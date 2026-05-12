الصين تفرض رسوماً مرتفعة على الطاقة الأميركية

- يزور الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكين للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث تركز القمة على اتفاقات في مجالي الطاقة والزراعة، رغم التوترات التجارية المستمرة بين البلدين بسبب الرسوم الجمركية. - تشمل الرسوم الصينية على السلع الأميركية: 20% على النفط الخام، 25% على الغاز الطبيعي المسال، و13% على فول الصويا، مما يعكس تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. - تسعى القمة إلى احتواء التوترات الاقتصادية، خاصة مع اضطرابات أسواق الطاقة العالمية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

من المقرر أن يصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إلى بكين لعقد قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث يقول مسؤولون أميركيون إن اتفاقات في مجالي الطاقة والزراعة ستكون ضمن جدول الأعمال. لكن جزءاً كبيراً من هذا التبادل التجاري تعطل بسبب الرسوم الجمركية.

وفي ما يلي ملخص للرسوم الجمركية الصينية الحالية على السلع الأميركية:

النفط الخام 20%

تشمل رسوماً خاصة بنسبة 10% فرضتها الصين على النفط الخام الأميركي، وأُعلنت في فبراير/شباط، إضافة إلى رسوم عامة بنسبة 10% على جميع الواردات الأميركية.

الغاز الطبيعي المسال25%

تشمل رسوماً بنسبة 15% فرضتها الصين على الغاز الطبيعي المسال الأميركي في فبراير/شباط، إضافة إلى رسم عام بنسبة 10% على جميع الواردات الأميركية.

البروبان والإيثان 11%

تشمل رسماً قائماً بنسبة 1% على واردات البروبان والإيثان، إضافة إلى رسم عام بنسبة 10% على جميع الواردات الأميركية.

الفحم بين 28% و31%

تشمل الرسوم الجمركية القائمة التي تتراوح بين 3% و6% على الفحم، والتي تختلف بحسب نسبة المواد المتطايرة فيه، إضافة إلى رسوم انتقامية بنسبة 15% فرضت على الفحم الأميركي في فبراير/شباط، فضلاً عن الرسم العام البالغ 10% على جميع الواردات الأميركية.

فول الصويا 13%

تشمل رسماً عاماً بنسبة 10% على جميع الواردات الأميركية، إضافة إلى تعرفة "الدولة الأكثر رعاية" البالغة 3% على واردات فول الصويا.

لحوم الأبقار بين 22% و77%

تشمل تعرفة "الدولة الأكثر رعاية" بنسبة 12% على لحوم الأبقار، إضافة إلى رسم عام بنسبة 10% على جميع الواردات الأميركية. وفي حال تجاوز الواردات مستويات الحصص المحددة، تُفرض رسوم إضافية بنسبة 55% بموجب نظام طبقته بكين في ديسمبر/كانون الأول لدعم صناعة الماشية المحلية.

وتأتي الرسوم الجمركية الصينية على السلع الأميركية في إطار التوترات التجارية المستمرة بين أكبر اقتصادين في العالم، والتي تصاعدت خلال السنوات الأخيرة مع تبادل فرض الرسوم والقيود التجارية، خصوصاً في قطاعات الطاقة والزراعة والتكنولوجيا. وأدت هذه الإجراءات إلى تراجع جزء من التبادل التجاري بين البلدين وإعادة توجيه سلاسل التوريد نحو أسواق بديلة.

وتُعد الصين من أكبر مستوردي الطاقة والمنتجات الزراعية الأميركية، فيما تعتمد الولايات المتحدة على السوق الصينية لتصريف جزء مهم من صادراتها، خاصة الغاز الطبيعي المسال وفول الصويا. كما تكتسب قمة ترامب - شي أهمية إضافية في ظل سعي الجانبين إلى احتواء التوترات الاقتصادية، بالتزامن مع اضطرابات أسواق الطاقة العالمية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

(رويترز، العربي الجديد)