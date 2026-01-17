العراق يحذّر من مخاطر تؤثر سلباً على أسواق النفط العالمية

حذّر المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) علي نزار الشطري، اليوم السبت، من "مخاطر خلق أزمة عالمية تنعكس سلباً على السوق النفطية وستزيد الأسعار بما لا تُحمد عقباه". وقال الشطري للصحافيين، على هامش المنتدى الاقتصادي الثامن، إن "العراق لا يسعى إلى الأسعار العالية للنفط الخام دون جدوى بل إلى سعر يعكس واقع السوق وأن يكون سعراً عادلاً يغطّي كلف الإنتاج مع هامش ربحية معقول للمنتجين".

وأضاف، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس، أنّ "سوق النفط اليوم صعب ويتأثر بالتصريحات الصحافية والعوامل الجيوسياسية والاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة"، مشيراً إلى أن "عمليات تصدير النفط الخام تتأثر بالتوترات العالمية والعرض والطلب وأساسيات السوق وما يحدث بها من مؤثرات على السوق النفطية". وتابع : "نحن نبحث عن استقرار السوق النفطية وليس الأسعار، وأي تهديدات بالحرب تؤثر على أسعار النفط "، ونوه بأن "العراق يعمل على زيادة الطاقات الإنتاجية للنفط الخام وفق محددات أوبك بالتوازي مع تنفيذ مشاريع لتحسين البنى التحتية، وتحسين آلية التعاقد مع الشركات النفطية الأجنبية وزيادة منافذ التصدير".

وأوضح الشطري أن "عمليات تصدير النفط الخام من حقول كردستان إلى ميناء جيهان التركي مستمرة"، مؤكداً أنها "حققت إيرادات مالية تصل إلى 400 مليون دولار شهرياً، كما جرى تسديد 192 مليون دولار للشركات العاملة في الإقليم". وذكر أن "معدل إنتاج العراق من النفط الخام يبلغ حالياً نحو 4.27 ملايين برميل يومياً وفق حصة أوبك، فيما يبلغ إجمالي الصادرات النفطية 3.6 ملايين برميل يومياً، من بينها 200 ألف برميل من حقول كردستان".

وفي سبتمبر/ أيلول، استأنف العراق تصدير إنتاج إقليم كردستان إلى تركيا، بعد توقف دام عامين ونصف العام، وذلك بموجب اتفاقية تسمح بتدفق ما بين 180 ألفاً و190 ألف برميل يومياً من الخام إلى ميناء جيهان التركي. ويبلغ احتياطي النفط الخام في العراق نحو 150 مليار برميل. ويُعدّ العراق الذي يوفّر النفط نحو 90% من عائداته، ثاني أكبر الدول النفطية في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، ويصدر نحو 3.5 ملايين برميل من النفط الخام يومياً.

وقال رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، السبت الماضي، إن الحكومة قطعت شوطاً مهماً في ملف الطاقة على مستوى زيادة إنتاج الطاقة في مشاريع كبرى بمجال النفط وبالشراكة مع شركات عالمية، ومنها توتال وبريتش بتروليوم. وأضاف السوداني، في كلمة خلال افتتاح معرض ومؤتمر طاقة العراق بدورته الـ 11، أنّ "لدينا حوارات مستمرة مع شركات إكسون موبيل وشيفرون وبقية الشركات العالمية".

وأضاف :"قطعنا شوطاً كبيراً في استثمار الغاز المصاحب، والنسبة تجاوزت 72% من إيقاف حرق الغاز، وستصل إلى 100% نهاية عام 2028". وأعلن العراق عن توقف إمدادات الغاز الإيراني في ديسمبر/ كانون الأول، ما تسبب في توقف بعض وحدات توليد الكهرباء وأدّى إلى تخفيف الأحمال في وحدات أخرى. وقالت وزارة الكهرباء إن المنظومة فقدت ما بين أربعة آلاف و4500 ميغاوات من الطاقة نتيجة لذلك. وتوفر طهران ما بين ثلث و40% من احتياجات العراق من الغاز والكهرباء.

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)