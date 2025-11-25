- تصاعدت التوترات السياسية بين الصين واليابان بعد تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية بشأن تايوان، مما أدى إلى إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية بين البلدين وتأثيرات سلبية على قطاعي السفر والتجارة. - إلغاء أكثر من 500 ألف حجز رحلات إلى اليابان أثر بشكل كبير على السياحة اليابانية، حيث كانت تعتمد على السياح الصينيين الذين يساهمون بمليارات الدولارات في الاقتصاد الياباني. - العلاقات التجارية تواجه تحديات كبيرة، حيث تعد الصين ثاني أكبر سوق تصدير لليابان، مما يدفع اليابان لتنويع أسواقها السياحية والتجارية لتقليل الاعتماد على الصين.

أشهرت الصين مزيداً من أسلحة الاقتصادية في وجه اليابان في إطار الخلافات السياسية المتصاعدة بين البلدين. طلبت الحكومة الصينية من شركات الطيران المحلية الاستمرار في خفض الرحلات المتجهة إلى اليابان حتى نهاية مارس/آذار المقبل، في خطوة تعكس استمرار التوترات السياسية بين البلدين، والتي ألقت بظلالها على قطاعي السفر والتجارة. وتوقعت هيئة "داست" لرصد بيانات الملاحة الجوية الصينية بلوغ معدل إلغاء الرحلات من الصين إلى اليابان 21.6% في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وهي أعلى نسبة تسجَّل خلال الشهر. كما أظهرت البيانات أن 12 مساراً جوياً تربط عدداً من المدن الصينية بالمدن اليابانية شهدت إلغاء جميع الرحلات الجوية حتى الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، ما أثر على وجهات سياحية رئيسية مثل أوساكا وناجويا وسابورو.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، من المتوقع أن تصل نسبة الإلغاء على خط شنغهاي–مطار كانساي قرب أوساكا إلى 65%، في ظل تصاعد التوتر بين طوكيو وبكين. وجاءت هذه التطورات بعدما صرحت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني بأن أي هجوم صيني على تايوان قد يشكل وضعاً يهدد البقاء ويستدعي رداً عسكرياً من طوكيو، وهو تصريح نادر تجنبه المسؤولون اليابانيون سابقاً خشية استفزاز بكين.

الخلاف الدبلوماسي يؤدي إلى إلغاء نصف مليون رحلة طيران

تتسرب التوترات السياسية المتصاعدة بين بكين وطوكيو إلى سوق السفر الدولي، فقد أبلغت وكالات السفر الصينية عبر الإنترنت عن إلغاء أكثر من 500 ألف حجز رحلات إلى اليابان منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، عقب التصريحات السياسية المثيرة للجدل حول تايوان، وإصدار وزارة الثقافة والسياحة الصينية تحذيرات أمنية جديدة لمواطنيها. وأوقفت وكالات السفر الكبرى، مثل Ctrip وCaissa، جميع الرحلات الجماعية إلى اليابان، فيما خفضت شركات الطيران الصينية سعة الرحلات الشتوية على خطوط شنغهاي–طوكيو وتشنغدو–أوساكا.

خسائر اقتصادية متوقعة

قبل جائحة كوفيد-19، كان السياح الصينيون يساهمون بنحو 13 مليار دولار أميركي سنوياً في قطاعات التجزئة والضيافة اليابانية. ويحذر محللو نومورا (Nomura) من أن اليابان قد تخسر ما يصل إلى تريليوني ين (نحو 13 مليار دولار) من إنفاق الزوار إذا استمر الجمود عاماً كاملاً، في حين تُعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كيوتو وهوكايدو الأكثر تضرراً لاعتمادها على المجموعات السياحية الصينية. كما توقعت نومورا أن ينخفض دخل اليابان من السياحة بمقدار 200 مليار ين شهرياً (نحو 1.3 مليار دولار) إذا تراجع عدد السياح الصينيين الوافدين إلى الصفر، خصوصاً بعد تحذير الحكومة الصينية مواطنيها من السفر إلى اليابان على المدى القصير.

ويعتمد قطاع التجزئة الياباني بشكل كبير على الزوار الصينيين الذين ينفقون بسخاء على الملابس ومستحضرات التجميل والسلع الفاخرة. ويمتد تأثير التوتر إلى التنقلات المهنية والإقامات المتبادلة بين البلدين. إذ تواجه الشركات اليابانية في الصين حالياً تشديداً في إجراءات تأشيرات العمل، بينما أبلغ اليابانيون المقيمون في المدن الصينية الكبرى عن تأخيرات ملحوظة في تجديد تصاريح الإقامة.

