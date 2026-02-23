أعلنت الحكومة العراقية اليوم الاثنين التوقيع على اتفاقيتي المبادئ الأولية الأولى بين شركة نفط البصرة وشركة شيفرون الأميركية لنقل إدارة حقل غرب القرنة/ 2 والثانية مع شركتي نفط ذي قار والشمال لتطوير حقل الناصرية والرقع الاستكشافية الأربع في محافظة ذي قار وتطوير حقل بلد في صلاح الدين.

وشدد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، خلال رعايته مراسم التوقيع بحضور المبعوث الأميركي الخاص الى العراق توم براك والقائم بالأعمال جوشوا هاريس، على "أهمية هذه الاتفاقيات في استكمال إصلاحات القطاع النفطي والأثر الإيجابي في رفع المستوى الاقتصادي والمعيشي في محافظتي ذي قار وصلاح الدين".

من جانبها، قالت شركة شيفرون اليوم الاثنين إنها أبرمت اتفاقات مع شركة نفط البصرة المملوكة للحكومة العراقية من أجل تبادل بيانات سرية متعلقة بحقل غرب القرنة 2 النفطي والسماح للشركتين بإجراء مفاوضات حصرية بشأن هذا الحقل. وأضافت الشركة أن الاتفاقات تحتاج لموافقة مجلس الوزراء العراقي وخطوات معينة تعتمد على موافقات أخرى، بما في ذلك من المكتب الأميركي لمراقبة الأصول الأجنبية.

وقال مجلس الوزراء العراقي في بيان الأسبوع الماضي، إنه وافق على تسوية ودية مع شركة لوك أويل الروسية لنقل العمليات البترولية لحقل غرب القرنة 2، إلى شركة نفط البصرة. وكان مجلس الوزراء وافق الشهر الماضي على تولي شركة نفط البصرة التي تديرها الدولة إدارة العمليات البترولية في الحقل، وذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة لوك أويل للضغط على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وكانت شركة نفط البصرة وشركة لوك أويل الروسية وقعتا اتفاقية تسوية، يتم من خلالها تحويل العقد بشكل مؤقت إلى شركة نفط البصرة وتسوية جميع المستحقات المالية بين الطرفين، وتكون هذه التسوية نافذة من تاريخ مصادقة الحكومة العراقية مجلس عليها. وكذلك تم توقيع اتفاقية إطارية بين شركات نفط البصرة وشركة لوك أويل الروسية وشركة شيفرون الأميركية يُسمح بموجبها انتقال العقد مؤقتاً إلى شركة نفط البصرة، الذي ستحيله شركة نفط البصرة إلى شركة شيفرون بعد استكمال التفاوض والاتفاق علىٰ بنود العقد الجديد.

وحسب بيان للحكومة العراقية، تعد هذه الاتفاقية ضامنة للتفاوض الحصري لمدة عام لشركة شيفرون، بموجب المعايير التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين. وينتج حقل غرب القرنة، وهو من أكبر حقول النفط في العالم، نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية ونحو 10% من إنتاج العراق. وأمام لوك أويل حتى 28 فبراير شباط لبيع أصولها، وذلك بموجب العقوبات الأميركية.

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)