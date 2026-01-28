الصين توافق على أولى مشتريات رقائق إتش 200 من إنفيديا

- الصين تمنح الضوء الأخضر لشراء رقائق H200: وافقت الصين على شراء ثلاث شركات تكنولوجيا كبرى، بما في ذلك بايتدانس وعلي بابا وتينسنت، لأكثر من 400 ألف من رقائق H200 من إنفيديا، مما يعكس تحولًا في موقف بكين لتحقيق التوازن بين احتياجات الذكاء الاصطناعي والتنمية المحلية. - شروط صارمة للموافقة: الموافقات الصينية تأتي بشروط قيد الدراسة، ولم تبدأ الشركات بعد بتحويلها إلى طلبات شراء، مما يعكس التوترات المستمرة بين الصين والولايات المتحدة في قطاع التكنولوجيا. - استبدال التكنولوجيا الغربية: تسعى الصين لاستبدال التكنولوجيا الغربية ببدائل محلية، مع التركيز على تطوير أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، وسط التنافس المتزايد مع الولايات المتحدة.

قالت أربعة مصادر مطلعة لوكالة رويترز اليوم الأربعاء، إن الصين منحت الضوء الأخضر لثلاث شركات تكنولوجيا كبرى بها لشراء رقائق الذكاء الاصطناعي إتش 200 (H200) من إنفيديا. ويمثل ذلك تحولا في موقف بكين، إذ تسعى إلى تحقيق التوازن بين احتياجاتها في قطاع الذكاء الاصطناعي وتحفيز التنمية المحلية. وقالت المصادر، مع اشتراط عدم الكشف عن هوياتها، إن شركات بايتدانس وعلي بابا وتينسنت حصلت على موافقة على شراء أكثر من 400 ألف من رقائق إتش 200 إجمالا، مع انتظار شركات أخرى الآن للحصول على الموافقات.

ولا تمنح الحكومة الصينية الموافقات إلا بشروط، وأفادت المصادر بأن هذه الشروط لا تزال قيد الدراسة. وأفاد مصدر خامس بأن التراخيص تقييدية إلى حد كبير، وأن العملاء لم يبدأوا بعد بتحويل الموافقات إلى طلبات شراء. وذكرت المصادر أن الموافقة صدرت خلال زيارة الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، للصين هذا الأسبوع. ولم ترد وزارتا الصناعة والتجارة الصينيتان ولا إنفيديا بعد على طلبات للتعليق. كما لم ترد أي من شركات بايتدانس وعلي بابا وتينسنت.

وبرزت رقائق إتش 200، وهي ثاني أقوى رقائق ذكاء اصطناعي من إنفيديا، في محور توتر العلاقات الأميركية الصينية. وعلى الرغم من الطلب القوي من الشركات الصينية وموافقة الولايات المتحدة على التصدير، فقد شكل تردد بكين في السماح بالاستيراد عقبة أمام ذلك. وتشير الموافقة إلى أن بكين تعطي الأولوية لاحتياجات شركات الإنترنت الصينية الكبرى، التي تنفق مليارات الدولارات لبناء مراكز البيانات اللازمة لتطوير خدمات الذكاء الاصطناعي ومنافسة نظيراتها الأميركية، بما في ذلك أوبن إيه.آي.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز في وقت سابق من الشهر الجاري، أن موردي مدخلات رقائق إتش200 (H200) التي تنتجها إنفيديا علقوا الإنتاج بعد أن منع مسؤولو الجمارك الصينيون شحنات هذا النوع من معالجات الذكاء الاصطناعي المعتمدة حديثاً من دخول الصين. وقال التقرير إن إنفيديا كانت تتوقع أكثر من مليون طلب من العملاء الصينيين، وإن مورديها كانوا يعملون على مدار الساعة للتحضير للشحن في وقت قريب قد يكون مارس/ آذار.

كما طلبت السلطات الصينية في وقت سابق من الشهر، من الشركات في البلاد التوقف عن استخدام برمجيات الأمن الإلكتروني التي تنتجها نحو 10 شركات أميركية وإسرائيلية لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وأضافا أنه من بين الشركات الأميركية التي جرى حظر برمجياتها الأمنية في.إم.وير المملوكة لبرودكوم وبالو ألتو نتوركس وفورتينت. ومن بين الشركات الإسرائيلية، تشك بوينت سوفتوير تكنولوجيز. ولم يتسن لرويترز تحديد عدد الشركات الصينية التي تلقت الإشعار الذي ذكر المصدران أنه صدر خلال الأيام الماضية.

وفي ظل التنافس بين الولايات المتحدة والصين على الهيمنة على قطاع التكنولوجيا وسط تنامي التوتر التجاري والدبلوماسي، تسعى بكين لاستبدال التكنولوجيا الغربية ببدائل محلية. وفي الوقت الذي تتصدر فيه جهودها لتطوير قطاعي أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي عناوين الأخبار، تسعى أيضاً إلى استبدال المعدات الحاسوبية الغربية وبرمجيات معالجة النصوص.

(رويترز، العربي الجديد)