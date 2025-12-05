- الطاقة تُعتبر مفتاحاً لتحقيق هدف التجارة الثنائية البالغ مئة مليار دولار بين تركيا والولايات المتحدة، حيث يعزز التعاون في هذا المجال العلاقات بين البلدين. - تسعى تركيا لتصبح مركزاً إقليمياً لتجارة الغاز الطبيعي، مستفيدة من اكتشافات الغاز في البحر الأسود وتوسيع شبكة الأنابيب، بينما تهدف الولايات المتحدة إلى توسيع صادراتها من الغاز الطبيعي المُسال. - التعاون في الطاقة يُعدّ ركيزة رئيسية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مع إمكان توسّع التعاون في قطاعات البتروكيماويات، والتكنولوجيا الخضراء، وكفاءة الطاقة.

قال القنصل العام الأميركي في إسطنبول مايكل لالي إنّ الطاقة هي مفتاح الوصول لهدف التجارة الثنائية البالغ مئة مليار دولار بين تركيا والولايات المتحدة. جاء ذلك في حديثه لوكالة الأناضول على هامش حضوره القمة العالمية الـ25 للغاز الطبيعي المُسال، التي تُعقد في إسطنبول لأول مرة من 2 إلى 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأضاف لالي: "نرى تركيا شريكاً مهماً، ومن خلال ضمان أمن الطاقة واستمرارية الإمداد والأسعار التنافسية، فإنّنا نعزز العلاقات بين بلدينا من خلال تعاوننا في مجال الطاقة". وذكَّر باللقاء الذي جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض في 25 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأردف: "خلال هذا اللقاء، ناقشنا سبل توسيع علاقاتنا التجارية، وكيفية العمل على تحقيق هدف الـ مئة مليار دولار. يكمن الطريق إلى هذا الهدف في قطاع الطاقة". وأكد القنصل أن البلدين يتعاونان في قطاع الطاقة في المنطقة منذ سنوات بصفتهما شريكين، وتابع: "تحتاج تركيا إلى المزيد من موارد الطاقة لتنمية اقتصادها، والولايات المتحدة شريك موثوق يقدم شروطاً تجارية تفضيلية ورؤية بعيدة المدى".

تسعى تركيا والولايات المتحدة منذ عام 2019 إلى رفع حجم التبادل التجاري من نحو 32 مليار دولار إلى مئة مليار دولار سنوياً، في إطار خطة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة، ولا سيّما في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والدفاع. ويأتي التركيز على الطاقة في ظل سعي تركيا للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز الطبيعي، خاصة بعد اكتشاف حقول الغاز في البحر الأسود، وتوسيع شبكة خطوط الأنابيب التي تربطها بروسيا وأذربيجان وإيران، إلى جانب دورها المتنامي ممرَّ عبور للغاز نحو أوروبا.

أما الولايات المتحدة، فتسعى بدورها إلى توسيع صادراتها من الغاز الطبيعي المُسال (LNG) إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية، وتعزيز التعاون مع دول تمتلك بنى تحتية متقدمة كموانئ ومراكز تخزين، مثل تركيا، بما يتيح تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز الروسي. في هذا السياق، تُعدّ الطاقة ركيزة رئيسية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ومحوراً استراتيجياً لتحقيق هدف المئة مليار دولار من التبادل التجاري، مع إمكان توسّع التعاون في قطاعات البتروكيماويات، والتكنولوجيا الخضراء، وكفاءة الطاقة.

(الأناضول، العربي الجديد)

