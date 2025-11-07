الصين تعيد تنظيم تراخيص المعادن النادرة وسط سباق السيطرة العالمية

- تتحرك الصين لإعادة تنظيم صناعة المعادن الأرضية النادرة عبر نظام تراخيص جديد لتسريع الشحنات مع الحفاظ على قيود التصدير، مما يمنحها ميزة في المنافسة مع الولايات المتحدة. - تسيطر الصين على أكثر من 90% من عمليات تكرير ومعالجة المعادن النادرة، مما يجعلها لاعباً استراتيجياً في سلاسل التوريد العالمية، بينما تسعى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتنويع مصادر الإنتاج. - يهدف النظام الجديد إلى تحقيق توازن بين الانفتاح التجاري والحفاظ على قدرة الصين في التحكم بالإمدادات، مما يعكس صراعاً استراتيجياً على التكنولوجيا والاقتصاد العالمي.

تتحرك الصين لإعادة تنظيم واحدة من أكثر الصناعات الاستراتيجية حساسية في العالم، عبر إعداد نظام تراخيص جديد لتصدير المعادن الأرضية النادرة. يأتي هذا التطور في ظل تصاعد الضغوط الأميركية والدولية لتخفيف القيود المفروضة على هذه المواد الحيوية التي تشكل العمود الفقري للتكنولوجيا الحديثة، من السيارات الكهربائية إلى الصناعات العسكرية المتطورة.

في السياق، قالت مصادر لوكالة رويترز، اليوم الجمعة، إنّ الصين بدأت وضع نظام تراخيص جديد للمعادن الأرضية النادرة من شأنه تسريع وتيرة الشحنات، لكن من المستبعد أن تصل بكين إلى حد التراجع الكامل عن قيود التصدير كما تأمل واشنطن. وذكر مصدران أنّ وزارة التجارة أبلغت بعض مصدري المعادن الأرضية النادرة بأنّهم سيتمكنون من التقدم بطلب للحصول على تصاريح جديدة مبسطة في المستقبل، وأنها أصدرت قائمة بالوثائق التي ستكون مطلوبة في إحاطات صناعية.

ومنحت القيود المفروضة على التصدير بكين اليد العليا في المنافسة التجارية مع واشنطن، إذ تنتج الصين أكثر من 90% من المعادن الأرضية النادرة المعالجة والمغناطيسات في العالم، وهي مواد تعد حيوية في منتجات تتنوع من السيارات إلى الصواريخ. وفي أعقاب الاتفاق الذي توصل إليه الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ، قالت الصين الأسبوع الماضي إنها ستوقف مؤقتاً لمدة عام واحد القيود التي فرضتها في أكتوبر/ تشرين الأول.

ومع ذلك، لم تصرح وزارة التجارة الصينية بأي شيء علناً بشأن سلسلة أوسع نطاقا من الضوابط فرضت في إبريل/ نيسان وهزت سلاسل التوريد العالمية. وقال البيت الأبيض يوم السبت إنّ الصين وافقت على تقديم تراخيص عامة ووصفت هذه التصاريح بأنها النهاية الفعلية لضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة في الصين.

وقالت ثلاثة مصادر أخرى مطلعة على المناقشات لـ"رويترز" إن مسؤولين صينيين قالوا في أحاديث خاصة إنهم يعملون على إصدار التراخيص، على الرغم من أن أحدهم قال إن الأمر قد يستغرق شهوراً. ومع ذلك، قالت مصادر أخرى في القطاع إن التراخيص الجديدة لا تعني إلغاء الضوابط الصينية واسعة النطاق على تصدير المعادن الأرضية النادرة التي فرضت في إبريل. ولم ترد وزارة التجارة الصينية بعد على أسئلة "رويترز".

تُعدّ المعادن الأرضية النادرة عنصراً أساسياً في الاقتصاد الصناعي الحديث، إذ تدخل في إنتاج الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر، وتوربينات الرياح، والسيارات الكهربائية، والصناعات الدفاعية. وقد تحوّلت هذه المعادن إلى ورقة ضغط جيوسياسية تستخدمها بكين في مواجهة القيود الأميركية على صادرات التكنولوجيا المتقدمة، مثل أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية.

وتنتج الصين أكثر من 60% من الإمدادات العالمية من هذه المعادن وتهيمن على أكثر من 90% من عمليات التكرير والمعالجة، وهو ما يمنحها موقعاً استراتيجياً فريداً في سلاسل التوريد العالمية. وفي السنوات الأخيرة، سعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تقليل الاعتماد على الصين عبر تنويع مصادر الإنتاج في دول مثل أستراليا، وكندا، وناميبيا، غير أن البدائل ما زالت محدودة ومكلفة.

تسعى بكين من خلال نظام التراخيص الجديد إلى تحقيق توازن مزدوج؛ من جهة، إظهار انفتاحها على التجارة العالمية وتجنّب الصدام المباشر مع واشنطن، ومن جهة أخرى، الحفاظ على قدرتها في التحكم بالإمدادات بما يضمن مصالحها الاستراتيجية على المدى الطويل. ويرى محللون أن الصين تحاول عبر هذا الإجراء حماية قطاعها الصناعي من تقلبات الأسعار والضغوط السياسية، مع الإبقاء على سيادتها على الموارد الحيوية التي تُعتبر النفط الجديد لعصر الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي.

سنة واحدة واحتمال زيادة كميات المعادن

قال المصدران الأولان إنّ التراخيص الجديدة ستكون سارية لمدة عام ومن المحتمل أن تسمح بأحجام تصدير أكبر. وأضافا أنّ الشركات تجهز الوثائق التي ستتطلب المزيد من المعلومات من العملاء. وذكرا أنهما يتوقعان المزيد من الوضوح بحلول نهاية العام. وصرّحت بعض الشركات الصينية للمعادن الأرضية النادرة بأنه لم يتم إبلاغها بعد بالتغييرات. وأشارت بعض المصادر في القطاع إلى أنه من المرجح أن يكون من الصعب حصول العملاء المرتبطين بالدفاع أو المجالات الحساسة الأخرى على تراخيص عامة.

وتتطلب قواعد بكين الحالية لتصدير المعادن الأرضية النادرة، التي فُرضت في إبريل وجرى توسيع نطاقها في أكتوبر، أن يحصل المصدرون على تراخيص لكل شحنة، وهي عملية مرهقة وطويلة يشكو العملاء من أنها تعوق الصادرات. وقد تسببت هذه القيود في حدوث نقص في مايو/ أيار، ما أدى إلى توقف بعض أنشطة صناعة السيارات. ومن بين ألفي طلب قدمتها شركات الاتحاد الأوروبي منذ إبريل تمت الموافقة على أكثر من نصف الطلبات فقط.

يعكس النظام الجديد لتراخيص تصدير المعادن الأرضية النادرة محاولة الصين إدارة نفوذها الاقتصادي بحذر في مواجهة التوتر التجاري مع الولايات المتحدة. فرغم الإشارات الإيجابية التي تراها واشنطن في الخطوة الصينية، يبقى الهدف الأساسي لبكين هو الحفاظ على موقعها الريادي في سلسلة القيمة العالمية لهذه الموارد الحيوية، دون تقديم تنازلات حقيقية قد تضعف تحكمها في السوق. وهكذا، يبدو أن الصراع على المعادن النادرة لن ينتهي قريباً، بل سيتحوّل إلى سباق استراتيجي طويل الأمد على من يمتلك مفاتيح التكنولوجيا والاقتصاد العالمي في العقود المقبلة.