الصين تحذر رسمياً من خطر انفجار فقاعة الروبوتات "الشبيهة بالبشر"

- شهدت الاستثمارات في الروبوتات الشبيهة بالبشر زيادة كبيرة، متجاوزة المليار دولار سنوياً بين 2022 و2024، مع توقعات بتضخمها لتصل إلى تريليونات الدولارات بحلول 2050، وسط مخاوف من فقاعة اقتصادية خاصة في الصين. - تواجه الروبوتات تحديات تقنية كبيرة، حيث لا تزال غير قادرة على أداء مهام معقدة بشكل كامل، رغم التقدم في تطوير نماذج أولية مثل Digit من Agility Robotics، التي تعمل في بيئات محدودة بسبب مخاوف السلامة. - تقود الصين الجهود العالمية في تطوير الروبوتات بفضل سياسات حكومية داعمة، حيث أطلقت أكثر من 35 نموذجاً جديداً في 2024، مع بروز شركات مثل UBTech وUnitree، رغم التحديات المتعلقة بالسلامة والقدرات التشغيلية.

على مدى السنوات القليلة الماضية، تعززت الاستثمارات في قطاع الروبوتات الشبيهة بالبشر لتتجاوز أكثر من مليار دولار سنوياً في الفترة ما بين 2022- 2024. ويشير بعض التقديرات إلى أن قيمة هذه الاستثمارات سوف تتعاظم لتساوي تريليونات الدولارات بحلول عام 2050، في ضوء التطور المتسارع في قطاع الذكاء الاصطناعي وهندسة الروبوتات، خاصة في الصين والولايات المتحدة.

لكن المخاوف تتصاعد في الآونة الأخيرة من أن الطلب على قطاع الروبوتات الشبيهة بالبشر ربما يكون مضللا وأن الاستثمارات في هذا القطاع ربما يكون مبالغا فيها. وحذرت أعلى هيئة صينية للتخطيط الاقتصادي من خطر تشكّل فقاعة في هذا القطاع، في تعبير رسمي نادر عن القلق بشأن هذا القطاع المزدهر.

وقالت لي تشاو، المتحدثة باسم لجنة التنمية والإصلاح الوطنية، في مؤتمر صحافي عقد في بكين يوم الخميس: "لطالما واجهت الصناعات الرائدة تحدّي موازنة سرعة النمو مقابل مخاطر الفقاعة، وهي مسألة تواجه الآن قطاع الروبوتات الشبيهة بالبشر أيضا". وأضافت أن أكثر من 150 شركة لصناعة الروبوتات الشبيهة بالبشر تعمل في الصين، ولا يزال عددها في تزايد. وأشارت إلى أنه يجب على البلاد منع تدفق نماذج متشابهة للغاية من غمر السوق واستنزاف مساحة البحث والتطوير.

يعكس هذا التحذير قلق بكين من الاستثمارات المفرطة التي تتدفق إلى قطاع من المتوقع أن يكون المحرك الأكبر للاقتصاد في السنوات المقبلة، إذ إن قطاع الروبوتات الشبيهة بالبشر واحد من ست صناعات حددها الحزب الشيوعي الحاكم محركاتٍ جديدةً للنمو الاقتصادي في المستقبل، وفقا لإرشادات وضع خطة التنمية الصينية للفترة حتى 2030.

وتتوقع Citigroup Inc. نموا يفوق المعتاد في إنتاج شركات الروبوتات الصينية العام المقبل. وعلى الرغم من أن شركات مثل UBTech تتلقى طلبيات تفوق قيمتها مليارات اليوانات، فإن الاستخدام الواسع للروبوتات في المنازل أو المصانع لم يتحقق بعد كما أشارت التوقعات سابقا. وكانت هذه التوقعات هي التي أدت إلى زيادة اهتمام المستثمرين بالقطاع، ما رفع المؤشر الصيني الذي يتتبع أسهم الشركات الصينية المتعلقة بالروبوتات الشبيهة بالبشر بحوالي 26% هذا العام.

وقالت المسؤولة الصينية إن السلطات ستسرّع الجهود لبناء آليات دخول إلى السوق وخروج منها، لخلق بيئة تنافسية، وستركز على تسريع البحث والتطوير للتقنيات الأساسية ودعم إنشاء البنية التحتية للتدريب والاختبار. كما ستعمل الحكومة على تعزيز دمج التكنولوجيا والموارد الصناعية وتشاركها على مستوى الدولة، في محاولة لتسريع تطبيق الروبوتات الشبيهة بالبشر في الحياة الواقعية.

