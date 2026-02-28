الطيران المدني السوري يغلق مؤقتاً الممرات الجوية الجنوبية

- أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا عن إغلاق مؤقت للممرات الجوية الجنوبية لضمان السلامة الجوية، وذلك بسبب تطورات ميدانية في الجنوب السوري، حيث يبدأ الإغلاق من الساعة 12 ظهراً ولمدة 12 ساعة. - سيتم إدارة حركة الملاحة الجوية عبر مسارات بديلة لضمان استمرار انسيابية الحركة وعدم تأثر العمليات التشغيلية، مع متابعة مستمرة للتطورات وإعلان أي مستجدات فور حدوثها. - جاء القرار بالتزامن مع سقوط بقايا صاروخ إيراني في درعا وتحليق طائرات أمريكية وإسرائيلية، مما استدعى اتخاذ تدابير وقائية لضمان سلامة الملاحة الجوية.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سورية، اليوم السبت، عن إغلاق مؤقت للممرات الجوية الجنوبية في الأجواء السورية، في إجراء قالت إنه يأتي في إطار الحرص على ضمان أعلى معايير السلامة الجوية، وذلك بالتزامن مع تطورات ميدانية شهدها الجنوب السوري.

وبحسب بيان صحافي صادر عن الهيئة، يبدأ العمل بقرار الإغلاق اعتباراً من الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت دمشق، ولمدة 12 ساعة متواصلة، على أن يشمل الإجراء الممرات الجوية الجنوبية أمام حركة الطائرات المدنية. وأكدت الهيئة أن هذا القرار يأتي كإجراء احترازي يهدف إلى حماية سلامة الطيران، مشيرة إلى أن إدارة حركة الملاحة الجوية خلال فترة الإغلاق ستتم عبر المسارات البديلة المعتمدة، بما يضمن استمرار انسيابية الحركة الجوية وعدم تأثر العمليات التشغيلية، وذلك وفق أنظمة إدارة الحركة الجوية المعمول بها دولياً.

بيان صحفي بشأن إغلاق مؤقت للممرات الجوية الجنوبية في الأجواء السورية حرصاً على السلامة الجوية.#الجمهورية_العربية_السورية#الهيئة_العامة_للطيران_المدني_السوري pic.twitter.com/5VKzdd7REi — الهيئة العامة للطيران المدني السوري (@SyrGACA) February 28, 2026

وأضاف البيان أن الجهات المختصة تتابع تطورات الوضع على مدار الساعة، مع التأكيد على إعلان أي مستجدات فور حدوثها، مجددة التزامها الكامل بضمان سلامة وأمن الطيران المدني واستمرارية الحركة الجوية وفق الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة. وجاء القرار بالتزامن مع أحداث ميدانية شهدها جنوب البلاد، حيث سُجل في مدينة إنخل بريف محافظة درعا سقوط بقايا صاروخ إيراني، عقب تعرضه للاستهداف من قبل جيش الاحتلال التابع لإسرائيل.

وتزامن ذلك مع تحليق عدة طائرات تابعة لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل في أجواء الجنوب السوري، وفق ما جرى تداوله حول مجريات الأحداث في المنطقة. وفي ظل هذه التطورات، شددت الهيئة على أن إجراءاتها تندرج ضمن التدابير الوقائية المرتبطة بإدارة المجال الجوي في ظروف استثنائية، مؤكدة أن سلامة الملاحة الجوية تبقى أولوية قصوى، وأن العمل مستمر لتقييم الأوضاع الميدانية وتأثيرها على حركة الطيران.

ويأتي هذا القرار في إطار إجراءات تنظيم المجال الجوي التي تُتخذ عند حدوث ظروف طارئة أو نشاطات قد تؤثر في أمن وسلامة الطيران المدني، مع استمرار التنسيق الفني والتشغيلي لضمان استمرارية الحركة الجوية عبر البدائل المعتمدة.