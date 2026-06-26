- تتواصل الاحتجاجات في واسط وبابل بسبب تراجع تجهيز الكهرباء إلى أربع ساعات يومياً وسط حرارة شديدة، مما أدى إلى مواجهات مع قوات مكافحة الشغب. - رئيس مجلس محافظة واسط ومحافظها يعبران عن استيائهما من نقص حصة الكهرباء رغم الإنتاج الكبير، ويؤكدان دعم حق التظاهر السلمي مع استمرار الاتصالات لزيادة الحصة. - المتظاهرون بقيادة ناشطين مدنيين يطالبون بحل جذري لأزمة الكهرباء المستمرة منذ عقدين، بينما تتبنى السلطات حلولاً طارئة لتقليص الفجوة بين الإنتاج والطلب.

لليوم الرابع على التوالي، تتواصل الاحتجاجات في محافظة واسط العراقية للمطالبة بتحسين واقع الخدمات وتحديداً الكهرباء، التي تشهد تدهوراً كبيراً في معظم المحافظات العراقية بالتزامن مع موجة الحرارة العالية التي وصلت إلى 48 درجة مئوية، حيث تراجع عدد ساعات تجهيز العراقيين بالكهرباء إلى أربع ساعات خلال 24 ساعة، ما أدى إلى موجة غضب كبيرة في البلاد، إلا أن المتظاهرين في مدينة واسط، ولحق بهم عدد من أهالي محافظة بابل، يخرجون منذ يومين في احتجاجات ليلية غاضبة.

وتجددت ليلة أمس الخميس الاحتجاجات بعدما خرج المئات من المتظاهرين في وسط المدينة، مرددين شعارات وهتافات تطالب بتوفير الطاقة الكهربائية. وأقدم المحتجون على قطع عدد من الطرق، ما دفع قوات مكافحة الشغب إلى استخدام الغازات المسيلة للدموع والقنابل الدخانية، ولضرب المتظاهرين بالهراوات لتفريقهم، وهو ما أسفر عن إصابات في صفوف المتظاهرين.

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، سُجلت إصابات أيضا بين المتظاهرين، وكانت الحكومة المحلية في المحافظة قد صعّدت موقفها تجاه بغداد، فيما طالبت بإنصاف المحافظة في حصتها من الطاقة، لأنها تعد من المحافظات المنتجة للكهرباء.

وعلى وقع هتافات المحتجين، خرج رئيس مجلس محافظة واسط عادل محمد، بحضور المحافظ وعدد من نواب المحافظة، بمؤتمر صحافي، أمس الأول الأربعاء، عبر فيه عن الاستياء من مستويات التجهيز الكهربائي، مؤكدا أن "المحافظة لا تحصل على حصة عادلة رغم مساهمتها الكبيرة في إنتاج الطاقة".

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وقال محمد في المؤتمر إن "مجلس المحافظة يقف إلى جانب حق المواطنين في التظاهر السلمي للتعبير عن رفضهم لسوء التجهيز، ونحذر من أن استمرار الأزمة من دون معالجات حقيقية قد يفاقم حالة الاحتقان الشعبي".

من جانبه، قال محافظ واسط علي حسين سليمون إن "المحافظة تواجه نقصاً في حصتها الكهربائية رغم أنها تنتج نحو 2500 ميغاواط، فضلاً عن استقبالها ما يقارب مليونين ونصف المليون زائر إيراني خلال هذه الفترة التي تتزامن مع ذروة مراسم عاشوراء"، موضحاً في تصريحات صحافية أن "اتصالات أجراها مع وزارة الكهرباء أسفرت عن رفع حصة المحافظة إلى نحو 1000 ميغاواط، ما انعكس على ساعات التجهيز بصورة مؤقتة، لكن هناك مخاوف من استمرار التذبذب في التوزيع وعدم ثبات الحصص الممنوحة للمحافظة".

بالمقابل، أشار سمير المياحي، وهو أحد المتظاهرين في مدينة الكوت (مركز محافظة واسط)، إلى أن "الوعود التي أطلقها محافظ واسط لا تعني للمتظاهرين شيئا، وعلى المسؤولين أن يقدروا آلام الناس وأوجاعهم خلال فترة الصيف"، موضحاً لـ"العربي الجديد"، أن "المتظاهرون لا ينتظرون قرارات زيادة حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية، بل يطالبون بحل جذري لهذه الأزمة المستمرة منذ نحو عقدين".

وأشار إلى أن "التظاهرات اندلعت نتيجة التراجع المستمر في ساعات تجهيز الكهرباء بالتزامن مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وأن المواطنين لم يلمسوا حتى الآن حلولاً حقيقية للمشكلة"، مؤكداً أن "مطالب المحتجين تتلخص بحل أزمة الكهرباء بشكل عاجل وتوفير حلول مستدامة للأزمة ومحاسبة الجهات المقصرة"، واعتبر أن "استمرار الأزمة من دون معالجات فعلية قد يدفع إلى اتساع رقعة الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة، لتشمل كل محافظات العراق".

من جهته، لفت علي حسين الرشيد، وهو ناشط مدني من واسط، إلى أن "الاحتجاجات الشعبية الليلية تطالب بالخدمات وتحديداً تحسين وضع الكهرباء، ولا تحمل أي أهداف سياسية أو أنها موجهة من قبل السياسيين كما يتهمنا بعض المستفيدين من الحكومتين المحلية (واسط) والمركزية في بغداد"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "الإعلام العراقي لم يتحدث عن الاحتجاجات المستمرة منذ ثلاثة أيام، لأن الإعلام المملوك للأحزاب يدعم حالياً الحكومة، وأن تغطيته لاحتجاجاتنا يعني فتح المجال للحديث عن التقصير الحكومي، وهؤلاء الزعماء لا يريدون هذا الأمر".

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كما شهدت محافظة بابل، جنوب العاصمة بغداد، خروج عشرات المتظاهرين في احتجاجات ليلية للمطالبة بالكهرباء، وشملت مناطق شمال العاصمة وضمنها قضاء المسيب، بالإضافة إلى أحياء أخرى.

ويعاني العراق منذ سنوات أزمة كهرباء مزمنة، تتفاقم سنوياً مع دخول فصل الصيف وارتفاع الطلب على الطاقة، في ظل عجز مستمر في منظومة الإنتاج، وعدم كفاية البنى التحتية لنقل الكهرباء وتوزيعها في أحد أكثر البلدان بدرجة الحرارة في العالم. ورغم ما خصصته الحكومات المتعاقبة من موازنات ضخمة لقطاع الكهرباء، ظلت النتائج دون مستوى الطموح، ما دفع السلطات إلى تبني حلول طارئة لتقليص الفجوة بين الإنتاج والطلب.