وعود منقوصة

وتتعلق المخاوف على ما يبدو في عدم قدرة المصنعين على تطوير الروبوتات بما يجعلها قادرة على أداء مهام مختلفة تشبه المهام البشرية وتتقاطع معها. وحسب تقييم نشرته مجموعة "ماك كينسي & كومباني" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فإن الروبوتات الشبيهة بالبشر لا تزال عاجزة عن اكتشاف نيات الإنسان والتكيف بسلاسة مع الأماكن المزدحمة. ويجسد روبوت Digit من شركة Agility Robotics، الذي يجرى اختباره في مستودعات أمازون، هذا التحدي: فهو مزود بزاوية رؤية 360 درجة وتقنية ليدار ويمكنه نقل الصناديق، لكنه لا يزال مضطرا للعمل في مناطق شبه معزولة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

رغم ذلك، يشير التقييم إلى أن الفجوة لا تزال واسعة بين ما يُعرض تقنيا في التجارب التجريبية وما يمكن أن يكون مجديا تجاريا على نطاق واسع. فالنماذج الأولية التي تتصدر العناوين مثيرة للإعجاب، لكنها لا تزال بعيدة عن تقديم أداء ثابت وموثوق ومبرر اقتصاديا في البيئات الواقعية.

القدرات الصينية

وقد برزت الصين بوصفها المنظومة الأسرع تطوراً في مجال الروبوتات الشبيهة بالبشر، مدفوعة بتوجيهات حكومية قوية وقاعدة توريد مرنة. وقد أصدرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات خريطة طريق لعام 2024 تدعو إلى إنشاء منظومة متكاملة للروبوتات الشبيهة بالبشر بحلول عام 2025. ويحفّز هذا الإطار السياسي إنتاج المكوّنات محليا، ويضع معايير وطنية لأبعاد الروبوتات وسلامتها، كما يموّل مشروعات تجريبية في مراكز الخدمات اللوجستية والمصانع. وتظهر النتائج بالفعل جدوى هذه السياسة : فقد أُطلق أكثر من 35 نموذجا جديدا في عام 2024 وحده، وهو عدد يفوق بكثير أي منطقة أخرى.

وتجسّد الشركات الصينية الرائدة هذه الخطة الوطنية، فقد قامت شركة UBTech بالاستفادة من الدعم الحكومي لنشر أعداد كبيرة من روبوتاتها من طراز "ووكر" في مشروعات تجريبية تتعلق بالتفتيش والخدمات اللوجستية، مستفيدة من دفع السلطات نحو التوسع الرسمي في الاستخدام.

وتُعد شركة Unitree ربما المثال الأبرز لديناميكية "السرعة والحجم" في الصين. فقد تصدّرت روبوتاتها العناوين بفضل أسعارها التي تقل عن 10 آلاف دولار، ما خفّض حاجز الدخول إلى السوق بشكل كبير، لكن هذه المكاسب تأتي على حساب أمور أخرى. إذ تتمتع روبوتاتها بقدرات سلامة محدودة وحمولة قليلة، ما يجعلها أكثر ملاءمة للأغراض البحثية والعروض التوضيحية مقارنة بالاستخدام الصناعي. ومع ذلك، فإن سرعة طرحها تشير إلى سرعة دورات التطوير وكيف يمكن لخفض التكاليف تحريك الأسواق.

وتعكس استراتيجية الصين نجاحها السابق في السيارات الكهربائية والروبوتات الصناعية: تعبئة قاعدة واسعة من المورّدين، وتشجيع التجريب، وإغراق السوق بالنماذج إلى أن تتقارب الكلفة والقدرات. ورغم أن العديد من الروبوتات الصينية الشبيهة بالبشر ما زالت متأخرة في المهارة والسلامة ووقت التشغيل، فإن سرعة الابتكار واتساعه بقيادة المورّدين المدعومين بسياسات حكومية، يمنح الصين القدرة على تجاوز الفجوة أسرع مما هو متوقع، والتأثير في وضع المعايير العالمية من خلال الحجم وحده.