الطاقة والتجارة تقودان مباحثات العراق والأردن الاقتصادية

- تسعى بغداد وعمّان لتعزيز الشراكة الاقتصادية عبر التجارة والطاقة والنقل، مع التركيز على مشروع أنبوب النفط البصرة - العقبة لزيادة منافذ التصدير العراقية. - أكد رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي على أهمية العلاقات التاريخية مع الأردن، داعياً لزيادة التبادل التجاري وتسهيل دخول رجال الأعمال، بينما أشاد الوزير الأردني يعرب القضاة بتقدم العراق في مكافحة الفساد والإصلاحات الاقتصادية. - تناولت المباحثات تعزيز التعاون في الصناعة والنقل والاستثمار، مع التركيز على تسهيل حركة البضائع والمسافرين وتطوير الربط اللوجستي بين البلدين.

تتحرك بغداد وعمّان لرفع مستوى الشراكة الاقتصادية بينهما من بوابة التجارة والطاقة والنقل، في وقت يكتسب فيه مشروع أنبوب النفط البصرة - العقبة أهمية أكبر مع بحث العراق عن منافذ تصدير أوسع. ودعا رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين العراق والأردن وتوسيع فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات.

وأكد الزيدي، خلال استقباله وفداً وزارياً أردنياً كبيراً برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب فلاح القضاة، أن البلدين "يرتبطان بعلاقات تاريخية ومتميزة، وتمثل المملكة الأردنية عمقاً استراتيجياً مهما للعراق"، بحسب بيان للحكومة العراقية. وشهد اللقاء "بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المضي في تنفيذ مشروع أنبوب النفط البصرة - العقبة، وتسهيل إجراءات منح سمات الدخول لرجال الأعمال في كلا البلدين".

وأشارت منصة طاقة المتخصصة، في مايو/أيار الماضي، إلى أن صادرات النفط العراقي إلى الأردن لا تزال متوقفة، ومن المرجح أن تعود بداية الشهر الجاري بعد تسريع تجديد الاتفاق السنوي الخاص بتصدير النفط الخام إلى الأردن، وسط ترقب مصير المباحثات بين الجانبين بعد تشكيل الحكومة الجديدة في بغداد، التي وضعت تنويع منافذ التصدير على رأس أولوياتها بعد توقف الملاحة عبر مضيق هرمز خلال الحرب في المنطقة.

وذكر رئيس الحكومة العراقية أن حكومته "تتطلع إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أوسع خلال المرحلة المقبلة، عبر تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح مجالات أكبر أمام الاستثمار المشترك بين البلدين".

من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب فلاح القضاة "دعم المملكة الأردنية الكامل للعراق"، مشيداً بما حققه من تقدم في مجالات مكافحة الفساد والإصلاحات الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية، بما يسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين. كما تناولت المباحثات تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والاستثمار وبقية القطاعات ذات المصلحة المشتركة، بما يدعم توسيع الشراكة الاقتصادية بين العراق والأردن.

وضم الوفد الوزاري الأردني المرافق لوزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب فلاح القضاة وزراء الطاقة والثروة المعدنية والنقل والاستثمار بحضور مسؤولين عراقيين والسفير الأردني لدى العراق.

وفي سياق متصل، بحث وزير النقل العراقي وهب الحسني مع نظيره الأردني نضال القطامين تسهيل حركة نقل البضائع والمسافرين، وتعزيز التعاون في مجالات النقل البري والسككي والبحري. وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق المباشر بين الجهات المختصة في البلدين، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه قطاع النقل، بما يحقق انسيابية أكبر لحركة التجارة ويدعم مشاريع الربط الإقليمي، وفي مقدمتها مشروع طريق التنمية. كما ناقش الوزيران تطوير الربط اللوجستي وتبادل الخبرات في التدريب البحري، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين العراق والأردن ويفتح المجال أمام شراكة أوسع في قطاعات النقل والتجارة والاستثمار.