الصين تقرر الخروج من تصنيف الدول النامية في منظمة التجارة العالمية

قال رئيس وزراء الصين لي شيانغ إن بلاده ستتوقف عن المطالبة بالامتيازات المتاحة للدول النامية في منظمة التجارة العالمية، مما ينهي نقطة الخلاف مع الولايات المتحدة التي كانت عائقاً أمام اتفاقهما بشأن إصلاح منظمة التجارة العالمية. وأضاف شيانغ خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك مساء أمس الثلاثاء، أن بلاده ستتوقف عن المطالبة بحقوق "خاصة ومميزة" في مفاوضات منظمة التجارة العالمية الحالية والمستقبلية، وفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) وبيان صادر عن رئيس منظمة التجارة العالمية على منصة التواصل الاجتماعي إكس.

من ناحيتها، رحبت مديرة منظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونغو إيويالا، بهذا القرار، ووصفته في منشور على منصة إكس بأنه "ثمار سنوات طويلة من العمل الجاد"، معربة عن شكرها للقيادة الصينية. وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن هذا القرار يأتي في وقت مهم، حيث تضطر الصين، بسبب فرض الولايات المتحدة تعرفات جمركية أعلى، إلى توجيه المزيد من صادراتها إلى الاقتصادات الصاعدة في أميركا اللاتينية وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، وهو ما بدأ يواجه مقاومة في مختلف أنحاء العالم.

ومع رغبة بكين في التفاوض على اتفاقية تجارة أكثر استقراراً مع الولايات المتحدة، فمن المرجح أن يكون هذا القرار أيضاً محاولة لكسب ود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اعترض بشدة على تصنيف الصين دولةً ناميةً في منظمة التجارة العالمية رغم أنها تمتلك ثاني اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، معتبراً هذا التصنيف غير عادل. وشكل تصنيف الصين دولةً ناميةً في منظمة التجارة العالمية أحد العوامل التي عرقلت مفاوضات إصلاح المنظمة.

في وقت سابق من هذا العام، أقر وزراء التجارة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بمن فيهم وزراء الولايات المتحدة والصين، بأهمية المنظمة في تعزيز قضايا التجارة العالمية، وضرورة الالتزام بقواعدها، داعين في الوقت نفسه إلى "إصلاح شامل وفعّال يهدف إلى تحسين جميع وظائف المنظمة".

وقال رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الصين ينس إسكيلوند الأسبوع الماضي، إن الصين تواصل تصدير بضائعها بوتيرة مستمرة لكنها تستورد قليلاً، محذراً من أنه إذا زاد الاختلال التجاري، فقد تتحول التجارة إلى شارع باتجاه واحد فقط. وأضاف أن شركاء الصين التجاريين قد يتساءلون عما يحققونه فعلياً من هذا الوضع. وأشار إسكيلوند إلى أن الفائض التجاري للصين قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ ردات فعل، مشيراً إلى أن حالة الولايات المتحدة مثال على ذلك، حيث نما الاختلال إلى درجة أجبرت واشنطن على الرد، مما أدى إلى نزاعات جمركية خلقت حالة من عدم اليقين غير المسبوق لكل من الشركات الصينية والشركات الأجنبية العاملة في الصين.

ودعت الغرفة، التي تمثل أكثر من 1600 شركة من دول الاتحاد الأوروبي، بكين إلى ضمان استفادة الطرفين من التجارة، ورفع القيود على تصدير المواد الحيوية مثل المعادن النادرة، وتجنب تفضيل الشركات الصينية في المناقصات العامة. وأشارت الغرفة إلى أن الفائض في بعض القطاعات مثل السيارات الكهربائية وخدمات التوصيل زاد من حدة المنافسة، بينما يشكل ارتفاع ديون الحكومات المحلية وتركيز محدود على قطاع الخدمات تحديات إضافية.

يذكر أن تصنيف أي دولة على أنها دول نامية يتم وفقاً لتقديرها الذاتي، ويمنحها العديد من المزايا، من بينها منحها مزيداً من الوقت لتنفيذ الاتفاقيات. لطالما وصفت الصين نفسها بأنها أكبر دولة نامية في العالم، مستغلة هذا التصنيف لتولي دور قيادي في تمثيل الدول النامية الأخرى. وعلى الرغم من التحول الهائل الذي شهدته الصين على مدار أربعة عقود، والذي جعلها أكبر اقتصاد عالمي في مجال التجارة والصناعة وتحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في حجم الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ العام 2024 نحو 18.4 تريليون دولار، لا تزال الأمم المتحدة تصنفها دولةً نامية. وتأتي الصين في المرتبة 70 عالمياً من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وفقاً لصندوق النقد الدولي، متقدمة قليلاً على الجبل الأسود وتركمانستان، بينما تأتي خلف صربيا.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)