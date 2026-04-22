الصين تخفّض أسعار التجزئة للبنزين والديزل

- أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين عن تخفيض أسعار التجزئة للبنزين والديزل استجابة لتقلبات أسعار النفط العالمية، حيث انخفضت الأسعار بمقدار 555 يواناً للبنزين و530 يواناً للديزل للطن. - شهدت أسعار النفط الخام العالمية تقلبات حادة، ورغم ارتفاعها في 20 إبريل، إلا أن متوسط الأسعار ظل أقل من الدورة السابقة، مما أدى إلى توجيه شركات النفط الصينية لضمان استقرار الإمدادات. - تتوقع الأسواق ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية بسبب "حرب المضايق"، حيث قد يتجاوز سعر برنت 150 دولاراً للبرميل، مما يؤثر على الصين كأكبر مستورد للنفط.

أفادت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين، بتخفيض أسعار التجزئة للبنزين والديزل اعتباراً من اليوم الأربعاء، استناداً إلى التغيرات الأخيرة في أسعار النفط العالمية. وأضافت اللجنة أن أسعار البنزين والديزل ستنخفض بمقدار 555 يواناً (نحو 80.91 دولاراً) للطن و530 يواناً للطن على التوالي، حسب وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وأوضحت اللجنة أنه منذ آخر تعديل للأسعار المحلية في 7 إبريل/ نيسان الجاري، شهدت أسعار النفط الخام العالمية تقلبات حادة. ورغم أن الأسعار ارتفعت بشكل ملحوظ في 20 إبريل بعد تراجعها الحاد في الأيام السابقة، فإن متوسط الأسعار خلال أيام العمل العشرة المعتمدة لحساب هذه الجولة من التعديل ظل أقل من المتوسط المسجل في دورة التسعير السابقة. وجرى توجيه أكبر ثلاث شركات نفط في الصين، وهي الشركة الوطنية الصينية للبترول، والشركة الصينية للبتروكيماويات، والشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، إلى جانب شركات معالجة النفط الأخرى، لتنظيم إنتاج ونقل منتجات النفط المكرر لضمان استقرار الإمدادات.

وبموجب آلية التسعير الحالية في الصين، يجري تعديل أسعار منتجات النفط المكرر وفقاً لتغيرات أسعار النفط الخام العالمية. ودعت اللجنة الجهات الحكومية المعنية في مختلف المناطق إلى تعزيز الرقابة والتفتيش على السوق، واتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة أي ممارسات تخالف سياسات التسعير الوطنية، والحفاظ على نظام السوق. يذكر أن توقعات أسعار النفط في ظل "حرب المضايق" الراهنة تتجه نحو مستويات قياسية لم تشهدها الأسواق منذ عقود، حيث يجمع المحللون على أن استمرار إغلاق مضيق هرمز وتهديد منشآت الطاقة في الخليج قد يدفع بأسعار برنت لتجاوز حاجز الـ150 دولاراً للبرميل.

هذا الارتفاع لا يعود فقط إلى النقص المادي في الإمدادات، بل إلى سيطرة "علاوة المخاطر الجيوسياسية" على سلوك المتداولين، والمخاوف من استنزاف المخزونات الاستراتيجية العالمية في غضون أشهر قليلة. ومع تعطّل نحو 20 مليون برميل يومياً من التدفقات العابرة للمضايق، تأتي الصين ضمن أكثر المتأثرين، حيث إنها أكبر مستورد للنفط في العالم. وخلال السنوات القليلة الماضية أصبحت بكين المشتري الرئيسي للنفط القادم من إيران، وتتصدر أيضاً قائمة مشتري النفط من فنزويلا، وهي كذلك من أكبر مستوردي النفط من روسيا.