نجحت الصين خلال السنوات الماضية، في تحويل نظامها الإنتاجي نحو الأنشطة عالية القيمة، منتقلة من تصدير السلع الاستهلاكية البسيطة إلى أنظمة الإنتاج المتقدمة ما عزز موقعها في الطرف العلوي من سلاسل التوريد العالمية. وتوقع بنك قطر الوطني "QNB" أن في تقريره الأسبوعي اليوم السبت، أن تكتسب النقاشات المتعلقة بالخطة الخمسية الجديدة للصين وسياساتها الصناعية زخماً إضافياً خلال الأشهر المقبلة، مع التركيز على القطاعات الرئيسية، خاصة الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.

وأشار التقرير وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إلى أهمية تقييم ما تم إنجازه حتى الآن مع اقتراب الصين من إتمام خطتها الخمسية الرابعة عشرة (2021-2025)، وبعد مرور عقد على إطلاق استراتيجية "صنع في الصين 2025"، التي تستهدف نقل البلاد من لقب "مصنع العالم" إلى "دولة رائدة عالمياً في التصنيع المتقدم". وتظهر الأدلة، وفق التقرير، أن الاستراتيجية تؤتي ثمارها، فبحسب مؤشر تتبع التكنولوجيا الهامة الصادر عن معهد السياسات الاستراتيجية الأسترالي (ASPI)، ارتفعت ريادة الصين في التقنيات الاستراتيجية من 3 تقنيات فقط من أصل 64 في عام 2007 إلى 57 تقنية في عام 2023، متقدمة بذلك على معظم الاقتصادات المتقدمة في مجالات البحث والتطوير للتكنولوجيا ذات التطبيقات الاستراتيجية.

وقال التقرير إنه يمكن ملاحظة هذا الأداء الاستثنائي بوضوح في قطاعات رئيسية، مثل الروبوتات والسيارات الكهربائية والطاقة الخضراء. وسلط البنك الضوء في هذا السياق على الروبوتات، فبحسب الاتحاد الدولي للروبوتات، تم تركيب أكثر من 290 ألف روبوت صناعي في الصين في عام 2024، وهو ما يمثل أكثر من نصف عمليات نشر هذا النوع من الروبوتات عالمياً.

ويمكن تعريف هذه الروبوتات على أنها عبارة عن "آلية مبرمجة تعمل بدرجة من الاستقلالية للتحرك أو المناورة أو تحديد المواقع"، بمعنى أنها تحتاج إلى اتباع تعليمات من نظام تحكم، ولديها أجهزة مادية للتحرك أو بذل الجهد وأداء المهام بمستويات محددة من الاستقلالية عن التحكم البشري المستمر. وأشار التقرير إلى أن عدد هذه الروبوتات المثبتة حالياً في الصين تجاوز مليوني وحدة، وهو الأكبر على مستوى العالم فيما ارتفعت كثافة الروبوتات، لتحتل الصين مركز الصدارة بواقع 470 روبوتاً لكل 10 آلاف موظف تصنيع، متجاوزة قوى صناعية أخرى، مثل ألمانيا واليابان والولايات المتحدة.

وتوقع تقرير صادر عن مركز أبحاث أن الصين وفقاً لوكاة شينخوا، ستمتلك أكثر من 100 مليون روبوت شبيه بالبشر تتوزع عبر الصناعات بحلول عام 2045، ما يخلق قيمة سوقية إجمالية تبلغ حوالي 10 تريليونات يوان (نحو 1.4 تريليون دولار). واعتبر البنك أن هذه الموجة من الأتمتة تعكس تحول المشهد الصناعي في الصين من التجميع كثيف الاعتماد على العمالة إلى الإنتاج الذكي القائم على البيانات لتصبح الصين ثالث أكبر دول العالم في الأتمتة بعد كوريا الجنوبية وسنغافورة.

من جانب آخر أبرز التقرير القفزة المماثلة في قطاعات استراتيجية أخرى حيث أنتجت الصين حوالي 12.4 مليون سيارة كهربائية في عام 2024، أي ما يزيد عن 70 % من الإنتاج العالمي، وبلغت حصة مصنعي البطاريات الصينيين مجتمعة 56 % من الطاقة الإنتاجية العالمية. ووفقاً لبيانات سابقة لشركة الأبحاث البريطانية (Rho Motion)، من المتوقع أن ترتفع مبيعات السيارت الكهربائية عالمياً بنسبة 18 % لتتجاوز 20 مليون وحدة، حيث ستستحوذ الصين وحدها على 12.9 مليون سيارة، ما يعكس نمواً سنوياً بنسبة 17 % في السوق الصينية. وفي أوروبا، يُتوقع أن ترتفع المبيعات بنسبة 15 % لتصل إلى 3.5 ملايين سيارة، بينما يُتوقع أن تبلغ المبيعات في الولايات المتحدة وكندا هذا العام 2.1 مليون سيارة كهربائية.

وارتفعت صادرات الصين من السيارات بنسبة 15.7 % على أساس سنوي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025. ووفقاً لبيانات من الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، فقد صُدِّرَ أكثر من 5.6 ملايين مركبة خلال الفترة المذكورة، بما في ذلك حوالي 2.01 مليون وحدة من مركبات الطاقة الجديدة، بزيادة قدرها 90.4 % على أساس سنوي. وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحده، ارتفعت صادرات الصين من السيارات بنسبة 22.9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وقفزت صادرات سيارات الطاقة الجديدة بنسبة 99.9 %.

وفي ما يتعلق بمجال الطاقة الشمسية، تهيمن الصين على أكثر من 80 % من قدرات التصنيع العالمية عبر سلسلة القيمة بأكملها، من البولي سيليكون إلى الوحدات الجاهزة. ولفت التقرير إلى أن التحول الأخضر في الصين يبدو أكثر وضوحاً عند النظر إليه من منظور الطاقة حيث ارتفع توليد الطاقة النظيفة (الطاقة المائية، والطاقة النووية، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية) في العام 2024 بنحو 16 % على أساس سنوي. وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن الصين ساهمت بما يقرب من نصف إجمالي القدرة الإنتاجية الجديدة للطاقة المتجددة المضافة عالمياً في ذلك العام.

وفي السياق، ذكر التقرير أن الصين أنتجت في 2024 طاقة كهروضوئية تفوق ما أنتجته بقية دول العالم مجتمعة حيث بلغت طاقتها المركبة من الرياح مستوى يعادل مجموع القدرات التراكمية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويؤكد التقرير أن هذا التوسع ليس انعكاساً لتباطؤ اقتصادي، بل يمثل مشروعاً صناعياً متكاملاً يهدف إلى إنتاج المزيد من الطاقة النظيفة بكفاءة وبحجم غير مسبوق عالمياً.

ويرى في هذا الصدد أن ما يجعل هذا التحول مميزاً هو درجة الترابط بين التصنيع والطاقة والتكنولوجيا حيث إن التوجه نحو التصنيع المتقدم يغذي التحول الأخضر من خلال المواد الجديدة والبطاريات وتكنولوجيا الشبكات، بينما يقلل التوسع في الطاقة النظيفة من قاعدة التكلفة لتحقيق مزيد من التطوير الصناعي. وبحسب التقرير فإن أوجه التآزر تتجلى الآن في بيانات التصدير، حيث أصبحت الصناعات "الثلاث الجديدة" وهي السيارات الكهربائية وبطاريات الليثيوم والألواح الشمسية، مجتمعة واحدة من أكبر فئات التصدير في الصين، على نحو ينافس صادرات الأجهزة الإلكترونية التقليدية.

