الصين تسعى لإعادة إنتاج تجربة هونغ كونغ في جزيرة هانيان... هل تنجح؟

- التحدي التجاري الصيني للولايات المتحدة يتجاوز الميزان التجاري، حيث تسعى الصين لترويج اقتصاد السوق، بينما تتجه الولايات المتحدة نحو رأسمالية الدولة، مما يعكس تنافسًا اقتصاديًا عالميًا بين القوتين. - أطلقت الصين مشروع المنطقة الحرة في هاينان لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، بهدف تحويلها إلى مركز اقتصادي يشبه هونغ كونغ، وتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية. - تلعب هاينان دورًا في الدبلوماسية التجارية للصين، حيث تسعى للانضمام إلى "CPTPP"، وتواجه انتقادات بسبب سياساتها الحمائية، مما يثير قلق خصومها بشأن قدرتها على الابتكار.

لا يقتصر التحدي التجاري الصيني للولايات المتحدة على الميزان التجاري الذي يقدر بتريليونات الدولارات، لكنه يمتد إلى أكثر من ذلك حين تروج الصين "الشيوعية" لاقتصاد السوق الذي تعتبر أميركا راعيه الأول. فحينما بدأ الرئيس دونالد ترامب ولايته الثانية بحروب تجارية تمثلت في رسومه الجمركية على كل شركاء أميركا التجاريين، وفي قيام الحكومة بشراء حصص من شركات كبيرة مثل إنتل أو تأسيس أخرى لخدمة الصناعات العسكرية، جادل كثيرون ساخرين بان الولايات المتحدة تحت قيادة ترامب، تسير باتجاه رأسمالية الدولة، بينما توسع الصين خطواتها نحو اقتصاد السوق.

ربما يجسد مشروع المنطقة الحرة الذي أطلقته الحكومة الصينية في جزيرة هاينان الشهر الماضي رغبة بكين في إقناع شركائها التجاريين بأن الصين وليس أميركا هي موضع الثقة في الاقتصاد التجاري العالمي. فجزيرة هاينان، التي تناهز مساحة بلجيكا وعشرة أضعاف مساحة سنغافورة، هي أحدث المشروعات التي توظفها الحكومة الصينية لجذب مزيد من المشاريع التجارية والاقتصادية لإنعاش الاقتصاد المحلي للجزيرة والذي تضرر بقوة نتيجة لانهيار عقاري تعيشه منذ تسعينيات القرن الماضي، على أمل أن تتحول هاينان إلى هونغ كونغ جديدة.

ويأمل المسؤولون الصينيون أن يؤدي تحويل مقاطعة هاينان الجنوبية إلى منطقة معفاة من الرسوم الجمركية إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي، إذ ستُتاح للسلع التي تحقق قيمة مضافة محلية لا تقل عن 30% إمكانية الانتقال إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم من دون رسوم جمركية. كما ستتمكن الشركات الأجنبية من العمل في قطاعات خدمية لا تزال مقيدة في البرّ الرئيسي للصين Mainland China-.

ورغم أن مشروع تحويل الجزيرة، التي تقع على بعد خمسين ميلاً من أقصى جنوب سواحل الصين على بحر الصين، قد بدأ في عام 2018، فإن افتتاحه في الثامن عشر من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كان مناسبة لتذكير العالم بما يحدث من خلافات تجارية. ونقلت رويترز عن نائب رئيس الوزراء هي ليفنغ قوله إن المشروع يمثل "قراراً استراتيجياً كبيراً" اتخذه الحزب الشيوعي الحاكم "انطلاقاً من النظر إلى الوضع العام داخلياً وخارجياً".

ويُفهم من ذلك أنه إشارة إلى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي دفعت صانعي السياسات إلى تنويع الاقتصاد الصيني البالغ حجمه 19 تريليون دولار بعيداً عن أكبر سوق استهلاكية في العالم، واتخاذ خطوات لتعزيز دور العملاق الصناعي في سلاسل الإمداد العالمية.

