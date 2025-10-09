الصين توسّع قيود تصدير المعادن النادرة لأغراض أمنية

- شددت الصين قيودها على تصدير المعادن النادرة وتقنيات معالجتها، مستهدفة المستخدمين الأجانب في مجالي الدفاع وأشباه الموصلات، كرد على الدعوات الأميركية لحظر تصدير معدات تصنيع الرقائق إلى الصين. - تشمل القيود الجديدة الشركات الأجنبية التي تستخدم معدات أو مواد صينية، مع فرض قيود إضافية على تكنولوجيا تصنيع المغناطيسات النادرة، مما أدى إلى ارتفاع أسهم شركات المعادن النادرة الصينية. - تعكس هذه الخطوة تصعيداً في معركة التكنولوجيا بين بكين وواشنطن، حيث تسعى الصين لتعزيز نفوذها كورقة ضغط، مما يثير مخاوف لدى الدول الصناعية الكبرى.

شددت الصين، اليوم الخميس، قيودها على تصدير المعادن النادرة، فوسّعت الإجراءات لتشمل تقنيات المعالجة، وأوضحت نيتها الحدّ من الصادرات إلى المستخدمين الأجانب في مجالي الدفاع وأشباه الموصلات. وأعلنت وزارة التجارة الصينية القرار بعد يومين من دعوة مشرّعين أميركيين إلى فرض حظر أوسع على تصدير معدات تصنيع الرقائق إلى الصين. وبحسب "رويترز"، يوسّع القرار الجديد القيود التي أعلنتها بكين في إبريل/نيسان الماضي، والتي تسببت بنقص عالمي قبل أن تؤدي سلسلة اتفاقات مع أوروبا والولايات المتحدة إلى تخفيف أزمة الإمدادات.

تشكل هذه الضوابط ورقة تفاوضية رئيسية لبكين في محادثاتها التجارية مع واشنطن، ويأتي تشديدها قبل أسابيع من الاجتماع المرتقب وجهاً لوجه بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ في كوريا الجنوبية. وقال تيم تشانغ، مؤسس شركة "إيدج ريسيرتش" في سنغافورة، إنه "من منظور جيوسياسي، يساعد هذا القرار على زيادة نفوذ بكين قبيل القمة المتوقعة بين ترامب وشي في كوريا الجنوبية في وقت لاحق من هذا الشهر". وتنتج الصين أكثر من 90% من المعادن النادرة المعالجة والمغناطيسات النادرة في العالم. وتُعد العناصر النادرة السبعة عشر مواد أساسية في منتجات تتراوح بين السيارات الكهربائية ومحركات الطائرات والرادارات العسكرية.

كما توسّع الصين قيود التصدير لتشمل الشركات الأجنبية التي تستخدم معدات أو مواد صينية في إنتاج المعادن النادرة، بحسب بيان وزارة التجارة، في خطوة تشبه القواعد الأميركية التي تقيد تصدير المنتجات المتعلقة بأشباه الموصلات. وستُوسع القيود على تصدير تكنولوجيا تصنيع المغناطيسات النادرة لتشمل أنواعاً إضافية من المغناطيسات، كما ستحدّ الصين من بعض المكونات والتجميعات التي تحتوي على مغناطيسات خاضعة للقيود، وفقاً لما جاء في بيان الوزارة.

وتُعد الصين رائدة عالمياً في تكنولوجيا المعادن النادرة، وستتطلب المعدات الخاصة بإعادة تدوير هذه المعادن ترخيصاً للتصدير، لتضاف إلى القائمة الطويلة للتقنيات الخاضعة للقيود. كما ستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر/كانون الأول، بينما يبدأ تنفيذ البنود الأخرى فوراً. وفي السياق، ارتفعت أسهم شركات المعادن النادرة الصينية "تشاينا نورثرن رير إيرث غروب" بنسبة 8.3%، و"شينغه ريسورسيز" بنسبة 6.3% حتى الساعة 07:19 بتوقيت غرينتش.

الرقائق والدفاع

أوضحت وزارة التجارة للمرة الأولى بعض الجهات المستهدفة بالقيود الصينية، مشيرة إلى أن المستخدمين الأجانب في قطاع الدفاع لن تُمنح لهم تراخيص، بينما ستُوافق على الطلبات المتعلقة بأشباه الموصلات المتقدمة على أساس كل حالة على حدة. وتنطبق القواعد الجديدة على الرقائق بمعيار 14 نانومتراً أو أكثر تقدماً، وعلى شرائح الذاكرة ذات 256 طبقة أو أكثر، والمعدات المستخدمة في إنتاج مثل هذه الرقائق، وكذلك على البحث والتطوير المرتبط بها. وتُستخدم هذه الرقائق المتقدمة في مجموعة واسعة من المنتجات، من الهواتف الذكية إلى شرائح الذكاء الاصطناعي التي تتطلب قدرة حوسبة عالية.

كما ستشمل القواعد البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي ذي التطبيقات العسكرية المحتملة. وقالت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية إن البلاد، التي تضم شركتي تصنيع الذاكرة "سامسونغ إلكترونيكس" و"إس كاي هاينكس"، تقيّم تفاصيل القيود الجديدة وستواصل محادثاتها مع الصين لتقليل تأثيرها. وامتنعت سامسونغ عن التعليق، فيما لم ترد "إس كاي هاينكس" و"تي إس إم سي" في تايوان على طلبات التعليق فوراً من قبل "رويترز". أنهت أسهم "تي إس إم سي" جلسة الخميس مرتفعة بنسبة 1.8% بعد أن أعلنت الشركة عن إيرادات للربع الثالث فاقت التوقعات، بينما أُغلقت الأسواق المالية في كوريا الجنوبية بسبب عطلة رسمية.

كما شهدت شحنات المعادن النادرة الصينية نمواً مطرداً في الأشهر الأخيرة مع منح بكين المزيد من تراخيص التصدير، رغم استمرار شكاوى بعض المستخدمين من صعوبة الحصول عليها. وفي محاولة لتهدئة المخاوف بشأن الوصول إلى هذه المعادن، قالت وزارة التجارة إن نطاق المواد المشمولة في الجولة الأخيرة من القيود محدود، مؤكدة أن مجموعة متنوعة من تدابير تسهيل منح التراخيص ستُعتمد.

تكشف الخطوة الصينية عن تصعيد محسوب في معركة التكنولوجيا والمعادن النادرة بين بكين وواشنطن، حيث تسعى الصين إلى تعزيز موقعها ورقةَ ضغط إستراتيجية في مواجهة القيود الأميركية على قطاع الرقائق المتقدمة. ومع اتساع نطاق الضوابط ليشمل مجالات الدفاع وأشباه الموصلات، يتضح أن بكين لم تعد تكتفي بردود فعل مؤقتة، بل تعتمد سياسة طويلة الأمد تهدف إلى التحكم في سلاسل الإمداد العالمية الحساسة.

في المقابل، يثير القرار مخاوف حقيقية لدى الدول الصناعية الكبرى التي تعتمد على هذه المواد في صناعاتها الدفاعية والتكنولوجية، فيما يلوح في الأفق سباق جديد لإعادة تشكيل خريطة النفوذ الصناعي بين الشرق والغرب. وبينما تؤكد الصين أن القيود تهدف إلى حماية الأمن القومي، يرى مراقبون أنها تمهّد لمرحلة أكثر حدة في التنافس الاقتصادي والتكنولوجي العالمي.