العراق يستعد لتصدير النفط الخام والنفتا عبر سورية رغم توقف الحرب

- العراق يعتزم توسيع تصدير النفط عبر سوريا بعد تعطل مسارات الخليج بسبب الحرب، بهدف تقليل الاعتماد على ممر واحد وتعزيز التعاون مع سوريا. - يواجه النقل عبر سوريا تحديات مثل الأضرار في البنية التحتية واحتجاجات تعيق مرور الشاحنات، لكن سوريا تعمل على تحسين قدراتها اللوجستية. - سوريا تسعى للاندماج الاقتصادي الإقليمي والعالمي، وتفرض رسوماً على عبور شحنات الوقود العراقي، مما يعزز التعاون الاقتصادي رغم التحديات.

نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في قطاع الطاقة ومصادر في مصافي النفط في سورية والعراق أن العراق يستعد لتصدير النفط الخام والنفتا عبر موانئ سورية، بعدما أدت الحرب التي اندلعت في المنطقة، إثر شن الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانهما على إيران يوم 28 فبراير/شباط الماضي، إلى تعطيل مسارات شحن رئيسية في الخليج، أبرزها مضيق هرمز.

ومن شأن هذه الخطوة توسيع نطاق الترتيب الذي يمكّن العراق من تصدير زيت الوقود عبر ميناء بانياس السوري على البحر المتوسط، بعدما قوض إغلاق هرمز مسارات التصدير الرئيسية أمام ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وقال مسؤولان عراقيان في قطاع النفط لـ"رويترز" إن خطط تنويع طرق تصدير الخام والوقود، ومنها التصدير عبر سورية، ستستمر حتى بعد انتهاء حرب إيران وعودة حركة الشحن عبر المضيق إلى طبيعتها، في إطار استراتيجية حكومية تهدف إلى تقليل اعتماد العراق على ممر تصدير واحد. كما قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية سليم الركابي، لـ"رويترز"، إن "الحكومة العراقية ووزارة النفط توليان موضوع تنويع منافذ التصدير، وبالذات من خلال الأراضي السورية، الأهمية القصوى". وأضاف: "تعمل وزارة النفط، من خلال ذراعها التسويقية، شركة تسويق النفط (سومو)، على إدامة النقاشات والتعاون مع الجانب السوري لتوسيع عمليات التصدير عبر الأراضي السورية".

وعادة ما يصدر العراق 3.6 ملايين برميل من النفط يومياً، وكان نحو 3.4 ملايين برميل يومياً يتدفق قبل الحرب على إيران عبر محطات البصرة في الجنوب. كما كان العراق يصدر بشكل رئيسي زيت الوقود من ميناء خور الزبير على الخليج، إلا أن الصراع أجبره على البحث عن مسارات بديلة بعد إغلاق المضيق وامتلاء مرافق التخزين.

وكان من بين الحلول التي اعتمدت في إبريل/نيسان نقل ملايين البراميل من زيت الوقود العراقي بالشاحنات عبر سورية إلى بانياس، ثم إعادة تصديرها من هناك. وأكد محمد الأحدب، مدير إدارة الإعلام في الشركة السورية للبترول، استمرار عمليات النقل والتفريغ رغم إعادة الفتح المتوقعة للمضيق. كما قال مسؤول في وزارة الطاقة السورية إن سورية تعتزم افتتاح منطقتين إضافيتين لتفريغ النفط ومرافق أخرى في بانياس خلال أسبوع، لاستيعاب الخام والنفتا العراقيين. وأوضح الأحدب أن بانياس قادرة حالياً على تفريغ نحو 900 شاحنة يومياً في المتوسط.

وذكر مسؤولان في وزارة النفط العراقية أن شحنات النفط الخام إلى سورية قد تبدأ بمعدل 50 ألف برميل يومياً بمجرد جاهزية منشآت التحميل، فيما لم تُحسم بعد مستويات صادرات النفتا. وأشار مسؤولون سوريون وعراقيون إلى أن عمليات التصدير بالشاحنات مرشحة للانطلاق مطلع يوليو/تموز، على أن تفتتح شركة "سومو" مكاتب لها في بانياس.

إيرادات ورسوم عبور

منحت "سومو" في إبريل/نيسان عقوداً لتوريد نحو 650 ألف طن من زيت الوقود شهرياً، اعتباراً من ذلك الشهر وحتى يونيو/حزيران، على أن تُنقل براً عبر سورية. وكان العراق قد صدر كمية قياسية من زيت الوقود بلغت 18 مليون طن خلال عام 2024، أي ما يعادل نحو 1.5 مليون طن شهرياً. وتشير أحدث البيانات المتاحة لعام 2025 إلى أن الصادرات ظلت قريبة من المستويات المسجلة في أواخر عام 2024.

وقال أحمد قبه جي، نائب الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول، لـ"رويترز"، في مايو/أيار، إن البنية التحتية في سورية ما زالت محدودة، لكن البلاد تعمل على زيادة قدرتها على تفريغ منتجات الوقود العراقية وإعادة تصديرها. وتسعى سورية، في عهد الرئيس أحمد الشرع، إلى إعادة الاندماج في الاقتصادين الإقليمي والعالمي بعد عقود من حكم عائلة الأسد وحرب استمرت قرابة 14 عاماً، دمرت الاقتصاد وأبقت البلاد في عزلة سياسية ومالية.

وذكر مسؤولون في وزارة النفط العراقية أن سورية تتقاضى رسوماً على عبور شحنات زيت الوقود، تُدفع من خلال المشترين والوسطاء وليس مباشرة من "سومو". ولم تتمكن "رويترز" من تحديد قيمة هذه الرسوم أو آلية تحصيلها. وأظهرت بيانات شحن صادرة عن مجموعة بورصات لندن أن زيت الوقود العراقي الذي أعيد تصديره عبر سورية وصل إلى وجهات في أفريقيا وأوروبا، فيما وصلت أحدث ناقلة إلى الإسكندرية في مصر في التاسع من يونيو/حزيران.

ورغم أهمية هذا المسار البديل، فإنه لا يخلو من التحديات، إذ تعرضت الطرق السريعة السورية لأضرار كبيرة خلال سنوات الحرب. كما اصطدمت شاحنتا وقود عراقيتان قرب حمص خلال يونيو/حزيران، ما أدى إلى تسرب آلاف الليترات من الوقود، في حين منع محتجون في شمال شرق سورية مرور شاحنات عراقية احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود وتدهور الأوضاع المعيشية.

وقال مصدر مطلع على عمليات النقل في منشأة بانياس إن زيت الوقود العراقي لا يُعالج داخل المصفاة، بل تُفرغ الشاحنات حمولتها في منصة بحرية متصلة بخزانات تخزين تقع شمال المصفاة، قبل ضخ الوقود مباشرة إلى ناقلات التصدير.

وكان أحمد قبه جي قد ذكر في مايو/أيار أن سورية تعمل على إعادة تأهيل خطوط الأنابيب المتضررة من الحرب، بهدف الاستعاضة تدريجياً عن النقل بالشاحنات. وقال مسؤول في وزارة الطاقة السورية إن خط أنابيب النفط بين العراق وسورية قادر على ضخ ما يصل إلى 300 ألف برميل يومياً.

(رويترز، العربي الجديد)