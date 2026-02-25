- أعلنت الحكومة العراقية عن اتفاقيات مع شركة شيفرون الأميركية لنقل إدارة حقل غرب القرنة 2، مما قد يضاعف إنتاجه إلى 800 ألف برميل يومياً، بعد أن أعاقت العقوبات الأميركية قدرة "لوك أويل" الروسية على العمل دولياً. - شيفرون حصلت على حقوق حصرية لمدة عام للتفاوض مع شركة نفط البصرة، وتضغط لتحسين العائدات من الحقل، الذي يساهم بنحو 10% من إنتاج العراق النفطي. - شركة سومو العراقية أعلنت أن متوسط صادرات النفط بلغ 3.6 ملايين برميل يومياً، مع توقع زيادة من إقليم كردستان في مارس.

قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني لشبكة رووداو الكردية، اليوم الأربعاء، إنّ إنتاج حقل غرب القرنة 2 النفطي يمكن أن يتضاعف تقريباً إلى ما بين 750 ألفاً و800 ألف برميل من النفط يومياً تحت إدارة شركة شيفرون الأميركية التي دخلت في مفاوضات حصرية لتولي إدارة عمليات الحقل بعد شركة لوك أويل الروسية.

وأعلنت الحكومة العراقية، أول أمس الاثنين، التوقيع على اتفاقيتي المبادئ الأولية؛ الأولى بين شركة نفط البصرة وشركة شيفرون الأميركية لنقل إدارة حقل غرب القرنة 2، والثانية مع شركتي نفط ذي قار والشمال لتطوير حقل الناصرية والرقع الاستكشافية الأربع في محافظة ذي قار، وتطوير حقل بلد في صلاح الدين. ونقلت السلطات العراقية إدارة الحقل بعد أن أعاقت العقوبات الأميركية المفروضة على "لوك أويل" قدرتها على العمل دولياً.

وهذا الحقل من أكبر حقول النفط في العالم، ويساهم بنحو 10% من إنتاج العراق النفطي و0.5% من الإمدادات العالمية. وحصلت "شيفرون" على حقوق حصرية لمدة عام للتفاوض مع شركة نفط البصرة التي تولت إدارة العمليات البترولية في الحقل بشكل مؤقت. ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة أنّ "شيفرون" تضغط على العراق لتحسين العائدات من حقل غرب القرنة 2.

من جانبها، قالت شركة شيفرون، أول أمس الاثنين، إنها أبرمت اتفاقات مع شركة نفط البصرة المملوكة للحكومة العراقية من أجل تبادل بيانات سرية متعلقة بحقل غرب القرنة 2 النفطي والسماح للشركتين بإجراء مفاوضات حصرية بشأن هذا الحقل. وأضافت الشركة أنّ الاتفاقات تحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء العراقي وخطوات معينة تعتمد على موافقات أخرى، بما في ذلك من المكتب الأميركي لمراقبة الأصول الأجنبية.

وقالت شركة تسويق النفط الحكومية العراقية "سومو"، إنّ متوسط ​​صادرات العراق من النفط بلغ 3.6 ملايين برميل يومياً في فبراير/ شباط، بما في ذلك 200 ألف برميل يومياً من إقليم كردستان. وأضاف مدير الشركة علي نزار اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن تصل الكميات من الإقليم إلى 220 ألف برميل يومياً في مارس/ آذار المقبل.

(رويترز، العربي الجديد)