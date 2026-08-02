- استقلالية وشفافية القرارات الاستثمارية: يتخذ صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأردني قراراته بصورة مستقلة ضمن منظومة حاكمية مؤسسية، تضمن وضوح الصلاحيات وتعدد مستويات الدراسة والرقابة، وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي. - أداء مالي قوي ونمو مستدام: ارتفعت موجودات الصندوق إلى 19.7 مليار دينار بنهاية النصف الأول من 2026، مع دخل شامل 903.8 ملايين دينار، ونمو 15.2% في 2025، مما يعكس كفاءة الحاكمية الاستثمارية. - منهجية استثمارية متكاملة: يعتمد الصندوق نموذجاً مؤسسياً يرتكز على سياسة الحوكمة، حيث تُدرس الفرص الاستثمارية وتُحلل المخاطر قبل اتخاذ القرار، مع مراعاة الجدوى الاقتصادية والتوجهات الوطنية.

أكد صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأردني أن قراراته الاستثمارية تتخذ بصورة مستقلة ووفق منظومة حاكمية مؤسسية، نافياً وجود أي تدخل في قراراته الاستثمارية، ومؤكداً أن ما يثار بهذا الشأن لا يستند إلى الواقع أو إلى الإطار القانوني الناظم لعمله. وقال الصندوق، في بيان اليوم الأحد، إن منظومة الحاكمية الاستثمارية تقوم على وضوح الصلاحيات، وتعدد مستويات الدراسة واتخاذ القرار والرقابة، بما يضمن استقلالية القرار الاستثماري ومهنيته، ويكفل إدارة أموال الضمان الاجتماعي وفق أسس مهنية واقتصادية. وأوضح أن جميع القرارات الاستثمارية تتخذ وفق أحكام قانون الضمان الاجتماعي والأنظمة والتعليمات النافذة، بما يضمن أن تستند إلى اعتبارات مالية واقتصادية بحتة، وبما يحفظ حقوق المشتركين والمتقاعدين، ويسهم في استدامة أموال الضمان الاجتماعي وتنميتها.

وأضاف أن هدفه يتمثل في تحقيق أفضل العوائد الاستثمارية الممكنة ضمن مستويات المخاطر المقبولة، وبما ينسجم مع طبيعته مستثمراً طويل الأجل، ويمكن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه المشتركين والمتقاعدين. وأشار الصندوق إلى أنه يراعي، في إطار رسالته الاستثمارية، التوجهات الاقتصادية الوطنية كلما انسجمت مع الأسس الاستثمارية والمعايير المهنية المعتمدة، انطلاقاً من دوره مستثمراً مؤسسيّاً رئيسيّاً في الاقتصاد الأردني. وأكد أن النتائج التي حققها خلال السنوات الأخيرة تعكس كفاءة منظومة الحاكمية الاستثمارية، إذ ارتفعت موجوداته إلى نحو 19.7 مليار دينار أردني بنهاية النصف الأول من عام 2026، فيما بلغ الدخل الشامل 903.8 ملايين دينار خلال الفترة نفسها.

وأضاف أن موجودات الصندوق ارتفعت خلال عام 2025 بمقدار 2.4 مليار دينار لتصل إلى 18.6 مليار دينار، محققة نمواً نسبته 15.2% مقارنة بعام 2024، فيما بلغ الدخل الشامل نحو 2.2 مليار دينار مقابل نحو مليار دينار في عام 2024، بزيادة بلغت 118.5%. وأوضح الصندوق أن قانون الضمان الاجتماعي حدد بصورة واضحة صلاحيات الجهات المعنية بإدارة الاستثمارات، حيث يتولى مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إقرار السياسة الاستثمارية العامة والخطة العامة للاستثمار، بينما يتولى مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي اتخاذ القرارات الاستثمارية وتنفيذها ضمن السياسة الاستثمارية والخطة العامة، ووفق الصلاحيات التي حددها القانون.

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وأشار الصندوق إلى أنه يعتمد نموذجاً مؤسسياً في اتخاذ القرار الاستثماري يستند إلى سياسة الحوكمة الخاصة بالاستثمار والمبادئ الناظمة لتنفيذها، والتي تشكل الإطار المرجعي لمنهجية العمل الاستثماري، بدءاً من دراسة الفرص الاستثمارية، ومروراً بمراحل التقييم، وانتهاءً باتخاذ القرار. وبين أن العملية الاستثمارية تبدأ بدراسة الفرص من قبل المديريات المختصة استناداً إلى الدراسات المالية والفنية والقانونية، وتحليل المخاطر، وتقييم الأثر الاستثماري، ثم تُعرض نتائج هذه الدراسات على لجنة الاستثمار التي تتخذ القرارات الداخلة ضمن صلاحياتها، فيما تُرفع القرارات التي تتجاوز تلك الصلاحيات إلى مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي لاتخاذ القرار بشأنها وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات.

وأكد الصندوق أن تقييم أي فرصة استثمارية يتم بصورة مستقلة وموضوعية، بغض النظر عن الجهة المالكة للمشروع أو المبادرة، ويستند إلى معايير مهنية تشمل الجدوى الاقتصادية، والعائد المتوقع، ومستوى المخاطر، وأثر الاستثمار في تنويع المحفظة الاستثمارية، ومدى اتساقه مع السياسة الاستثمارية العامة، مع مراعاة التوجهات الاقتصادية الوطنية كلما انسجمت مع تلك المعايير، دون أن تكون بديلاً عن متطلبات الجدوى الاقتصادية أو أسس اتخاذ القرار. وأشار إلى أن منظومة الحاكمية الاستثمارية ترتكز كذلك على منظومة رقابية متكاملة تشمل وحدات الرقابة الداخلية، واللجان الرقابية المنبثقة عن مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ورقابة مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إضافة إلى رقابة ديوان المحاسبة، ومدقق الحسابات الخارجي، والتقارير الدورية التي ترفع إلى مجلس الوزراء ومجلس الأمة وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

ويعد صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن، ويتولى إدارة أموال الضمان واستثمارها وفق أحكام قانون الضمان الاجتماعي، من خلال محفظة استثمارية تضم السندات الحكومية، والأسهم، والعقارات، والمشروعات السياحية، والقروض، والأدوات النقدية، بما يهدف إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل والمحافظة على حقوق المشتركين والمتقاعدين، وفق التقرير السنوي لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 2025. وأظهرت بيانات الصندوق ارتفاع موجوداته من نحو 16.2 مليار دينار بنهاية عام 2024 إلى 18.6 مليار دينار بنهاية عام 2025، بزيادة بلغت 2.4 مليار دينار وبنسبة نمو 15.2%، فيما ارتفع الدخل الشامل إلى 2.2 مليار دينار مقارنة بنحو مليار دينار في العام السابق، مدفوعاً بتحسن أداء عدد من المحافظ الاستثمارية.