تصعيد اقتصادي وتحذيرات تجارية

قالت وزارة التجارة الصينية، يوم الخميس، إن العلاقات التجارية بين الصين واليابان تضررت بشدة، داعية رئيسة الوزراء اليابانية إلى التراجع عن تصريحاتها بشأن تايوان. وصرّحت المتحدثة باسم الوزارة هي يونغ تشيان بأن "تصريحات تاكايتشي الخاطئة بشأن تايوان قوّضت الأساس السياسي للعلاقات الثنائية وألحقت ضرراً بالغاً بالتبادلات الاقتصادية"، مضيفةً أن "إصرار الجانب الياباني على هذا المسار الخاطئ سيدفع الصين لاتخاذ إجراءات صارمة، وستتحمل اليابان جميع العواقب".

وتعد الصين ثاني أكبر سوق تصدير لليابان بعد الولايات المتحدة، إذ اشترت سلعاً يابانية بقيمة 125 مليار دولار عام 2024، معظمها معدات صناعية وأشباه موصلات وسيارات، وفق بيانات الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية. وتواجه طوكيو صعوبة في إيجاد أسواق بديلة إذا أغلقت الصين أبوابها أمام منتجاتها، خصوصاً أن كوريا الجنوبية — ثالث أكبر وجهة للصادرات اليابانية — استوردت ما قيمته 46 مليار دولار فقط في العام الماضي.

ورداً على تقارير أفادت بأن بكين قد تحظر واردات المأكولات البحرية اليابانية مجدداً، قالت المتحدثة باسم الوزارة إنها "لا تملك معلومات مؤكدة حالياً". وكانت الصين قد فرضت حظراً شاملاً على الواردات البحرية اليابانية في عام 2023 بعد قرار طوكيو تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية في المحيط الهادئ. كما سبق أن أوقفت صادرات المعادن الأرضية النادرة إلى اليابان عام 2010 لمدة سبعة أسابيع إثر حادثة احتجاز صياد صيني قرب جزر سينكاكو (دياويو) المتنازع عليها.

محاولات تهدئة محدودة

رغم تصاعد التوترات، يُجري البلدان محادثات خلف الكواليس قبل اجتماع محتمل على هامش قمة آسيان بلس ثري الشهر المقبل، في محاولة لاحتواء الأزمة. لكن جمعية وكلاء السفر اليابانيين (JATA) تحث الحكومة والقطاع السياحي على تنويع الأسواق نحو دول جنوب شرقي آسيا لتقليل الاعتماد على السوق الصينية. وفي المقابل، تنصح VisaHQ الشركات التي تخطط لإرسال موظفين إلى اليابان بمتابعة التحذيرات الصينية المحدثة، حيث رُفع مستوى التحذير إلى المستوى الثالث والنظر في المرور عبر هونغ كونغ أو سيول في حال استمرار خفض الرحلات المباشرة بين البلدين.

يعكس التصعيد الأخير بين الصين واليابان مدى تشابك الاقتصاد بالسياسة في شرق آسيا، حيث يمكن لتصريح سياسي واحد أن يؤدي إلى شلل في حركة السفر والتجارة بين اثنتين من كبرى القوى الاقتصادية في العالم. فالعلاقات الاقتصادية بين البلدين ليست هامشية؛ إذ تمثل الصين ثاني أكبر شريك تجاري لليابان بعد الولايات المتحدة، بينما تعد اليابان من أهم مصادر التكنولوجيا والاستثمار الأجنبي في الصين.

إن استمرار القيود على الرحلات الجوية وتراجع السياحة الصينية إلى اليابان يهددان بتقويض قطاع الخدمات الياباني الذي يعتمد بشكل كبير على الإنفاق السياحي الصيني، والذي بلغت قيمته قبل الجائحة نحو 13 مليار دولار سنوياً. كما أن أي تراجع طويل الأمد في هذا النشاط سيضغط على الناتج المحلي الإجمالي الياباني وعلى أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة في مناطق مثل كيوتو وهوكايدو، حيث السياحة جزء أساسي من الاقتصاد المحلي. في المقابل، لن تكون الصين بمنأى عن التداعيات، إذ سيؤثر الجمود الدبلوماسي في شركات الطيران والسياحة الإلكترونية لديها، ويضعف حركة رأس المال والاستثمار المتبادل، في وقت تحتاج فيه بكين إلى تعزيز ثقة الأسواق خشية تباطؤ النمو الاقتصادي.

ويرى خبراء أن استمرار التوتر قد يفتح الباب أمام إعادة رسم خريطة السياحة الآسيوية، حيث ستسعى اليابان إلى تعويض خسائرها من خلال اجتذاب أسواق جديدة في جنوب شرقي آسيا وأستراليا، في حين قد تتجه الصين نحو تعزيز السياحة الداخلية والإقليمية ضمن استراتيجية الاعتماد على الذات التي تنتهجها حكومتها.

من الناحية الاقتصادية، يبقى التحدي الأكبر للطرفين هو فصل الملفات السياسية عن المصالح التجارية، إذ إن أي تصعيد إضافي قد يتحول من أزمة سياحية مؤقتة إلى أزمة اقتصادية هيكلية تطاول سلاسل التوريد الإقليمية والاستقرار المالي في المنطقة بأكملها.