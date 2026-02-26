العراق يؤهل منفذي الوليد وربيعة مع سورية لاستئناف التبادل التجاري

- تأهيل معابر العراق وسوريا: يشهد العراق عمليات تأهيل واسعة لمعبرَي الوليد وربيعة، لتعزيز التبادل التجاري مع سوريا، حيث تشمل التحسينات إنشاء كرفانات وقاعات جديدة، وتطوير البنية التحتية. - استعدادات لافتتاح المعابر: تعمل وزارة الداخلية العراقية على تجهيز منظومات التدقيق والتفتيش والجوازات، مع توقعات ببدء العمل خلال شهرين، بعد استعادة الحكومة السورية السيطرة على معبر ربيعة. - أهمية التبادل التجاري: تركز التجارة بين العراق وسوريا على المنتجات الزراعية والمنزلية، حيث يسعى البلدان لتعزيز التعاون الاقتصادي بعد إغلاق المعابر منذ 2013.

تتواصل في العراق عمليات تأهيل واسعة لأهم معبرين بريين يربطان العراق بسورية، للأسبوع الثاني على التوالي، وهما معبر الوليد الذي يربط محافظة الأنبار العراقية بمحافظة دير الزور السورية، ومعبر ربيعة الذي يربط محافظة نينوى العراقية بمحافظة الحسكة السورية، في خطوة تعكس رغبة بغداد في استئناف التبادل التجاري بين البلدين.

ونشرت هيئة المنافذ الحدودية العراقية لقطات مصورة لعمليات تأهيل المنفذين، مؤكدة أن "العمل جارٍ لإنجازهما في أسرع وقت ممكن"، وذلك بعد أسبوع من تأكيدات رسمية صدرت من بغداد بشأن الموافقة على إعادة افتتاح المنافذ، وفق بيان لرئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي.

وأعلنت الهيئة، اليوم الخميس، استمرار أعمال تأهيل وتطوير منفذ الوليد الحدودي مع سورية، عبر إنشاء كرفانات وقاعات جديدة، وإكساء الطرق الداخلية، وتركيب منظومة إنارة حديثة ومحطة كهرباء متكاملة، بهدف تحسين حركة التجارة الدولية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الترانزيت عبر البلاد. وسبق ذلك بيان صدر أمس الأربعاء، أكدت فيه الهيئة مباشرة الكوادر الهندسية في محافظة نينوى أعمال تأهيل منفذ ربيعة الحدودي مع سورية، في خطوة قالت إنها تهدف إلى "إعادة تفعيل العمل وتعزيز حركة التبادل التجاري بين البلدين".

ويمتلك العراق ثلاثة معابر حدودية مع سورية، هي القائم والوليد في محافظة الأنبار، ومعبر ربيعة في محافظة نينوى، وهي مخصصة لأغراض النقل والسفر وعمليات الشحن التجاري. وكان معبر القائم قد استأنف العمل بعد أشهر من سقوط نظام الأسد، مقتصراً على سفر الأفراد بشكل محدود. ويقع منفذ ربيعة في ناحية ربيعة شمال غربي محافظة نينوى، وتقابله من الجانب السوري مدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة، ويُعرف هناك باسم معبر اليعربية. ولا تمتلك محافظة نينوى أي منفذ بري آخر.

وفي السياق، قال مسؤول عراقي في وزارة الداخلية، فضّل عدم الكشف عن هويته لعدم تخويله بالتصريح، لـ"العربي الجديد"، إن الوزارة تعمل على نصب منظومات التدقيق والتفتيش والجوازات في المنفذين استعداداً لافتتاحهما، مشيراً إلى أنه "وفق سير العمل الحالي، يمكن المباشرة بالعمل بشكل طبيعي خلال شهرين". وأضاف أن "الحكومة السورية في دمشق فرضت سيادتها على معبر ربيعة بعد أن كان تحت سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، ما أزال سبب استمرار إغلاقه"، مؤكداً أن "المعبرين سيعملان لأغراض التبادل التجاري المباشر، وكذلك للترانزيت للبضائع القادمة من لبنان، كما كان معمولاً به سابقاً". وأشار إلى أن السلطات السورية تجري أعمال تأهيل مماثلة من جانبها.

ومنذ مارس/ آذار 2013 أغلق العراق معبر ربيعة بالكامل، ونشر قوات عسكرية على طول الحدود، قبل أن تتدهور الأوضاع الأمنية في الموصل عام 2014، حيث تعاقبت على المعبر جهات مسلحة عدة من الجانبين. وفي عام 2017، استعادت بغداد السيطرة الكاملة على بلدة ربيعة، إلا أن المعبر ظل مغلقاً حتى الآن.

وتتركز أغلب عمليات التبادل التجاري بين العراق وسورية على المنتجات الزراعية، إلى جانب منتجات منزلية ومنسوجات وصناعات غذائية وزيوت ومنظفات وألبسة، عبر تجار عراقيين وسوريين، حيث أسهمت في تغطية جانب من حاجة السوق العراقية. وأدى إغلاق المعابر الحدودية بين البلدين إلى ملء الفراغ بمنتجات من دول أخرى، أبرزها إيران وتركيا والأردن.