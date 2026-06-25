العراق يريد زيادة حصته في "أوبك" ويدرس إمكانية انسحابه منها

- يواجه العراق أزمة مالية حادة بسبب انخفاض صادرات النفط نتيجة الاضطرابات الإقليمية، مما يدفعه للنظر في زيادة حصته الإنتاجية داخل أوبك، مع احتمال الانسحاب إذا لم تتم زيادة الحصة بشكل كبير. - تعاني صادرات النفط العراقية من ضغوط بسبب اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، ورغم زيادة أوبك+ المحدودة لحصة العراق، إلا أن بغداد ترى أنها غير كافية لتعويض الخسائر المالية. - تسعى وزارة النفط العراقية لدعم الاستثمار وتطوير الحقول النفطية والغازية، وتحسين البنى التحتية، مع استمرار شركة "سومو" في تأمين منافذ التصدير وتنويع الأسواق.

قال مسؤول كبير في قطاع النفط العراقي لوكالة رويترز إن "العراق يمر بأزمة مالية حادة بسبب الانخفاض الكبير في صادرات النفط خلال الحرب في المنطقة"، مؤكداً أن بغداد يجب أن تنظر بجدية شديدة في زيادة حصتها داخل منظمة أوبك. وأضاف المسؤول الكبير أن العراق سيضطر إلى بحث جميع الخيارات المتاحة إذا لم تتم زيادة حصته الإنتاجية في "أوبك" بشكل كبير. وتابع "على السعودية وحلفاء أوبك الآخرين التعامل مع هذه القضية بأقصى درجات الجدية. وفي حال عدم حدوث ذلك، سيضطر العراق إلى النظر في جميع الخيارات المتاحة".

ونقلت "رويترز" عن مصادر أن "مسؤولين عراقيين يدرسون فكرة الانسحاب من أوبك"، لكن الخطة الحالية تبقى البقاء داخل المنظمة والعمل على انتزاع حصة إنتاجية أكبر. وفي المقابل، صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية، سلمان الركابي، اليوم الخميس، بأنه لا توجد نية حالياً للانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك". وقال "ما زلنا ملتزمين بالعمل ضمن آليات المنظمة مع الأخذ بعين الاعتبار أن الوزارة ماضية بزيادة إنتاجها ليتلاءم مع مقدراتها واحتياجاتها". لكنه أوضح أنه "يجب على منظمة أوبك زيادة مستوى إنتاج العراق وبخلافه سيكون هناك قرار بخصوص البقاء أو الخروج منها".

وتأتي هذه التصريحات في وقت واجه فيه العراق ضغوطاً كبيرة على صادراته النفطية، خصوصاً عبر موانئ البصرة، بسبب اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز وتداعيات الحرب على حركة الناقلات. وكان العراق يصدر قبل الحرب نحو 3.4 ملايين برميل يومياً عبر مرافئه الجنوبية، بينما كان إجمالي صادراته المعتادة يدور حول 3.6 ملايين برميل يومياً. في وقت تبلغ فيه حصة العراق الإنتاجية الرسمية ضمن اتفاق "أوبك+" نحو 4.4 ملايين برميل يومياً.

ورغم موافقة "أوبك+" في وقت سابق على زيادة محدودة لحصة العراق بواقع 26 ألف برميل يومياً ابتداء من يوليو/ تموز، ترى بغداد أن هذه الزيادة لا تكفي لتعويض خسائرها المالية ولا تعكس حجم الضرر الذي لحق بقدراتها التصديرية خلال الأشهر الماضية.

وفي حال انتقلت بغداد من التلويح بالانسحاب من "أوبك" إلى التنفيذ، فقد تنضم إلى الإمارات التي أعلنت في إبريل/ نيسان الماضي انسحابها من "أوبك" و"أوبك+"، في خطوة عكست اتساع الخلاف داخل تحالف المنتجين حول الحصص والسياسات الإنتاجية. وفي موازاة ذلك، أكدت وزارة النفط العراقية أهمية توفير بيئة مناسبة للاستثمار ودعم الشركات النفطية الرصينة، مشددة على ضرورة تذليل العقبات الفنية والتعاقدية والإدارية لتسريع تطوير الحقول النفطية والغازية.

وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، نصير عزيز، لوكالة الأنباء العراقية، أمس الأربعاء، إن قطاع الاستخراج يمثل أحد أهم مرتكزات الاقتصاد الوطني، بسبب دوره في تعظيم الموارد المالية وتلبية الاحتياجات المحلية وتعزيز موقع العراق في أسواق الطاقة العالمية. وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب عملاً مشتركاً بين الشركات الوطنية والعالمية لتنفيذ خطط الاستثمار الأمثل للثروة النفطية والغازية، وتطوير البنى التحتية، وزيادة الإنتاج وتحسين نوعيته، إضافة إلى الإسراع في مشاريع استثمار الغاز المصاحب والحر.

من جهته، قال المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية "سومو"، علي نزار لوكالة الأنباء العراقية، أمس الأربعاء، إن "الشركة تواصل العمل على تأمين منافذ التصدير وتنويع أسواق بيع الخام، رغم التحديات الإقليمية". وأوضح أن منافذ التصدير تمثل العامل الأهم في عمليات التسويق، مؤكداً أنه لا يوجد فائض من النفط الخام غير القابل للتصدير، وأن عمليات البيع تتم وفق الحاجة والظروف المتاحة.