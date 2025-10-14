الصين تفرض عقوبات على 5 شركات أميركية: مستعدون للحرب التجارية

- فرضت وزارة التجارة الصينية حظراً على تعاملات الشركات الصينية مع خمس شركات أميركية تابعة لـ"هانوا أوشن" الكورية الجنوبية، وسط تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. - أصبحت صناعة الشحن الدولي وبناء السفن محوراً للخلافات التجارية بين البلدين، حيث فرضت رسوم موانئ جديدة، واستحوذت "هانوا أوشن" على حوض بناء السفن "فيلي شيبيارد" في بنسلفانيا. - أكدت الصين استعدادها لمواجهة الحرب التجارية، وفرضت ضوابط تصدير جديدة على المعادن الأرضية النادرة، داعية الولايات المتحدة لتصحيح أخطائها في المحادثات التجارية.

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الثلاثاء، فرض حظر على تعاملات الشركات الصينية مع خمس شركات أميركية تابعة لشركة "هانوا أوشن" الكورية الجنوبية لبناء السفن، في الوقت الذي بدأت فيه الصين فرض الرسوم على السفن الأميركية، بينما أعلنت بكين أنها مستعدة للقتال حتى النهاية في الحرب التجارية مع واشنطن إن لم يتم التوصل لاتفاق تجاري.

وقالت الوزارة، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس، إنها تجري أيضاً تحقيقاً بشأن تحقيق أطلقته واشنطن بشأن هيمنة الصين المتزايدة على صناعة بناء السفن في العالم. وأضافت الوزارة أن التحقيق الأميركي يشكل تهديداً للأمن القومي الصيني ولصناعة الشحن في البلاد، مشيرة إلى مشاركة شركة "هانوا أوشن" في هذا التحقيق.

وكان مكتب الممثل التجاري الأميركي قد بدأ في إبريل/ نيسان 2024 تحقيقاً بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأميركي. وخلص التحقيق إلى أن تفوق الصين في هذه الصناعة يشكل عبئاً على الشركات الأميركية. وتشمل الكيانات الخاضعة للعقوبات شركة "هانوا للشحن المحدودة"، وشركة "هانوا فيلي لبناء السفن"، وشركة "هانوا أوشن يو إس إيه إنترناشونال المحدودة"، وشركة "هانوا للشحن القابضة المحدودة"، وشركة "إتش إس يو إس إيه القابضة".

وأصبحت صناعة الشحن الدولي وبناء السفن محوراً للخلافات التجارية بين واشنطن وبكين أخيراً، حيث فرض كل جانب رسوم موانئ جديدة على سفن الطرف الآخر. وفي أواخر عام 2024، استحوذت شركة "هانوا أوشن" على حوض بناء السفن "فيلي شيبيارد" في ولاية بنسلفانيا الأميركية مقابل 100 مليون دولار. وأعلنت الشركة، في أغسطس/ آب الماضي، أنها تعتزم استثمار خمسة مليارات دولار في بناء أرصفة وأحواض جديدة في جزء من دعمها للجهود الأميركية الرامية إلى استعادة القدرة التنافسية العالمية في مجال بناء السفن.

كما أبرمت شركة هانوا أوشن اتفاقية مع البحرية الأميركية لإجراء إصلاحات للسفن. وقد تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالمساعدة في إعادة بناء صناعة السفن ضمن جهوده الأوسع لتوسيع نطاق التصنيع داخل الولايات المتحدة.

رسوم على السفن

وذكرت قناة "سي سي تي في" الصينية الرسمية أن الصين بدأت رسمياً، اليوم الثلاثاء، تحصيل رسوم موانئ على السفن التي تملكها أو تشغلها جهات أميركية أو تلك التي بُنيت في الولايات المتحدة أو التي ترفع العلم الأميركي، لكنها قالت وفقاً لوكالة رويترز، إن السفن التي بنتها الصين ستُعفى من الرسوم. وذكرت القناة أن قائمة الإعفاءات تشمل أيضاً السفن الفارغة التي تدخل أحواض بناء السفن الصينية لإصلاحها. وأعلنت وزارة النقل الصينية الأسبوع الماضي أن رسوم الموانئ الجديدة تأتي في إطار الإجراءات المضادة لرسوم الموانئ التي ستفرضها الولايات المتحدة على السفن المرتبطة بالصين اعتباراً من اليوم أيضاً.

