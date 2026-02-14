- أعلنت الصين عن تطبيق رسوم جمركية صفرية على الواردات من 53 دولة أفريقية بدءًا من مايو، مع تعزيز الشراكات الاقتصادية وتوسيع نطاق الصادرات الأفريقية عبر "القناة الخضراء". - تزامن القرار مع القمة السنوية للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، حيث تركز النقاشات على المياه والصرف الصحي وتغير المناخ، وسط تقليص المساعدات الدولية. - إيطاليا تعرض تعليق ديون الدول الأفريقية المتضررة من الكوارث المناخية، مع مبادرة لتحويل الديون لمشروعات تنموية، مؤكدة على أهمية التعاون الأفريقي في سياستها الخارجية.

ذكرت وسائل إعلام حكومية صينية، اليوم السبت، أنّ الصين ستطبق رسوماً جمركية صفرية على الواردات من 53 دولة أفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية، وذلك اعتباراً من أول مايو/ أيار المقبل. وذكر تقرير للتلفزيون الحكومي أن بكين ستواصل أيضاً الحثّ على التفاوض والتوقيع على اتفاقيات شراكة اقتصادية، وستوسع نطاق وصول الصادرات الأفريقية إلى الصين من خلال آليات محدثة مثل ما تطلق عليها "القناة الخضراء".

وساهم سعي صانعي السياسات لحث الشركات الصينية على تنويع أنشطتها خارج أكبر سوق استهلاكية في العالم من خلال التركيز على جنوب شرق آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية في حماية الاقتصاد من تبعات الرسوم الأميركية وتصاعد التوتر التجاري والتكنولوجي والجيوسياسي منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي.

وجاء القرار الصيني تزامناً مع انطلاق القمة السنوية للاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لبحث مستقبل القارة التي يبلغ عدد سكانها حوالى 1.4 مليار نسمة، في الوقت الذي يواجه فيه التكتل استياء واسع النطاق. ويتركز النقاش خلال يومَي القمة، حول المياه والصرف الصحي، وستتناول المناقشات استجابة القارة لتغيّر المناخ والأزمات الإنسانية في أعقاب قطع المساعدات الأجنبية من الشركاء الدوليين مثل الولايات المتحدة.

ويقول مراقبون إنّ قمة الاتحاد الأفريقي ستوفر فرصة لمواءمة الأولويات القارية مع الشركاء الدوليين، ولا سيّما مع ظهور مناقشات حول "نظام عالمي جديد" أثاره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ يشير الزعماء الأجانب إلى تحول التحالفات العالمية. ويتأثر الاتحاد الأفريقي الذي يعتمد على التمويل الأجنبي لتغطية نحو 64% من ميزانيته السنوية البالغة 700 مليون دولار بخفض المساعدات الدولية، ولا سيّما من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

إيطاليا تعرض تعليق ديون بعض الدول الأفريقية

في السياق، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إنّ إيطاليا وشركاءها الأفارقة ركزوا في محادثاتهم الأحدث على عبء ديون القارة، إذ عرضت روما على الدول فرصة تعليق سداد الديون عند تعرضها لأحداث مناخية متطرفة. وذكرت ميلوني في ختام القمة الأفريقية الإيطالية الثانية في أديس أبابا مساء أمس الجمعة، "ركزنا اليوم، مرة أخرى، على قضية محورية بالنسبة لأفريقيا، وهي الديون".

وأضافت "أطلقنا مبادرة واسعة النطاق لتحويل الديون لمشروعات تنموية مشتركة. ونضيف إلى ذلك بنوداً لتعليق سداد الديون للدول المتضررة من الظواهر المناخية المتطرفة"، ومن المقرر أن تحضر ميلوني اليوم السبت الجلسة العامة للدورة العادية التاسعة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا. ولم تقدم ميلوني تفاصيل عن آلية التعليق المقترحة أو الدول التي قد تتبنى هذه الآلية. وتقول إيطاليا إنّ التعاون مع الدول الأفريقية يمثل حجر الزاوية في سياستها الخارجية، ولا سيّما من خلال "خطة ماتي"، التي تهدف بحسب روما إلى بناء شراكات طويلة الأمد في قطاعات الطاقة والزراعة والبنية التحتية.

