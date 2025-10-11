العراق يدشن مشروع أنبوب النفط الثالث في ميناء الفاو الكبير

- دشّن العراق مشروع الأنبوب البحري الثالث في ميناء الفاو الكبير لزيادة الطاقة التصديرية للنفط بمعدل مليوني برميل يومياً، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويطور منظومة التصدير البحري. - يتضمن المشروع إنشاء أنبوب بحري جديد ومنصة عائمة في الخليج، ويهدف إلى إعادة تشغيل ميناء العمية النفطي، مما يعزز حضور العراق في ممرات التصدير الحيوية. - تعمل وزارة النفط العراقية على مشاريع لرفع الطاقة التصديرية إلى 5.25 مليون برميل يومياً، وتبحث إنشاء خطوط أنابيب جديدة مع سوريا وعُمان لتعزيز تدفق النفط للأسواق العالمية.

دشن العراق اليوم السبت مشروع الأنبوب البحري الثالث في ميناء الفاو الكبير لرفع الطاقة التصديرية للنفط الخام بمعدل مليوني برميل يومياً شمالي الخليج في محافظة البصرة الواقعة على بعد 550 كيلو مترا إلى الجنوب من العاصمة بغداد، حسبما أعلن أعلن نائب رئيس الحكومة العراقية وزير النفط حيان عبد الغني.

وأكد الوزير عبد الغني، خلال كلمته في حفل التدشين، أن هذا المشروع يمثل "قفزة استراتيجية في تطوير منظومة التصدير البحري العراقية، ويعزز من قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها التصديرية بما يدعم الاقتصاد الوطني".

وذكر أن الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريع استراتيجية مماثلة لتطوير المنظومة التحتية وتوسيع منافذ التصدير، بما يحقق أعلى درجات المرونة والاستقرار في تدفق النفط الخام إلى الأسواق العالمية". كما أفادت شركة نفط البصرة، في بيان صحافي، بأن هذا المشروع يُعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية ضمن خطط وزارة النفط العراقية لتطوير البنية التحتية لقطاع التصدير النفطي.

ووفق الشركة، يتضمن المشروع إنشاء أنبوب بحري جديد لنقل النفط الخام من مستودعات الفاو باتجاه موانئ التصدير في الخليج العربي، وخاصة ميناء البصرة النفطي بأرصفته الأربعة إضافة إلى ميناء العمية النفطي.

كما يتضَمن المشروع، الذي ينفذه تحالف شركات يضم شركتي إيستا التركية ومايكو بيري الايطالية ، نصب منصة عائمة جديدة في مياه الخليج لزيادة الطاقة التصديرية بمعدل مليوني برميل يومياً فيما تبلغ طاقته التصميمية الإجمالية مليونين و400 ألف برميل يومياً .

وأوضحت الشركة في بيان صحفي أن إعادة تشغيل ميناء العمية النفطي، الذي توقف عن العمل منذ سنوات بسبب تسربات في الأنبوب البحري يمثل خطوة سيادية تعزز من حضور العراق في ممرات التصدير الحيوية في الخليج العربي.

وسيتولى تحالف الشركات تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى ربط الأنبوب مع ميناء العمية وإعادة تشغيله، والثانية ربط الأنبوب مع ميناء البصرة النفطي لتعزيز استدامة الصادرات، والثالثة نصب وحدة عائمة بطاقة 900 ألف برميل يومياً، لتضاف طاقة تصديرية مؤكدة تصل إلى مليوني برميل يومياً.

ويعمل العراق حاليا على رفع الطاقة التصديرية للنفط الخام إلى خمسة ملايين و250 ألف برميل يوميا من خلال تنفيذ سلسلة مشاريع جنوبي البلاد في إطار خطط العراق التنموية الوطنية للأعوام من 2024 - 2028.

كما دخلت وزارة النفط العراقية في مفاوضات مع الحكومة السورية لإعادة تأهيل منظومة خط الأنابيب العراقية إلى ميناء بانياس السوري المتوقفة منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي وإعادة ضخ النفط العراقي عبر ميناء طرابلس اللبناني.

وأعلنت وزارة النفط العراقية مؤخراً أنها تبحث مع سلطنة عُمان إنشاء خط أنابيب لتصدير النفط العراقي عبر خزانات على الموانئ العُمانية باتجاه الأسواق العالمية كما تم الاتفاق مع شركة أكسون موبيل الأمريكية لتصدير النفط الخام من خلال خزاناتها في عدد من الدول الآسيوية.

(اسوشيتدبرس، العربي الجديد)