وذكرت القناة أن رسوم الموانئ الخاصة سيبدأ تحصيلها عند أول ميناء دخول للرحلة الواحدة أو لأول خمس رحلات خلال العام، مشيرة إلى أن دورة الفوترة السنوية ستبدأ في 17 إبريل/ نيسان، وأكدت أن عدم دفع الرسوم سيؤدي إلى توقف إجراءات الاستيراد والتصدير للسفينة.

وتمثل الشركات الأميركية 2.9% فقط من ملكية الأسطول العالمي من حيث السعة، و0.1% من الطاقة الإنتاجية العالمية لبناء السفن. بينما يتوقع محللون أن تكون شركة كوسكو لنقل الحاويات المملوكة للصين هي الأكثر تضرراً من الرسوم الصينية الأميركية المتبادلة على السفن، إذ ستتحمل ما يقرب من نصف الكلفة المتوقع أن يتكبدها هذا القطاع والتي يمكن أن تصل إلى 3.2 مليارات دولار في عام 2026.

الصين مستعدة للحرب التجارية مع أميركا

في السياق، أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، أنّها مستعدّة إذا ما اقتضى الأمر لأن تقاتل "حتى النهاية" في الحرب التجارية الدائرة بينها وبين الولايات المتحدة. وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان، وفقاً لـ"أسوشييتد برس": "إذا كنتم تريدون القتال، فسنقاتل حتى النهاية. وإذا كنتم ترغبون في التفاوض، فبابنا يبقى مفتوحاً".

وإذ ذكّرت وزارة التجارة الصينية بالجولات التفاوضية العديدة التي جرت بين بكين وواشنطن منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في مطلع هذا العام، شدّدت على أنّ سياسة التهديد والوعيد لا تنفع معها. وقالت الوزارة في بيانها "لا يمكن للولايات المتحدة أن تسعى إلى الحوار وتهدّد في الوقت نفسه بفرض قيود جديدة. هذه ليست الطريقة التي يُتحدّث بها مع الصين".

ووضع الرئيس الأميركي خطوته التصعيدية تلك في إطار الردّ على قرار الصين فرض قيود جديدة وصفها بـ"العدوانية للغاية" على صادراتها من المعادن النادرة. والصين هي المنتج الأول في العالم لهذه المعادن التي تعتبر أساسية في صناعات عديدة مثل القطاع الرقمي والسيارات والطاقة وحتى الأسلحة.

وأكدت الوزارة، وفقاً لـ"رويترز"، أنها أبلغت الولايات المتحدة بشأن ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة التي أعلنتها بكين الأسبوع الماضي، قبل فرضها، مضيفة أن الجانبين عقدا محادثات على مستوى الخبراء أمس الاثنين. وأكد بيان صادر عن متحدث باسم وزارة التجارة الصينية أن ضوابط التصدير التي فرضتها بكين تهدف إلى حماية الأمن القومي. وأضاف البيان أن الولايات المتحدة لا يمكنها السعي لإجراء محادثات مع الصين مع توجيه تهديدات في الوقت نفسه.

وحثت وزارة التجارة الصينية الولايات المتحدة على تصحيح أخطائها في أقرب وقت ممكن وإظهار الصدق في المحادثات التجارية والعمل مع الصين من أجل الالتقاء في منتصف الطريق. و جاءت تصريحات متحدث باسم الوزارة خلال تعليقه على ادعاء الولايات المتحدة بأن الصين أرجأت اتصالاً هاتفياً مقترحاً لمناقشة قيودها الأخيرة على صادرات معادن الأرض النادرة، واقتراح أميركي بأن يعمل الجانبان على استعادة استقرار الموقف في هذا المجال.

(الدولار = 7.1337 يوان صيني)