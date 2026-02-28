- شهدت الأسواق الرقمية انخفاضًا حادًا في أسعار العملات المشفرة، حيث تراجعت بيتكوين بنسبة 3.8% إلى 63 ألف دولار، بينما انخفضت الإيثيريوم بنسبة 4.5% إلى 1835 دولارًا، مما أدى إلى محو 128 مليار دولار من القيمة السوقية. - جاء هذا الانخفاض بعد هجوم أميركي إسرائيلي على إيران، حيث سُمع دوي انفجارات في طهران وقم، واستهدفت الضربات مواقع حساسة، مما أثار حالة من الحذر في الأسواق. - أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي حالة الطوارئ، متوقعًا هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ، مما زاد من توتر الأوضاع الإقليمية.

انخفض سعر بيتكوين المشفرة وغيرها من الأصول الرقمية بشكل حاد اليوم السبت، بعد شن عدوان أميركي إسرائيلي على إيران. وتراجع سعر بيتكوين بنحو 3.8% ليصل إلى 63 ألف دولار، بينما انخفض سعر الإيثيريوم، ثاني أكبر عملة رقمية، بنسبة 4.5% ليصل إلى 1835 دولارًا.

وبحسب بيانات من موقع كوين جيكو "CoinGecko" التي نشرتها وكالة بلومبيرغ، فقد مُحيت نحو 128 مليار دولار من القيمة السوقية للأصول الرقمية في أعقاب هذه الأنباء مباشرة. وتمثل هذه الخسائر امتدادًا لموجة بيع استمرت لأشهر في أسواق العملات الرقمية، بدأت بعد فترة وجيزة من بلوغ سعر بيتكوين ذروته عند أكثر من 126 ألف دولار في أكتوبر/تشرين الأول.

كانت العملة قد اقتربت الأربعاء الفائت من مستوى 70 ألف دولار للمرة الأولى منذ 16 فبراير/ شباط، مستفيدة من موجة انتعاش واسعة في الأصول الخطرة، غير أنها سرعان ما فقد معظم مكاسبها مع عودة الحذر إلى الأسواق.

وبدأ صباح اليوم السبت هجوم أميركي إسرائيلي مشترك على إيران، حيث سمعت انفجارات ضخمة في العاصمة طهران جراء سقوط صواريخ في شوارع رئيسية، كما تصاعد الدخان من محيط المقر الرئاسي. كما هزت انفجارات كبيرة مدينة قم. وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن إحدى الضربات وقعت بالقرب من مكتب المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي. وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، حالة الطوارئ بالتزامن مع إعلانه الضربةَ، وقال إن بلاده تتوقع التعرض لهجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ.