الصين تقرض الأغنياء... اتفاقيات وديون سرية تكبّل العالم

- يكشف تقرير "إيد داتا" عن أن الصين أصبحت الدائن الأكبر للولايات المتحدة، حيث قدمت أكثر من 200 مليار دولار لمشاريع تشمل قطاعات حيوية، مما يعزز النفوذ الصيني في الاقتصاد الأمريكي. - امتد النفوذ المالي الصيني إلى أوروبا، حيث تلقت دول مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا تمويلات ضخمة لمشاريع بنية تحتية حساسة، مما يعكس استراتيجية لتعميق الحضور في الاقتصادات المتقدمة. - أعادت الصين توجيه استراتيجيتها في الإقراض الخارجي نحو الدول الغنية والقطاعات الحساسة، مما يعكس رغبتها في تعزيز تنافسيتها الاقتصادية وحماية مصالحها الاستراتيجية.

في تحول يكشف خريطة نفوذ مالي غير مسبوقة، كشف تقرير ضخم صدر عن مختبر "إيد داتا" التابع لجامعة وليام وماري الأميركية عن حقيقة صادمة، وهي أن الصين لم تعد مجرد دولة تقرض دول الجنوب وأفريقيا أو تمول مشاريع الحزام والطريق، بل أصبحت الدائن الأكبر للدول الغنية نفسها، خاصة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. ويستند التقرير، الذي استغرق إعداده 36 شهراً وشارك فيه أكثر من 140 محللاً وخبيراً، إلى أكثر من 246 ألف مصدر، ويغطي أكثر من 30 ألف مشروع تمويل عبر الحدود. وتظهر النتائج أن الصين أعادت بناء نفوذها العالمي بعيداً عن الشعارات التنموية، عبر شبكة ضخمة من القروض والاتفاقيات السرية التي باتت، تقيد - بحسب التقرير- اقتصادات العالم بقواعد إقراض صاغتها بكين وحدها. والمفارقة الكبرى أن الولايات المتحدة، التي ظلت تحذر الدول النامية من "فخ الديون الصينية"، كانت في الواقع أكبر متلق منفرد للقروض الصينية في العالم خلال العقدين الماضيين، في ظاهرة وصفها التقرير بأنها مفاجأة تتعارض مع كل الروايات السائدة.

الولايات المتحدة أكبر المقترضين

تكشف بيانات "إيد داتا" أن الصين قدمت للولايات المتحدة وحدها أكثر من 200 مليار دولار من التمويل الموزع على ما يقرب من 2500 مشروع ونشاط، تغطي عملياً كل الولايات الأميركية تقريباً وتمتد إلى قطاعات تعد الأكثر حساسية في البنية الاقتصادية الوطنية. ووفقاً للمدير التنفيذي للمختبر، براد باركس، فإن هذا الاكتشاف يمثل أكثر النتائج إثارة في الدراسة التي استغرقت ثلاث سنوات، مؤكداً أن المفارقة تكمن في أن الولايات المتحدة أمضت عقداً كاملاً في التحذير من التعرض المالي للصين، فيما كانت هي نفسها تتلقى تدفقات تمويلية ضخمة منها. وتوضح البيانات أن هذه المشاريع لم تكن هامشية أو ذات طابع تجاري بسيط، بل شملت مواقع استراتيجية في قلب النظام الاقتصادي الأميركي، بدءاً من مراكز البيانات الضخمة في شمال ولاية فيرجينيا (وهي المنطقة التي تعد العمود الفقري لخوادم الإنترنت والخدمات السحابية في الولايات المتحدة) وصولاً إلى منشآت الغاز الطبيعي المسال في تكساس ولويزيانا، والتي تعد ركيزة أساسية لأمن الطاقة الأميركي.

كما تضمن التمويل الصيني تطوير صالات ومرافق رئيسية في مطارات دولية محورية مثل مطار جون كينيدي في نيويورك ومطار لوس أنجليس، إلى جانب تمويل خطوط أنابيب ذات حساسية عالية في منظومة الطاقة، وعلى رأسها خط "ماثرهورن" للغاز الطبيعي وخط "داكوتا" لنقل النفط، وهما من أهم مشاريع البنية التحتية التي أثارت نقاشاً وطنياً في الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية بسبب ارتباطهما المباشر بالأمن البيئي والطاقي.

اختراق مالي صامت

وفي موازاة هذا الحضور في البنية التحتية، يوضح التقرير أن النفوذ المالي الصيني امتد إلى قلب القطاع الخاص الأميركي، إذ حصلت شركات كبرى تعد من أعمدة الاقتصاد الأميركي في مجالات التكنولوجيا والطيران وصناعة السيارات والترفيه على تسهيلات سيولة وخطوط ائتمان دوارة من مقرضين صينيين مملوكين للدولة. وتشير البيانات إلى أن هذه التسهيلات غالباً ما كانت تمنح لشركات مدرجة ضمن أكبر الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية وحجم التأثير في الاقتصاد، ما يعكس أن التدفقات المالية الصينية لم تكن مجرد تمويلات مرتبطة بمشاريع إنشائية، بل كانت جزءاً من منظومة متكاملة لدعم بيئة الأعمال داخل الولايات المتحدة نفسها.

وتكشف هذه التطورات، وفق منظور الخبراء المشاركين في التقرير، أن النفوذ المالي الصيني لم يعد يقتصر على الحكومات أو المشروعات الحكومية، بل بات يخترق الطبقة الأعمق في النظام الاقتصادي الأميركي، وأن هذا الاختراق يجري من دون ضجيج عبر أدوات تمويلية مرنة تدار من خلال بنوك مملوكة للدولة الصينية قادرة على توفير سيولة عالية لشركات أميركية تحتاج إليها لتشغيل عملياتها أو توسيعها. وتؤكد هذه الفجوة - بحسب الباحثين - أن الولايات المتحدة لم تكن فقط تنتقد النفوذ المالي الصيني عالمياً، بل كانت في الوقت ذاته جزءاً أساسياً من شبكة الإقراض الصينية نفسها، سواء بشكل مباشر عبر البنية التحتية أو بشكل غير مباشر عبر النظام المالي للشركات الأميركية الكبرى.

أوروبا تحت النفوذ الصيني

ويشير التقرير إلى أن النفوذ المالي الصيني لا يتوقف عند حدود الولايات المتحدة، بل يمتد بوضوح إلى القارة الأوروبية، حيث تكشف البيانات عن حصول المملكة المتحدة على 60 مليار دولار من التمويل الصادر عن جهات صينية مملوكة للدولة، في حين تلقت الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي ما مجموعه 161 مليار دولار موزعة على نحو 1800 مشروع ونشاط. ويظهر التقرير أن التدفقات المالية الصينية داخل أوروبا ليست عشوائية، بل تتوزع على دول محورية ذات ثقل اقتصادي وسياسي، ما يعكس توجهاً صينياً ممنهجاً لتعميق الحضور داخل الأطراف الأكثر تأثيراً في بنية الاقتصاد الأوروبي. وتتصدر ألمانيا قائمة الدول الأكثر تلقياً بما قيمته 33.4 مليار دولار، تليها فرنسا (21.3 ملياراً)، ثم إيطاليا (17.4 ملياراً)، والبرتغال (11.7 ملياراً)، وهولندا (11.6 ملياراً)، وهي أرقام تبرز حجم التغلغل المالي الصيني داخل الاقتصادات التي تعد قاطرة النمو في الاتحاد الأوروبي.

ويشير التقرير إلى أن هذه القروض ليست مجرد تعاملات مالية تقليدية، بل جزء من نمط أوسع يعكس رغبة بكين في بناء موطئ قدم عميق داخل الاقتصادات الصناعية المتقدمة، وهو ما وصفه الباحثون بأن الصين بنت حضوراً عميقاً داخل الاقتصادات الصناعية المتقدمة. وتكشف البيانات أن هذا الحضور لا يقتصر على دعم مشاريع ثانوية، بل يمتد إلى تمويل بنية تحتية ذات حساسية أمنية وسيادية في أوروبا، ما يجعل الصين لاعباً رئيسياً - وربما الأكثر تأثيراً - في عدد من القطاعات التي ترتبط مباشرة بالطاقة والنقل والخدمات الرقمية. كما يظهر من خلال الأرقام المذكورة أن النفوذ المالي الصيني بات جزءاً من المشهد الاقتصادي الأوروبي نفسه، وأن الدول الكبرى في الاتحاد باتت ضمن شبكة التمويل العابرة للحدود التي تنسجها بكين.