وقد جعل قادة الصين من عكس تراجع الاستثمار أولوية للعام المقبل، في مسعى للتحول من الاعتماد الحالي على التحفيز إلى تركيز مزدوج على الاستهلاك والاستثمار لتثبيت النمو على المدى القريب، فيما يقيّم المسؤولون المضي قدماً في إصلاحات هيكلية مؤلمة مطلوبة لإعادة توازن الاقتصاد على المدى الطويل. وأظهرت بيانات رسمية أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين انخفض بنسبة 10.4% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

لماذا هاينان؟

يتفق محللون اقتصاديون على أن ما تفعله الصين في هاينان يمثل مرحلة متقدمة من تطبيق سياسات السوق التي يتبعها الحزب الشيوعي بحزم، ولكن بحذر. فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي لهاينان 113 مليار دولار العام الماضي، وفق بيانات رسمية، أي ما يعادل اقتصاد الدولة السبعين عالمياً بحسب بيانات البنك الدولي. ومع ذلك، لا يزال هذا الرقم بعيداً كثيراً عن اقتصاد هونغ كونغ البالغ 407 مليارات دولار.

وتكمن أهمية المشروع في أنه يتيح لبكين تجربة قدر من التحرير الاقتصادي من دون تعريض الاقتصاد الوطني بأكمله للمخاطر. فحصر الإصلاحات في جزيرة تمثل نسبة صغيرة من السكان يسمح لصنّاع القرار باختبار سياسات جديدة وتعديلها عند الحاجة، والحد من احتمالات الاضطراب المالي أو الاجتماعي. وإذا ما ثبت نجاح هذه السياسات، فقد يجري توسيع نطاق بعضها لاحقاً ليشمل مناطق أخرى من الصين.

كما تلعب هاينان دوراً في الدبلوماسية التجارية للصين، ولا سيما في سعيها للانضمام إلى "الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP)". فمن خلال تطبيق مستويات أعلى من الانفتاح في التجارة والاستثمار عبر مشاريع تجريبية مثل ميناء هاينان للتجارة الحرة، تأمل الصين في إقناع أعضاء الاتفاقية بقدرتها على تلبية معاييرها الصارمة. غير أن منتقدين يرون أن الانضمام إلى هذه الاتفاقية يتطلب إصلاحات على مستوى وطني شامل، لا مجرد تجارب محدودة جغرافياً، ما يضعف من قوة الحجة الصينية.

وتنقل رويترز عن دبلوماسي غربي القول "إن أعضاء CPTPP يبحثون عن خطوات على مستوى وطني تكون الدول الراغبة في الانضمام الى الاتفاقية مستعدة لاتخاذها، إلى جانب سجل من الالتزام باتفاقيات تجارية أخرى"، مشيراً إلى التوترات التجارية الأخيرة بين بكين وطوكيو على خلفية الخلاف بشأن تايوان.

وبحسب التصوير الرسمي في بكين، يستدعي اختبار هاينان للتجارة من دون رسوم جمركية روحَ حقبة الإصلاحات المبكرة في الصين بعد وفاة ماو تسي تونغ عام 1976، حين تخلّى الحزب الشيوعي عن العقيدة الاشتراكية الصارمة وبدأ تجربة سياسات جريئة للسوق الحرة في مناطق محددة، ثم عمّم لاحقاً ما ثبت نجاحه منها.

لكن مكانة الصين في التجارة العالمية اليوم مختلفة تماماً. فقد أصبحت القوة التصنيعية الأولى في العالم وثاني أكبر اقتصاد. ودعا شي جي بينغ مراراً إلى الاعتماد على الذات، وعمل على ضمان ألا تعتمد الصين أبداً على أي شيء أجنبي. كما أبدى اهتماماً محدوداً بتغيير الرسوم الجمركية المرتفعة والسياسات الموجهة للتصدير، التي أسهمت في تحقيق فائض تجاري هائل بلغ نحو تريليون دولار العام الماضي.

ويشكك تحقيق نشرته "نيويورك تايمز" عن مشروع هاينان، في رغبة الصين في التخلي عن سياساتها التجارية الحمائية. فبعد أيام قليلة من بدء تشغيل ميناء هاينان للتجارة الحرة، فرضت وزارة التجارة في بكين رسوماً جمركية تصل إلى 42.7 في المائة على واردات الألبان من أوروبا.

وفي آخر يوم من العام، أعلنت الوزارة ما سمّته "إجراءات وقائية على واردات لحوم الأبقار"، وهي نظام من الحصص والرسوم بنسبة 55% يهدف إلى تقييد الواردات. كما أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، فرض ضوابط صارمة على صادرات إلى اليابان لسلع ذات استخدامات مزدوجة مدنية وعسكرية.

ومهما كانت نيات الحكومة الصينية من المشروع، سواء كاختبار اقتصادي داخلي لسرعة ومستوى الإصلاحات أو خارجي لإقناع الشركاء بتطبيقها قواعد التجارة الحرة، فإن قدرة بكين على الابتكار والتحرك على مستويات الاقتصاد والتجارة، لا تزال تربك خصومها.