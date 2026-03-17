العراق: تعثّر نقل شحنة نفط إلى لبنان بسبب إغلاق مضيق هرمز

- تعثّر نقل شحنة الوقود العراقية إلى لبنان بسبب إغلاق مضيق هرمز وتوقف عمليات الاستخراج في حقول البصرة، مما يهدد بأزمة طاقة في لبنان. - العراق يواصل تزويد لبنان بالوقود منذ 2021 ضمن اتفاقية تشمل تبادل النفط مقابل خدمات ومنتجات لبنانية، لكن الشحنة الحالية لم تُحمّل بسبب المخاطر في هرمز. - الحكومة العراقية تتواصل مع إيران للسماح بمرور ناقلات النفط عبر المضيق، وسط تراجع الإنتاج العراقي إلى 1.2 مليون برميل يومياً بعد الحرب.

كشفت مصادر عراقية رفيعة في الحكومة ببغداد، لـ"العربي الجديد"، عن تعثّر نقل الشركة الوطنية للنفط العراقية "سومو"، شحنة الوقود المخصصة للدولة اللبنانية، ضمن الاتفاق المبرم بين البلدين، لتشغيل محطات الكهرباء في لبنان، بسبب استمرار إغلاق مضيق هرمز، وتوقف العراق عن عمليات الاستخراج من أغلب حقول البصرة.

ومنذ عام 2021 يواصل العراق تزويد محطات الكهرباء اللبنانية بالوقود، ضمن اتفاقية أبرمتها حكومة البلدين، تقضي بتزويد العراق لبنان بشحنات نفط قدرها مليون ونصف المليون طن من الوقود، (نحو 14 مليون برميل سنوياً) مقابل خدمات صحية وطبية ومنتجات زراعية وسلع تقدمها بيروت. ويجري نقل شحنات النفط عبر موانئ البصرة في الخليج العربي، من خلال بواخر نقل تقوم بإفراغ الوقود في الموانئ اللبنانية بعد معالجته ليصبح مناسباً لمحطات الكهرباء اللبنانية.

واليوم الثلاثاء، قال مسؤول عراقي بارز في الحكومة ببغداد، طلب عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح، إن العراق لم يتمكن من إرسال شحنة الوقود إلى لبنان المخصصة لهذا الشهر (مارس/آذار)، بسبب إغلاق مضيق هرمز مضيفاً لـ"العربي الجديد"، أن الشحنة لم يتم تحميلها، بعد توقف الأنشطة النفطية العراقية بما فيها الاستخراج والإنتاج الكلي بأغلب حقول النفط العراقية، كما أن البواخر الناقلة للنفط العراقي، رفضت المخاطرة وعبور هرمز، رغم أنها توجد بالمياه العراقية وتحمل شحنات ضخمة من النفط.

وأشار إلى أن تعثر إرسال الشحنة إلى لبنان، قد يُحدث أزمة طاقة قريبة هناك، في السياق ذاته، أكد وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة العراقية تتواصل مع الجانب الإيراني للسماح بمرور ناقلات النفط العراقية عبر مضيق هرمز. وقال وزير النفط في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك تواصلاً مع إيران بشأن السماح بمرور بعض ناقلات النفط العراقية".

وكان العراق من أوائل المنتجين في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، الذين خفضوا إنتاجهم بعد اندلاع الحرب، إذ تراجع الإنتاج إلى نحو 1.2 مليون برميل يومياً من أصل 4.3 ملايين برميل سابقاً، وفقاً لأرقام أصدرتها وزارة النفط العراقية في وقت سابق.