- أطلع مدير شركة "سومو" الحكومة العراقية على خطط تصدير النفط في ظل إغلاق مضيق هرمز، مع التركيز على التصدير عبر خط كركوك – جيهان التركي. - وافق مجلس الوزراء على استيراد كميات عاجلة من البنزين لتعويض الشحنات المفقودة، واستثنى ذلك من ضوابط الاستيراد والتصدير. - خفض العراق إنتاج النفط من حقول البصرة إلى 900 ألف برميل يوميًا، وبدأ بضخ النفط من كركوك إلى ميناء جيهان التركي، مع توقعات بزيادة الصادرات إلى 500 ألف برميل يوميًا.

أطلع المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية "سومو"، اليوم الثلاثاء، الحكومة العراقية على خطط وزارة النفط وإجراءات تصدير ومسارات بيع النفط الخام في ظل إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية العالمية على خلفية الحرب في المنطقة.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن مجلس الوزراء استضاف، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت اليوم، مدير شركة تسويق النفط العراقية "سومو" علي نزار، حيث قدّم شرحًا مفصلًا بشأن آليات وإجراءات بيع النفط الخام، وخطط الوزارة في مجال التصدير، ومسارات البيع المقترحة، من بينها التصدير عبر خط كركوك – جيهان التركي.

وأقرّ مجلس الوزراء تعاقد شركة تسويق النفط على استيراد كميات من البنزين بشكل عاجل، تعويضًا عن الشحنات التي كان من المخطط تجهيزها خلال شهر مارس/آذار الحالي، وذلك استثناءً من ضوابط استيراد وتصدير المنتجات النفطية وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية.

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني قد صرّح يوم الجمعة الماضي بأن العراق قرر خفض إنتاج النفط الخام من حقول شركة نفط البصرة من 3.3 ملايين برميل يوميًا إلى 900 ألف برميل يوميًا على خلفية الأحداث في المنطقة.

وقال وزير النفط، خلال اجتماع مع المسؤولين في شركة نفط البصرة: "منذ توقف الصادرات النفطية من الموانئ الجنوبية، تم تقليص الإنتاج في الشركة من 3.3 ملايين برميل إلى 900 ألف برميل يوميًا"، مضيفًا أن "الكميات المنتجة يتم ضخها لتشغيل مصافي التكرير".

وكان العراق قد بدأ، في 18 من الشهر الحالي، بضخ أولى شحنات النفط الخام من حقول كركوك الشمالية عبر خط أنابيب إقليم كردستان، وصولًا إلى ميناء جيهان التركي، بطاقة 250 ألف برميل يوميًا.

ومن المتوقع أن يرفع العراق قريبًا متوسط صادراته النفطية عبر ميناء جيهان التركي إلى 500 ألف برميل يوميًا، بعد استكمال أعمال إعادة تأهيل خط أنابيب كركوك – فيشخابور – جيهان.

كما كشف المدير العام لدائرة العقود والتراخيص البترولية باسم طاهر الياسري أخيرًا أن وزارة النفط العراقية أبلغت المشغلين الأجانب في جولات التراخيص النفطية لدى خمس شركات نفطية عراقية بحالة "القوة القاهرة" بسبب الظروف الراهنة.

وكانت كبرى الشركات الأجنبية العاملة في تشغيل الحقول النفطية في العراق، وفي مقدمتها "بريتيش بتروليوم" البريطانية و"إيني" الإيطالية و"هاليبرتون" و"شيفرون"، إلى جانب شركات أخرى متعددة الجنسيات، قد أوقفت أعمالها في عدد من الحقول وغادرت البلاد عقب اندلاع الحرب في المنطقة.

(أسوشييتد برس)