الصين واللعب مع ترامب... وحقيقة الحرب المكتومة

هناك حرب مالية مكتومة تدور أحداثها في الخفاء بين الصين والولايات المتحدة وساحتها أسواق المال الأميركية وفي القلب منها سندات الخزانة، حرب موجعة وأقرب إلى تكسير العظام وتدور بعيداً عن الكاميرات وعدسات المصوّرين وخلافات الساسة المعلنة، وإن كانت بعض ملامحها تنتقل إلى وكالات الأنباء من وقت إلى آخر. تقود هذه الحرب بكين وتملك معظم أسلحتها الفتاكة، وهي المال والثروات الضخمة وما يزيد عن احتياطي أجنبي يتجاوز 3.4 تريليونات دولار، إضافة إلى ثقل استثماري وتكنولوجي ضخم داخل الولايات المتحدة.

وفي المقابل تقف واشنطن شبه عاجزة عن ردة الفعل، ودونالد ترامب نفسه عاجز عن التهديد بـ"رد كبير"، إذا باعت الصين أصولاً أميركية، رغم تهديده أوروبا علانية بهذا الخصوص؛ لأنّ أي قرار أو تهديد من جانبه سيثير قلق أسواق العالم وبنوك الاستثمار وأصحاب رؤوس الأموال الذين يضخون تريليونات الدولارات في السندات والأذون الأميركية شهرياً، ويغطون عجز موازنة الولايات المتحدة، ويحدون من مخاطر الدين الأميركي الذي تجاوز 38 تريليون دولار، ويؤجلون قرار خفض التصنيف الائتماني لأميركا.

الحرب التي أعنيها هي سحب الصين أموالها تدريجياً من الأسواق الأميركية، وتحديداً من سوق أدوات الدين الحكومية سواء كانت سندات أو أذون الخزانة، ورغم حرص بكين الشديد على عدم استفزاز واشنطن في هذا الملف بالغ الحساسية للعاصمتَين معاً، أو الاصطدام علانية مع البيت الأبيض، والتكتم الشديد على ما يجري خلف الكواليس.

إلّا أنّ ما يتسرّب للصحف ووكالات الأنباء يؤكّد أن بكين ماضية في تنفيذ خطة سحب أموالها من أميركا، زاد من حماس بكين وقناعتها اندلاع حرب تجارية شرسة وتوترات جيوسياسية متصاعدة بين أهم اقتصادَين في العالم، وقرارات فجائية وسياسات صادمة تتخذها إدارة ترامب من وقت إلى آخر، وتهافت دول غربية عدة منها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا نحو بكين للاحتماء بها من تداعيات حرب ترامب التجارية.

وما جرى الحديث عنه أمس ليس بالأمر المفاجئ، فقد كشفت وكالة بلومبيرغ أنّ السلطات الصينية حثّت المؤسّسات المالية على تقليص حيازاتها من السندات الأميركية، وأنّ المسؤولين في بكين دعوا البنوك إلى الحد من مشتريات تلك السندات، وتقليص المراكز القائمة، هذا يضاف إلى سحب البنك المركزي الصيني مليارات الدولارات شهرياً من داخل أميركا.

خطوة ليست بالجديدة، بل بدأت قبل سنوات، إذ لجأت السلطات الصينية إلى السحب الهادئ والتدريجي للأموال من الأسواق الأميركية، والنتيجة تراجع استثمارات الصين إلى نحو النصف مقارنة بذروتها في عام 2013، لتصل إلى 683 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو أدنى مستوى منذ عام 2008. وبعد أن كانت الصين هي أكبر دائن للولايات المتحدة وأضخم مستثمر أجنبي في سندات الخزانة، فقد تراجعت إلى المرتبة الثالثة بعد اليابان والمملكة المتحدة.

لا يمكن فصل تلك الخطوة عن خطوات أخرى أبرزها تقليص حيازة الصين من الدولار، ومواصلة البنك المركزي الصيني شراء الذهب للشهر الخامس عشر على التوالي لترتفع حيازاته من المعدن الأصفر إلى 74.19 مليون أونصة.

من المبكّر القول إنّ تصفية الصين نصف استثماراتها في الديون الأميركية جاء في إطار خطة لتصفير تلك الاستثمارات كلية، وأن التعليمات الجديدة للبنوك الصينية جاءت في إطار مناورات جيوسياسية من بكين ضد إدارة ترامب، أو كنوع من الرد العنيف على الرسوم الجمركية الشديدة التي فرضها ترامب والإدارات السابقة على بكين منذ قرن من الزمن، بل ما جرى هو رحلة طويلة بدأتها بكين قبل أكثر من 12 سنة، وتريد من خلالها أولاً المحافظة على أموالها التي باتت مهددة داخل أميركا، خاصّة في ظل إدارة ترامب المتغطرسة التي قد تلوح في أي وقت بسلاح العقوبات ضد الأموال الصينية وربما تجميدها، كما جرى مع احتياطيات روسيا الأجنبية عقب غزو أوكرانيا.

وربما تريد بكين مستقبلاً تركيع واشنطن اقتصادياً وتجفيفها مالياً، أو على الأقل هزّ ثقة مراكز المال وأصحاب الثروات حول العالم بها، خاصّة في ظل حديث متنامٍ عن احتمالية تعرض الولايات المتحدة لزلزال مالي وربما إفلاس، وتعثر مع ضخامة رقم الدين العام وتراجع الإيرادات وضخامة المصروفات، وفي مقدمتها الإنفاق على الجانب العسكري. وكذا في ظلّ فقدان الثقة بالجدارة الائتمانية في الولايات المتحدة.