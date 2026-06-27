- أعلنت وزارة التجارة العراقية عن نجاح الخطة التسويقية لمحصول القمح، حيث تجاوزت الكميات المستلمة 4 ملايين طن، مع استمرار الاستلام في المحافظات الشمالية، مما يعزز الاكتفاء الذاتي للبلاد للعام الرابع على التوالي. - تم استلام 150 ألف طن من إقليم كردستان من أصل 400 ألف طن مقررة، مع توقعات بأن يصل إجمالي القمح المسوق إلى 5 ملايين طن، بفضل نظام الأتمتة والحجز الإلكتروني الذي خفض التكاليف المالية للمزارعين. - انخفضت أجرة النقل بشكل كبير بفضل تنظيم المواعيد عبر الحجز المسبق، مما ساهم في تحسين كفاءة عمليات التسويق وتقليل الانتظار.

أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم السبت، عن نجاح الخطة التسويقية لمحصول القمح خلال الموسم الحالي، مؤكدة تخطي الكميات المستلمة حاجز الـ4 ملايين طن، مع استمرار عمليات الاستلام في المحافظات الشمالية. وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في الوزارة، حيدر نوري الكرعاوي، لوكالة الأنباء العراقية، إن "كميات القمح المسوقة في جميع محافظات العراق بلغت، حتى أمس الجمعة، 4 ملايين و100 ألف طن"، مشيراً إلى "إغلاق جميع منافذ التسويق في المحافظات كافة، باستثناء خمس محافظات شمالية هي (كركوك، نينوى، السليمانية، أربيل، ودهوك) نظراً لبدء موسم الحصاد فيها متأخراً".

وأضاف الكرعاوي أن "الكميات المستلمة من إقليم كردستان بلغت 150 ألف طن حتى الآن، من أصل الحصة المقررة للإقليم والبالغة 400 ألف طن"، لافتاً إلى "استمرار عمليات التسويق لاستلام الكمية المتبقية البالغة 250 ألف طن، فضلاً عن استلام كميات أخرى خارج الخطة المقررة في محافظتي كركوك ونينوى".

وتوقع مدير عام الشركة أن "يقارب حجم القمح المسوقة إجمالاً خلال العام الجاري الـ5 ملايين طن"، مؤكداً أنه "على الرغم من كونها أقل من الموسم الماضي، إلا أنها كافية تماماً لتحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد". وعزا نجاح عملية التسويق في 13 محافظة إلى "اعتماد نظام الأتمتة والحجز الإلكتروني المسبق من قبل الفلاحين"، موضحاً أن "هذا الإجراء أسهم بشكل كبير في خفض التكاليف المالية التي كان يتحملها المزارعون".

وبتأكيد مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب، يكون العراق حقق الاكتفاء الذاتي من القمح للعام الرابع على التوالي.

اقتصاد عربي العراق يجمع 3.19 ملايين طن قمح وسط توقعات بالاكتفاء الذاتي

وتابع الكرعاوي أن "أجرة سيارة النقل كانت تصل في السنوات السابقة إلى نحو 3 ملايين دينار (حوالى 2289 دولاراً) بسبب طوابير الانتظار الطويلة أمام منافذ الاستلام، في حين انخفضت خلال الموسم الحالي إلى نحو 500 ألف دينار فقط (حوالى 382 دولاراً)، بفضل تنظيم المواعيد عبر الحجز المسبق ومعرفة الفلاح الموعد المحدد لتسليم محصوله".

وكانت وزارة التجارة العراقية قد أعلنت في 13 يونيو/حزيران انتهاء موسم تسويق القمح في عشر محافظات، مع استمرار عمليات استلام المحصول في عدد من المحافظات الشمالية والغربية، إضافة إلى إقليم كردستان.

وقال الكرعاوي، في تصريحات سابقة لوكالة الأنباء العراقية، إن كميات القمح المستلمة بلغت 3 ملايين و194 ألف طن في مختلف المحافظات، باستثناء إقليم كردستان الذي بدأ تسويق محصوله لاحقاً، مؤكداً استمرار عمليات الاستلام حتى انتهاء الموسم. وفي مايو/أيار، توقع وكيل وزارة الزراعة العراقية، مهدي سهر الجبوري، أن يصل إنتاج القمح خلال موسم 2025-2026 إلى نحو خمسة ملايين طن، بعد زراعة قرابة ثمانية ملايين دونم في مختلف أنحاء البلاد. وأشار إلى أن هذا المستوى من الإنتاج سيكون كافياً لتغطية الطلب المحلي من دون الحاجة إلى الاستيراد، في إطار مساعي العراق لتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح وترسيخ الأمن الغذائي.