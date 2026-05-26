الصين وباكستان تعتزمان تسريع إقامة ممر اقتصادي وتطوير ميناء جوادر

- تعزيز العلاقات الاستراتيجية والممر الاقتصادي: اتفقت الصين وباكستان على تعزيز العلاقات الاستراتيجية وتسريع جهود إقامة ممر اقتصادي صيني-باكستاني، مع تحويل ميناء جوادر إلى مركز إقليمي للربط، والترحيب بمشاركة أطراف ثالثة في المشروع. - التعاون الاقتصادي والتجاري: تسعى الصين لتعزيز التعاون مع باكستان في الصناعة والزراعة والتمويل، واستيراد منتجات باكستانية عالية الجودة، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والطاقة الخضراء. - الأمن والاستثمارات والمبادرات الإقليمية: تعهدت باكستان بتعزيز الأمن لحماية الاستثمارات الصينية، وأعربت الصين عن تقديرها لجهود باكستان في حفظ السلام الإقليمي، مع التركيز على التعاون في البنية التحتية.

قالت الصين وباكستان، اليوم الثلاثاء، إنهما توصلتا إلى "توافق واسع النطاق جديد" بشأن توطيد العلاقات الاستراتيجية بينهما لتسريع جهود إقامة ممر اقتصادي بين البلدين وجعل ميناء جوادر مركزاً إقليمياً للربط. جاء ذلك في بيان مشترك صدر في ختام زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف لبكين، في وقت تسعى فيه إسلام أباد إلى جذب الاستثمارات وتتعامل فيه مع التوتر مع أفغانستان إلى جانب التوسط في حرب إيران.

وقال البلدان في البيان، الذي صدر بعد لقاء شريف بالرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء لي تشيانغ "رحب الجانبان بمشاركة أطراف ثالثة في إقامة الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني وفقاً للنموذج المتفق عليه". واتفق الجانبان وفقاً لوكالة رويترز، على تعزيز التنمية "عالية الجودة" لممر الصين-باكستان الاقتصادي، وهو مشروع رائد ضمن مبادرة الحزام والطريق الصينية، وتطوير ميناء جوادر الباكستاني، وتحسين الربط بين الطرق والموانئ. وتشمل هذه الخطط ممر خنجراب وتطوير طريق قراقرم السريع، وهو الطريق البري الرئيسي بين الصين وباكستان.

وأعرب لي عن استعداد الصين لتعزيز التعاون مع باكستان في مجالات مثل الصناعة والتعدين والزراعة وسبل عيش المواطنين والتمويل، واستيراد المزيد من المنتجات عالية الجودة من باكستان، والعمل بنشاط معها لتحديث اتفاقية التجارة الحرة الثنائية. ودعا الجانبين إلى استكشاف التعاون في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والطاقة الخضراء من أجل تدعيم محركات جديدة للتنمية بشكل مشترك. وقال لي وفقاً لوكالة الأنباء الصينية شينخوا، إن الصين على استعداد أيضاً لتعميق التعاون مع باكستان في تنمية الموارد البشرية وإنها ترحب بمزيد من الطلاب الباكستانيين الشباب للدراسة فيها، معرباً عن أمله في أن يواصل الجانب الباكستاني اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأفراد الصينيين والمشروعات والمؤسسات الصينية في باكستان وخلق بيئة تعاون آمنة ومستقرة.

وتعهدت باكستان أيضاً باتخاذ خطوات محددة لتعزيز الأمن والتعاون لضمان سلامة العمال الصينيين والاستثمارات الصينية في باكستان، وهو مصدر قلق رئيسي لبكين بعد الهجمات المتكررة على رعاياها ومشاريعها. وقالت الصين إنها تقدر جهود باكستان للحفاظ على وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران وإجراء محادثات في إسلام أباد. وكرر الجانبان دعوتهما للقبول السريع لمبادرة من خمس نقاط لاستعادة السلام في الشرق الأوسط، وعرضا تقديم مساهمات إيجابية في هذا الاتجاه.

في السياق، عقد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى، اليوم الثلاثاء، مع كبريات الشركات الصينية، جدّد خلالها التزام بلاده بتعميق التعاون الاقتصادي والصناعي وفي مجال البنية التحتية ضمن المرحلة 2 من مشروع الممر الصيني الباكستاني. والتقى شريف وفقاً لوكالة أسوشييتد برس، وفد شركة "فامسون" بقيادة رئيسها التنفيذي تشنجون تشين، وأشاد بمساهمات الشركة الطويلة في القطاع الزراعي الباكستاني، ولا سيّما في مجال تخزين الحبوب وإنتاج الأعلاف والأمن الغذائي.

كما التقى شريف مع جيان شين، رئيس مجموعة "شاندونج شينكيو" والوفد المرافق له، ورحب بتوسع أنشطة المجموعة في باكستان في مجالات التنمية البحرية، وتصنيع البطاريات، وتجهيز المعادن، والتعاون الصناعي. وفي اجتماع آخر مع تشانج بينجنان، رئيس مجموعة الصين للاتصالات والإنشاءات، وكبار ممثلي شركة الطرق والجسور الصينية، أعرب شريف عن تقديره الكبير لمساهمة الشركتَين التي تمتد لأكثر من ستة عقود في تطوير البنية التحتية الباكستانية، بما في ذلك مشاريع بارزة مثل طريق كاراكورام السريع والمنطقة الاقتصادية الخاصة في رشاكاي.

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)