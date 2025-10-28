الصين توقع اتفاقاً لتوسيع التجارة الحرة مع آسيان

وقعت الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) اتفاقا لتوسيع نطاق التجارة الحرة بين الجانبين، في الوقت الذي يواجه فيه الجانبان إجراءات حمائية متزايدة من جانب الولايات المتحدة. وأكد رئيس وزراء الصين لي شيانغ قوة العلاقات التي تربط بلاده بالمنطقة. وقال لي شيانغ في اجتماع قمة آسيان والصين بعد التوقيع وفقا لوكالة أسوشييتد برس اليوم الثلاثاء، إن "الوحدة قوة"، مشددًا على أن توثيق التعاون يمكن أن يساعد في التغلب على حالة عدم اليقين الاقتصادية العالمية.

جاء توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين آسيان والصين (النسخة 3 من ACFTA) في اليوم الأخير من القمة السنوية لرابطة آسيان والاجتماعات ذات الصلة. وشهده لي شيانغ ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، الذي يتولى الرئاسة الدورية لرابطة آسيان هذا العام. ويعد هذا التعديل الثالث للاتفاقية طويلة الأمد، التي تم توقيعها لأول مرة عام 2002 ودخلت حيز التنفيذ عام 2010.

كان لي تشيانغ قد دعا أمس الاثنين، قادة المنطقة إلى دعم التجارة الحرة ومعارضة سياسات الحماية، وهي عبارة تستخدمها الصين للتنديد برسوم ترامب الجمركية. وقال لي، في اجتماع لرابطة آسيان واليابان والصين وكوريا الجنوبية، "يجب أن نحمي بشكل كامل السلام والاستقرار اللذين تحققا بشق الأنفس في شرق آسيا". وحث الدول على "التمسك بالتجارة الحرة والنظام التجاري متعدد الأطراف، ومعارضة جميع أشكال سياسات الحماية، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي باستمرار".

وتغطي منطقة التجارة الحرة للصين ودول آسيان سوقا مشتركة تضم أكثر من ملياري شخص، وتخفض التعرفات الجمركية على السلع، وتعزز تدفقات الخدمات والاستثمار. وارتفع حجم التجارة بين الجانبين من 235.5 مليار دولار عام 2010 إلى ما يقرب من تريليون دولار العام الماضي.

وقالت المحللة السياسية المتخصصة في منطقة جنوب شرق آسيا، بريدجيت ويلش، إن الاتفاقية المعدلة ستعود بالنفع على كلا الجانبين، لا سيما في مجالات سلاسل التوريد والاستدامة. وأضافت: "كما أنها تشير إلى واقع عالمي يتمثل في تضافر جهود الدول لتعزيز العلاقات التجارية بما يحقق ازدهارها بعيدا عن الولايات المتحدة، في ظل استمرار عملية إعادة ضبط العلاقات مع واشنطن".

قمة نادرة للشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة

وعقد رئيس وزراء الصين وزعماء البرازيل وكندا والمجلس الأوروبي ورابطة آسيان المكونة من 11 دولة في فعاليات تسعى إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية والتوصل إلى اتفاقات تجارية. وعقدت قمة الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) التي تدعمها الصين، وتضم دول الآسيان وأستراليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، أول قمة لها منذ عام 2020 ودعت إلى توسيع نطاق الجهود التجارية وإضافة أعضاء جدد بشكل أسرع.

وتغطي الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، وهي أكبر تكتل تجاري في العالم، نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ويصفها بعض المحللين بأنها حائط صد محتمل ضد الرسوم الجمركية الأميركية. وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا على هامش حضوره لقمة آسيان في العاصمة الماليزية كوالالمبور، إن الاتحاد الأوروبي سيتطلع إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقيات تجارية مع ماليزيا وتايلاند والفيليبين قريبا.

والتقى كوستا مع لي أمس الاثنين، وقال إنه نقل لرئيس مجلس الدولة الصيني قلقه الشديد إزاء توسيع بكين لقيود التصدير على المواد الخام بالغة الأهمية، وأضاف قال إن وفدا رفيع المستوى من الصين سيكون في بروكسل في الأسابيع المقبلة. وتسيطر بكين على أكثر من 90% من إمدادات العالم من المعادن الأرضية النادرة، وهي ضرورية في صناعات التكنولوجيا الفائقة، بما في ذلك السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات والصواريخ، وتمثل هذه القضية أيضا نقطة خلاف رئيسية في حربها التجارية مع واشنطن.

وقال كوستا للصحافيين وفقا لوكالة رويترز، "نحن قلقون للغاية إزاء العلاقة التجارية مع الصين، وخاصة الإجراءات الأخيرة التي تبنتها الصين"، مضيفا "نأمل في معالجتها بالطريقة المناسبة". كما عبرت وزارة الخارجية اليابانية عن قلقها إزاء القيود التي فرضتها الصين، وأثارت تساؤلات بشأن لهجة الخطاب الصيني بشأن التجارة على النطاق الأوسع. وقال المتحدث باسم الوزارة توشيهيرو كيتامورا "لقد فرضوا أو حاولوا فرض قيود على تصدير المواد الأرضية النادرة التي لها تأثير كبير على سلاسل التوريد".

وأضاف "يحاولون الاستفادة من قضايا الرسوم الجمركية الأميركية هذه من أجل التظاهر كما لو كانوا حراسا أو أبطالا لنظام التجارة الحرة".

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)