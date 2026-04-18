العراق يستأنف تصدير النفط من جميع الحقول خلال أيام

- استأنف العراق صادرات النفط من الجنوب عبر مياه الخليج العربي بعد توقف لأكثر من شهر بسبب اضطرابات في مضيق هرمز، حيث بدأت ناقلة "أجيوس فانوريوس 1" بتحميل مليوني برميل من خام البصرة. - مضيق هرمز مفتوح الآن أمام السفن التجارية بفضل وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، بينما يتوقع وصول ناقلة أخرى إلى محطات التصدير الجنوبية قريباً. - عدّلت وكالة موديز نظرتها المستقبلية لاقتصاد العراق إلى "سلبية" بسبب المخاطر الائتمانية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها على صادرات النفط عبر مضيق هرمز.

نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) اليوم السبت، عن وزارة النفط القول إن صادرات الخام من جميع حقول العراق ستستأنف خلال الأيام القليلة المقبلة. وأفادت أربعة مصادر في قطاع الطاقة، أن العراق استأنف صادرات النفط من الجنوب عبر مياه الخليج العربي بعد توقف استمر أكثر من شهر بسبب اضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، إذ بدأت ناقلة واحدة في تحميل الخام. وأفادت مصادر في الموانئ وقطاع الطاقة في العراق الجمعة، بأن الناقلة (أجيوس فانوريوس 1) التي ترفع علم مالطا رست قبالة محطات النفط الجنوبية في البلاد، ومن المقرر تحميل نحو مليوني برميل من خام البصرة على متنها.

وأظهرت بيانات أن السفينة دخلت الخليج عبر مضيق هرمز يوم الأربعاء، في محاولة ثانية للعبور، بعدما كانت من بين سفن عدة حاولت دخول الخليج يوم الأحد، خلال اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. وأفادت بيانات شحن ومصادر تجارية بأن وجهة الناقلة هي مصفاة نغي سون الفيتنامية، ومن المتوقع تحميلها بالنفط الخام من الموانئ الجنوبية للعراق. وذكر مسؤولان في محطات النفط أنه بالإضافة إلى (أجيوس فانوريوس 1)، من المتوقع وصول ناقلة أخرى إلى محطات التصدير الجنوبية في العراق في غضون يومين.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس الجمعة، إن مضيق هرمز صار مفتوحاً كلياً أمام جميع السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وجرى التوصل إليه أول من أمس الخميس، بين إسرائيل ولبنان لوقف القتال بين القوات الإسرائيلية وحزب الله المدعوم من إيران. بينما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يعتقد أن اتفاقاً لإنهاء حرب إيران سيُعقد "قريباً"، على الرغم من أن التوقيت لا يزال غير واضح.

موديز تعدل نظرتها المستقبلية لاقتصاد العراق إلى سلبية

في السياق، عدّلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية إلى العراق من "مستقرة" إلى "سلبية"، مشيرة إلى "المخاطر التي تهدد الوضع الائتماني للبلاد نتيجة تأثير الحرب الدائرة في الشرق الأوسط بتدفق الطاقة والأمن". وقالت موديز الجمعة، إن "اعتماد العراق بشكل كبير على قطاع النفط يعني أن أي خلل في الصادرات عبر مضيق هرمز سيؤدي إلى انخفاض كبير في تدفقات الدولار والإيرادات المالية".

وتمثل صادرات العراق من مضيق هرمز نحو 90% من صادرات البلاد من النفط الخام. والشهر الماضي، أفاد مسؤولون في قطاع الطاقة بالبلاد بأن إنتاج حقول النفط الرئيسية في جنوب العراق، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، انخفض بنحو 80% بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وإغلاق المضيق، ما أدى إلى ارتفاع مخزونات النفط إلى مستويات حرجة. وأضافت وكالة موديز في تقريرها: "حتى في حال استمرار وقف إطلاق النار، نتوقع أن يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تعود حركة النفط عبر المضيق إلى طبيعتها". وأبقت الوكالة على تصنيف العراق عند "Caa1".

(رويترز، العربي الجديد)