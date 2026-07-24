- أعلنت الصين حظرًا فوريًا على تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى 14 جهة في الاتحاد الأوروبي، ردًا على العقوبات الأوروبية الأخيرة ضد روسيا، والتي شملت شركات صينية. - تشمل الجهات الأوروبية المحظورة شركات مثل راينميتال الألمانية وفيغو فوتونيكس البولندية، مع منع الأفراد الأجانب من نقل السلع ذات الاستخدام المزدوج المصنّعة في الصين إلى هذه الجهات. - الاتحاد الأوروبي يدرس الإجراءات الصينية الجديدة، ويبحث عن توضيحات من الصين لفهم تأثيرها، بينما تشمل السلع ذات الاستخدام المزدوج منتجات يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية.

أعلنت الصين اليوم الجمعة فرض حظر فوري على تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى 14 جهة إضافية في الاتحاد الأوروبي. وقالت وزارة التجارة الصينية إن هذا الإجراء جاء رداً على أحدث عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، وشملت شركات صينية في وقت سابق. وكان الاتحاد الأوروبي قد اعتمد، يوم الخميس، الحزمة الـ21 من العقوبات ضد روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، فيما قالت وزارة التجارة الصينية إن 14 شركة ومنشأة في الأراضي الصينية وهونغ كونغ أُدرجت ضمن قائمة العقوبات الأوروبية. وشملت العقوبات كيانات من دول أخرى، مثل الصين والهند وتركيا، يُعتقد أنها تزود روسيا بسلع وتكنولوجيا ذات استخدام مزدوج.

وقالت الوزارة في بيان إن الجهات الأوروبية التي منعتها الصين من تلقي السلع ذات الاستخدام المزدوج تشمل شركة راينميتال إيه جي (Rheinmetall AG) الألمانية المتخصصة في صناعة المركبات والمعدات العسكرية، وشركة الإلكترونيات البولندية فيغو فوتونيكس (Vigo Photonics S.A)، وشركة كافوك يو إيه إس (Cavok UAS) الفرنسية لصناعة الطائرات المسيّرة.

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وأضافت الوزارة أن المنظمات والأفراد الأجانب مُنعوا أيضاً من نقل أو توريد السلع ذات الاستخدام المزدوج المصنّعة في الصين إلى هذه الجهات، مع السماح للمصدرين الصينيين بالتقدم بطلبات للحصول على تصاريح في حالات استثنائية. وفي ردة فعل على القرار، قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية باولا بينيو إن الاتحاد الأوروبي يقوم بتحليل الإجراءات الجديدة التي أعلنتها الصين، وإنه سيتشاور مع الدول الأعضاء والشركات المعنية. وأضافت: "سنسعى للحصول على توضيحات من نظرائنا في الصين من أجل فهم أفضل لما هو مطروح على الطاولة".

ما هي السلع ذات الاستخدام المزدوج؟

تشمل السلع ذات الاستخدام المزدوج منتجات أو برمجيات أو تقنيات يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية في الوقت نفسه، وتشمل بعض العناصر الأرضية النادرة الضرورية لصناعة الطائرات المسيّرة والرقائق الإلكترونية. وغالباً ما استهدفت قوائم الرقابة على الصادرات الصينية جهات أميركية ويابانية، لكن في إبريل/نيسان أضافت بكين سبع جهات أوروبية إلى القائمة بسبب مبيعات أسلحة لتايوان، في حالة نادرة من العقوبات الصينية المرتبطة بقضية تايوان واستهدفت جهات أوروبية.

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وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صدر يوم الخميس إنه أضاف 51 جهة جديدة، من بينها جهات مقرها الصين، إلى قائمة الخاضعين لقيود أكثر صرامة على تصدير السلع والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، بسبب ما اعتبره الاتحاد دعماً للمجمع العسكري والصناعي الروسي. وذكر متحدث باسم وزارة التجارة الصينية أن هذه الإجراءات تهدف إلى "حماية الأمن والمصالح الوطنية، والوفاء بالالتزامات الدولية مثل منع الانتشار، رداً على الإجراءات الفادحة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي".

(رويترز، أسوشييتد برس)