- أعلنت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية العراقية عن استحداث مسارات جوية جديدة مؤقتة بين بغداد وطهران، بهدف تحسين انسيابية الرحلات وتقليل أوقات الطيران واستهلاك الوقود، وذلك بالتنسيق مع السلطات الإيرانية. - يأتي هذا الإجراء ضمن خطط الشركة لتحديث إدارة الحركة الجوية وتعزيز السلامة وفق المعايير الدولية، مما يعزز مكانة العراق كممر جوي حيوي وآمن في المنطقة. - استحداث المسارات الجوية يأتي في ظل التوترات الإقليمية، حيث تسعى السلطات العراقية لضمان استمرارية الحركة الجوية وسلامتها وسط التطورات الأمنية والعسكرية.

أعلنت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية العراقية، اليوم الخميس، أنها أشعرت رسمياً المراقبين الجويين باستحداث مسارات جوية جديدة مؤقتة للوصول والمغادرة، تربط بين منطقة معلومات الطيران في بغداد ومنطقة معلومات الطيران في طهران. وذكر معاون مدير عام الشركة، أحمد عماد أحمد، في بيان صحافي، أن هذا الإجراء دخل حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم. وأوضح أن استحداث هذه المسارات جاء بناءً على التنسيق المباشر والتفاهمات الملاحية المشتركة، بهدف تنظيم الحركة الجوية وتسهيل انسيابية الرحلات بين الإقليمين، بما يضمن رفع الكفاءة التشغيلية للمجال الجوي العراقي، وتقليل أوقات الطيران واستهلاك الوقود للشركات الناقلة.

وقال أحمد إن هذا الإجراء يأتي في إطار الخطط الاستراتيجية التي تنفذها الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية لتحديث إدارة الحركة الجوية وتطوير شبكة الطرق الجوية العراقية، بما يعزز السلامة الجوية وفق المعايير الدولية المعتمدة لدى منظمة الطيران المدني الدولي، ويرسّخ مكانة العراق ممراً جوياً حيوياً وآمناً في المنطقة.

سياحة وسفر العراق: الأجواء مفتوحة والرحلات مستمرة رغم التوترات

استحداث هذه المسارات الجوية المؤقتة بين بغداد وطهران يأتي في ظل التصعيد المستمر في المنطقة، والذي دفع شركات الطيران إلى تعليق رحلاتها أو تغيير مساراتها تجبناً للأجواء الإيرانية، منذ عودة التوترات الأخيرة في أوائل يوليو/ تموز. وتعد إعادة تنظيم الممرات الجوية في المنطقة ضرورة متكررة كلما تصاعدت وتيرة الضربات العسكرية أو أغلق مجال جوي بالكامل أو جزئياً لأسباب أمنية.

ويحتل العراق موقعاً جغرافياً حساساً بين إيران ودول الخليج والمشرق العربي، ما يجعل مجاله الجوي ممراً رئيسياً للرحلات الدولية العابرة، ويضع سلطات الطيران المدني العراقية أمام تحدٍ دائم في الموازنة بين ضمان استمرارية الحركة الجوية وسلامتها من جهة، والتكيف مع التطورات الأمنية والعسكرية المتسارعة في محيطه الإقليمي من جهة أخرى.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)