تحول استراتيجي

ويؤكد التقرير أن الصين لم تعد تركز على تمويل الطرق والموانئ في الدول الفقيرة كما كان يعتقد. ففي عام 2000، كان 88% من الإقراض الصيني يذهب إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، لكن بحلول 2023 تراجعت هذه النسبة إلى 12% فقط. وفي المقابل، ارتفعت حصة القروض الموجهة إلى الدول الغنية والدول ذات الدخل المتوسط الأعلى إلى أكثر من ثلاثة أرباع المحفظة، وهو تحول استراتيجي يعكس رغبة الصين في توجيه مواردها إلى القطاعات الحساسة عالمياً، وليس فقط البنى التحتية التقليدية.

ويبين التقرير أن بكين أعادت هندسة أولويات الإقراض الخارجي خلال العقد الأخير، بحيث بات تركيزها منصباً على ثلاث مناطق رئيسية تشكل جوهر المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية عالمياً، وهي البنى التحتية الحرجة للطاقة والنقل (التي ترتبط مباشرة بأمن الإمدادات وموثوقية الشبكات العابرة للحدود) والمعادن الاستراتيجية (التي تعد أساسية لسلاسل الإمداد الدولية في الصناعات المتقدمة) والأصول التكنولوجية عالية الحساسية وفي مقدمتها قطاع أشباه الموصلات (الذي يمثل مركز الثقل في الاقتصاد الرقمي الحديث). ويوضح التقرير أن هذه التحولات ليست عرضية، بل جزء من مسار واضح ارتبط بتبني استراتيجية "صنع في الصين 2025"، حيث قفزت نسبة القروض الموجهة إلى القطاعات الحساسة من 46% قبل عام 2015 إلى 88% بعدها، بسبب تركيزها على دول ضعيفة الرقابة على الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى استخدام شركات واجهة ومسارات مالية معقدة تحت الرادار، بحسب وصف التقرير.

قروض سرية

ويحذر التقرير من اتساع الفجوة في شفافية الإقراض الصيني خلال السنوات الأخيرة، موضحاً أن طبيعة هذه القروض أصبحت أكثر تعقيداً وغموضاً من أي وقت مضى، مع تسجيل انخفاض حاد في توافر المعلومات الرسمية بنسبة وصلت إلى 62%. وتوضح الباحثة كاثرين وولش أن الفريق البحثي لاحظ تراجعاً حاداً في القدرة على الوصول إلى العقود غير المنقحة خلال عامي 2022 و2023، رغم التحسن الكبير الذي شهدته السنوات التي سبقتها، وهو ما يشير إلى تغير واضح في نمط الإفصاح الذي تتبعه بكين. ويكشف التقرير أن الصين اتجهت إلى استخدام شركات واجهة خارجية لتمرير التمويلات، وفرض بنود سرية قاسية داخل العقود، ونقل عدد من الأدوار العلنية من مؤسساتها الرسمية إلى كيانات وسيطة، إضافة إلى الاعتماد المتزايد على أدوات ائتمان معقدة يصعب تتبعها أو رصدها في التقارير المالية التقليدية، ما يجعل مشهد الإقراض العابر للحدود أكثر غموضاً في وقت تتعاظم فيه الحاجة العالمية إلى الشفافية.

تقول الباحثة بروك إسكوبار، إن الصين لم تعد معنية بتقديم نفسها قوة خيرية أو مانحاً يسعى لتحسين صورته الذهنية الدولية، بل تعمل على ترسيخ موقعها بوصفها "الدائن الأول والأخير" الذي لا تستطيع الدول تحمل خسارته أو الدخول في مواجهة مالية معه. وتشير إلى أن التحول الجذري في نمط الإقراض الخارجي الصيني يكشف أن الهدف لم يعد دعم النمو الاقتصادي للدول المقترضة، بل توظيف القروض أداةً لتعزيز التنافسية الاقتصادية للصين وحماية مصالحها الاستراتيجية في الأمن القومي، بما يجعل التمويل الخارجي جزءاً مباشراً من أدوات القوة والنفوذ التي تستخدمها بكين على الساحة الدولية.