيابية مرور الناقلات عبر مضيق هرمز، في وقت تسعى فيه الوزارة إلى ضمان استقرار الإنتاج والتصدير معاً.