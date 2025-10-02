- أعلن وزير النفط العراقي عن تفعيل عقد مع شركة "بي.بي" لتطوير حقول نفط كركوك، بهدف إنتاج 328 ألف برميل يومياً، بالتعاون مع شركتي نفط الشمال وغاز الشمال، مما يعزز إنتاج الغاز المصاحب ويوفر فرص عمل. - يُعتبر حقل كركوك من أقدم الحقول في الشرق الأوسط، ويحتوي على نحو تسعة مليارات برميل من النفط القابل للاستخراج، ويعكس تفعيل العقد توجه الحكومة نحو تنويع مراكز الإنتاج وزيادة الاعتماد على الشمال. - يمثل المشروع خطوة كبيرة نحو استعادة الثقة الأجنبية في قطاع النفط العراقي، مع استثمارات تصل إلى 25 مليار دولار، ويهدف إلى تحسين إمدادات الكهرباء وتقليص فاتورة الاستيراد، مما يعزز الاقتصاد المحلي.

أعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، اليوم الخميس، أن العراق فعّل عقداً مع شركة "بي.بي" البريطانية لتطوير حقول نفط كركوك، مستهدفاً إنتاجاً أولياً يبلغ 328 ألف برميل يومياً. ويتضمن العقد، الذي وُقّع في وقت سابق من هذا العام، تعاون "بي.بي" مع شركتي نفط الشمال وغاز الشمال المملوكتين للدولة، لإعادة تأهيل وتوسيع الإنتاج في قبتي بابا وآفانا بحقل كركوك، إلى جانب تطوير حقول جمبور وباي حسن وخباز.

وقال عبد الغني في بيان لوزارة النفط: "تثبيت معدل الإنتاج الأولي عند 328 ألف برميل يومياً يعتبر انطلاقة للعقد، وما يزيد عليه سيأتي من عمليات التطوير. ونأمل من خلال هذا العقد زيادة الإنتاج من النفط الخام، وبالتالي رفع معدلات استثمار الغاز المصاحب". وأوضح أن المشروع سيؤمّن فرص عمل في كركوك والمحافظات القريبة، إضافة إلى توفير وقود لتوليد الطاقة الكهربائية والصناعات المحلية. ووفقاً لمسؤول كبير في قطاع النفط العراقي تحدث لرويترز في فبراير/شباط الماضي، فإن استثمارات "بي.بي" خلال عمر المشروع قد تصل إلى 25 مليار دولار.

تصريحات الشركاء

من جانبه، قال مدير شركة "بي.بي" في العراق، زيد الياسري، إن تفعيل العقد يمثل خطوة رئيسية لتعزيز التعاون مع شركتي نفط الشمال وغاز الشمال لتطوير الحقول النفطية في كركوك، مثمّناً دعم وزارة النفط لتحقيق أهداف زيادة الإنتاج النفطي والغازي. أما مدير عام شركة نفط الشمال، عامر خليل، فأكد أن انطلاق عمليات التطوير في الحقول الأربعة سيساهم في زيادة الإنتاج بما ينعكس إيجاباً على اقتصاد محافظة كركوك. في حين أشار مدير عام شركة غاز الشمال، أحمد عبد المجيد، إلى أن العقد مع "بي.بي" سيؤدي إلى رفع إنتاج الغاز بعد تطوير المنشآت، مما سيوفر وقوداً إضافياً لمحطات الكهرباء والقطاعات الصناعية المحلية.

يُعتبر حقل كركوك النفطي من أقدم الحقول في الشرق الأوسط، إذ اكتشف في عام 1927 بمشاركة من اتحاد شركات النفط الذي كانت "بي.بي" أحد أعضائه. وقد شكّل الحقل لعقود طويلة عموداً فقرياً لإنتاج العراق النفطي، قبل أن يتراجع دوره تدريجياً خلال العقود الماضية، بسبب تدهور البنية التحتية، والحروب، والعقوبات الدولية، ثم سيطرة تنظيم "داعش" على بعض أجزاء المحافظة في عام 2014، إضافة إلى النزاعات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان حول إدارة الحقول وعائداتها.

اقتصادياً، يُقدر أن حقل كركوك يحتوي على نحو تسعة مليارات برميل من النفط القابل للاستخراج، وهو ما يجعله من الأصول الاستراتيجية غير المستغلة بالشكل الأمثل. ورغم أن إنتاج العراق يتركز بشكل كبير في الجنوب، خصوصاً في حقول البصرة والرميلة ومجنون، فإن تفعيل هذا العقد يعكس توجه الحكومة نحو تنويع مراكز الإنتاج وزيادة الاعتماد على الشمال، بما يعزز الأمن الطاقيّ، ويخفف المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بمركزية الإنتاج.

من الناحية الاستثمارية، يمثل المشروع مع "بي.بي" خطوة كبيرة نحو استعادة الثقة الأجنبية في قطاع النفط العراقي، الذي يعاني أحياناً من عدم الاستقرار الأمني والسياسي، إذ يُتوقع أن تصل استثمارات الشركة خلال فترة المشروع إلى 25 مليار دولار، تشمل تحديث المنشآت، وتطوير البنية التحتية، وإدخال تقنيات حديثة لزيادة استخراج النفط والغاز. هذه الاستثمارات لا تعني فقط زيادة الإنتاج، بل أيضاً تعزيز فرص العمل المحلية، وتحفيز الاقتصاد في محافظات الشمال.

كما أن أحد الأهداف الرئيسية للعقد هو استثمار الغاز المصاحب، وهو ملف حيوي للعراق. فالبلاد تُحرق كميات كبيرة من الغاز المصاحب لاستخراج النفط يومياً، مما يكلّفها خسائر بمليارات الدولارات سنوياً، ويجبرها على استيراد الغاز والوقود من دول مثل إيران. وبالتالي فإن تطوير حقول كركوك والغاز المصاحب سيؤدي إلى تقليص فاتورة الاستيراد، وتحسين إمدادات الكهرباء، وتوفير موارد للصناعات البتروكيماوية.

على مستوى سوق النفط العالمي، فإن أي زيادة في إنتاج العراق -ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية- تحمل أبعاداً استراتيجية. العراق يسعى منذ سنوات إلى رفع طاقته الإنتاجية إلى أكثر من ستة ملايين برميل يومياً، وهو ما قد يؤثر بالتوازنات داخل "أوبك"، خاصة في ظل النقاشات المستمرة حول حصص الإنتاج، والتزام الدول الأعضاء باتفاقيات الخفض.

كذلك، فإن نجاح المشروع قد يشكّل رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب في قطاع الطاقة العراقي، ويفتح الباب أمام شركات عالمية أخرى للدخول في مشاريع مماثلة، خاصة في ظل المنافسة المحتدمة مع شركات آسيوية وروسية، تسعى لترسيخ وجودها في السوق العراقية.

