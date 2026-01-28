الطلب على الذكاء الاصطناعي يرفع أرباح ASML الهولندية

أعلنت شركة "أيه إس إم إل" الهولندية، المصنّعة لمعدات أشباه الموصلات، اليوم الأربعاء، تسجيل صافي أرباح قياسي بلغ 9.6 مليارات يورو نحو 11.5 مليار دولار خلال عام 2025، مدفوعة بارتفاع الطلب العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وذكرت الشركة أن إيراداتها السنوية بلغت 32.7 مليار يورو، في واحدة من أقوى النتائج المالية بتاريخها، ما يعكس الدور المحوري الذي تلعبه معداتها المتقدمة في سلاسل توريد الرقائق الإلكترونية عالمياً.

وفي المقابل، أعلنت ASML خططاً لخفض عدد موظفيها بنحو 1700 موظف، أي ما يعادل قرابة 4% من إجمالي قوتها العاملة، في إطار إعادة هيكلة تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وضبط التكاليف. ويأتي هذا الأداء القوي رغم القيود التي فرضتها الحكومة الهولندية على صادرات بعض الآلات المتقدمة التي يمكن استخدامها في تصنيع رقائق قابلة للإدماج في أنظمة الأسلحة.

وكانت هذه التدابير قد أُعلنت مبدئياً في عام 2023، ثم جرى توسيعها لاحقاً، ضمن سياسة تقودها الولايات المتحدة للحد من وصول الصين إلى التقنيات المتطورة الخاصة بصناعة أشباه الموصلات. وفي السياق، قال الرئيس التنفيذي للشركة كريستوف فوكيه في بيان: "في الأشهر الماضية، عبّر عدد كبير من عملائنا عن تقييم أكثر إيجابية بشكل ملحوظ لوضع السوق على المدى المتوسط، استناداً إلى توقعات أقوى باستدامة الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي"

تعكس نتائج ASML التحول العميق في الاقتصاد العالمي نحو عصر تقوده الرقائق والذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت شركات معدات التصنيع المتقدمة الحلقة الأكثر حساسية في سلاسل الإمداد التكنولوجية. ورغم الضغوط الجيوسياسية وقيود التصدير، يبرز الطلب المتسارع على الحوسبة الفائقة والذكاء الاصطناعي بوصفه محركاً رئيسياً لنمو القطاع، ما يمنح ASML موقعاً استراتيجياً يجعلها من أبرز المستفيدين اقتصادياً في سباق التكنولوجيا العالمي خلال السنوات المقبلة.

كما أن النتائج القياسية التي حققتها شركة ASML تعزز موقعها بوصفها أحد الأعمدة الأساسية في صناعة أشباه الموصلات العالمية، في وقت تتزايد فيه المنافسة الجيوسياسية على التقنيات المتقدمة. وبينما تفرض قيود التصدير تحديات إضافية على توسع الشركة في السوق الصينية، يبدو أن الزخم المتواصل في استثمارات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة يوفر لها هامش نمو قوي، ما يرسخ مكانتها لاعباً لا غنى عنه في الاقتصاد الرقمي العالمي خلال المرحلة المقبلة.

