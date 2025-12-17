الطلب العالمي على الفحم يبلغ ذروته قبل تراجع مرتقب بحلول 2030

- توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يصل الطلب العالمي على الفحم إلى ذروته في عام 2025 بزيادة 0.5%، قبل أن يبدأ في الانخفاض بنسبة 3% بحلول 2030، نتيجة التحول نحو الطاقة المتجددة والنووية. - يواجه المحللون صعوبة في تحديد ذروة الطلب على الفحم بسبب الاستهلاك القوي في الصين والهند، مما يضيف غموضًا حول مستقبل الفحم. - رغم التحول نحو الطاقة النظيفة، يظل الفحم مهمًا لأمن الطاقة، خاصة في الاقتصادات الناشئة، حيث تواصل الصين والهند الاعتماد عليه لدعم النمو الاقتصادي.

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، إن الطلب العالمي على الفحم بلغ مستوى قياسيًا في عام 2025، إلا أنه يُتوقع أن يبدأ بالتراجع بحلول عام 2030، في ظل توسّع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية، إلى جانب وفرة إمدادات الغاز الطبيعي المسال، ما يقلّص تدريجيًا هيمنة الفحم على توليد الكهرباء. ويُعدّ التخلي عن الفحم عنصرًا محوريًا لتحقيق الأهداف المناخية العالمية، إلا أنه لا يزال أكبر مصدر منفرد لتوليد الكهرباء على مستوى العالم، وفق ما ذكرت "رويترز".

ذروة قياسية يعقبها تراجع تدريجي

وأظهر تقرير وكالة الطاقة الدولية عن الفحم لعام 2025 أن من المتوقع أن يكون الطلب على الفحم قد سجل ارتفاعًا بنسبة 0.5% في 2025، ليصل إلى مستوى قياسي يبلغ 8.85 مليارات طن قبل أن ينخفض بنسبة 3% بحلول عام 2030. وقال كيسوكي ساداموري مدير أسواق الطاقة والأمن في الوكالة، في مؤتمر صحافي إن الطلب العالمي على الفحم سيستقر في المدى القريب، قبل أن يدخل في مسار تراجع بطيء وتدريجي حتى نهاية العقد الحالي.

عدم يقين يحيط بذروة الفحم

لطالما واجه المحللون صعوبة في تحديد توقيت ذروة الطلب على الفحم، في ظل استمرار الاستهلاك القوي في الصين والهند، حتى في الوقت الذي تُغلق فيه الاقتصادات المتقدمة مناجم الفحم وتُسرّع وتيرة الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتؤكد وكالة الطاقة الدولية حالة عدم اليقين هذه، محذّرة من أن توقعاتها للخمس سنوات المقبلة تخضع لقدر كبير من عدم اليقين قد يؤثر فيها بشكل ملموس، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبيرغ.

ويعود جزء كبير من صعوبة تحديد ذروة الفحم إلى الصين، التي تمثل أكثر من نصف الاستهلاك العالمي. وبينما تتوقع الوكالة انخفاضًا طفيفًا في الطلب الصيني خلال السنوات الخمس المقبلة، فإن تراجع إنتاج الطاقة المتجددة المرسلة إلى الشبكة، أو تسارع مشاريع تحويل الفحم إلى غاز، قد يحوّل هذا الانخفاض الطفيف إلى زيادة محدودة، بحسب التقرير.

أما في الولايات المتحدة، فمن المتوقع أن يقفز استخدام الفحم بنسبة 8% في عام 2025، نتيجة ارتفاع أسعار الغاز وتباطؤ وتيرة إغلاق محطات الفحم، مدعومًا بسياسات فيدرالية، ما يؤدي إلى انقطاع اتجاه استمر 15 عامًا من الانخفاضات السنوية التي بلغت في المتوسط نحو 6%.

سوق الفحم بين الضرورة والانتقال

رغم تسارع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، لا يزال الفحم يلعب دورًا مركزيًا في معادلة أمن الطاقة، وخصوصًا في الاقتصادات الناشئة. فقد شكّلت صدمات أسعار الطاقة، والاضطرابات الجيوسياسية، وارتفاع كلفة الغاز الطبيعي خلال الأعوام الماضية، عوامل دفعت العديد من الدول إلى الإبقاء على الفحم خيارًا احتياطيًا موثوقًا لتوليد الكهرباء، حتى مع التزاماتها المناخية طويلة الأجل.

وتُظهر بيانات وكالة الطاقة الدولية أن الطلب القياسي المسجل في 2025 لا يعكس عودة هيكلية للفحم، بقدر ما يعكس مرحلة انتقالية غير متوازنة، تتعايش فيها سياسات خفض الانبعاثات مع اعتبارات الاستقرار الكهربائي والنمو الصناعي. فبينما تمضي الاقتصادات المتقدمة في إغلاق محطات الفحم بوتيرة متسارعة، لا تزال الصين والهند تعتمدانه لدعم النمو الاقتصادي وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، في ظل تفاوت جاهزية شبكات الطاقة المتجددة وقدرتها على توفير إمدادات مستقرة على مدار الساعة.

تراجع بطيء لا قطيعة سريعة

تشير توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الفحم يدخل مرحلة تراجع تدريجي، لا انهيار سريع، وهو ما يعكس تعقيد التحول الطاقوي عالميًا. فالتوسع في الطاقة المتجددة والطاقة النووية، إلى جانب وفرة الغاز الطبيعي المسال، يضغط هيكليًا على الطلب، لكنه لا يلغي دور الفحم على المدى القصير، خصوصًا في الدول التي توازن بين أهداف المناخ ومتطلبات النمو وأمن الطاقة.

وبينما يبدو أن ذروة الطلب قد سُجّلت فعليًا، يبقى مسار الانخفاض رهين عوامل عديدة، أبرزها وتيرة نشر الطاقة المتجددة، واستقرار أسعار الغاز، والسياسات الصناعية في الصين والهند، إضافة إلى قدرة الشبكات الكهربائية على استيعاب مصادر الطاقة المتقطعة. وعليه، فإن العقد الحالي يُرجَّح أن يكون عقد الانتقال الرمادي، حيث يتراجع الفحم ببطء، دون أن يخرج كليًا من المشهد العالمي للطاقة.