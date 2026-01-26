الصين تتمسك باتفاقها مع كندا وترد على تهديدات رسوم ترامب

- التعاون الصيني-الكندي: أكدت الصين أن الترتيبات التجارية مع كندا لا تستهدف أي طرف ثالث، مشددة على أن التعاون يخدم المصالح المشتركة ويساهم في السلام والتنمية العالمية. - تهديدات ترامب: هدد الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية على السلع الكندية إذا أبرمت كندا اتفاق تجارة حرة مع الصين، مما قد يؤدي إلى دخول المنتجات الصينية إلى أميركا الشمالية بتكلفة أقل. - التفاهمات الكندية: أوضحت كندا أنها لا تسعى لاتفاق تجارة حرة شامل مع الصين، بل تفاهمات محدودة تشمل تخفيضات انتقائية، مثل السماح بدخول 49 ألف سيارة كهربائية صينية برسوم 6.1%.

أكدت الصين أن الترتيبات التجارية التي أعلنتها مؤخراً مع كندا "لا تستهدف أي طرف ثالث". في رد مباشر على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على السلع الكندية في حال ما أقدمت أوتاوا على إتمام اتفاقها التجاري مع بكين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، إن "العلاقات بين الدول يجب أن تُبنى على الربح المتبادل لا لعبة محصلتها صفر"، مؤكداً أن "التعاون الصيني - الكندي يخدم المصالح المشتركة ويساهم في السلام والاستقرار والتنمية والازدهار العالمي". وأصدرت أمس الأحد، السفارة الصينية في أوتاوا بياناً أكدت فيه استعداد بكين لتعميق التعاون الثنائي، وتنفيذ ما جرى التوافق عليه بين قيادتي البلدين، بما يعكس رغبة صينية في تقديم العلاقة على أنها "مسار عمل يتجاوز لحظة التهديدات الجمركية الأميركية".

تهديد وتخوف ترامب

وجاءت تصريحات بكين بعد أن رفع ترامب سقف التحذير تجاه أوتاوا، ملوّحاً بإجراءات عقابية إذا مضت كندا في مسار اتفاق تجاري واسع مع الصين. فبالنسبة لإدارة ترامب، المشكلة ليست مجرد تفاهمات محدودة، بل احتمال أن تتحول إلى اتفاقية تجارة حرة تفتح الباب أمام دخول المنتجات الصينية إلى كندا بكلفة أقل، ثم انتقال جزء منها مباشرة أو عبر سلاسل التوريد إلى سوق الولايات المتحدة داخل فضاء التجارة في أميركا الشمالية. وبالتالي تتحول كندا إلى بوابة تخفض عبرها كلفة دخول السلع الصينية إلى المنطقة. هذا المنطق شرحه وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أمس الأحد، في مقابلة مع قناة "إيه بي سي" عندما قال إن "الرسوم التي لوّح بها ترامب قد تُفرض إذا أبرم الكنديون اتفاقية تجارة حرة مع الصين"، معتبراً أن "ذلك قد يعني إغراق أميركا الشمالية بمنتجاتهم".

تراجع كندي

سعت أوتاوا إلى نزع فتيل التصعيد مع واشنطن. ونقلت وكالتا "رويترز" و"أسوشييتد برس"، عن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، تأكيده أن أوتاوا تحترم التزاماتها ضمن اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وأنها "لا تنوي إبرام اتفاق تجارة حرة شاملاً مع الصين"، موضحاً أن "ما جرى مع بكين هو تفاهمات محدودة لمعالجة ملفات ورسوم بعينها". كما أكد مسؤولون كنديون، من بينهم وزير التجارة الكندي دومينيك لوبلان، أنه "لا يوجد سعي لاتفاق تجارة حرة مع الصين".

وشملت "التفاهمات الصينية - الكندية" تخفيضات انتقائية بدل اتفاق تجارة حرة شامل، وأبرزها في قطاع السيارات الكهربائية، إذ سمحت كندا بدخول حصة محددة تصل إلى 49 ألف سيارة كهربائية صينية الصنع برسوم 6.1%، مع حديث عن إمكانية رفع السقف لاحقاً. وفي المقابل، ربطت التفاهمات بخطوات صينية لتحسين نفاذ منتجات كندية إلى السوق الصينية، حيث أشارت الحكومة الكندية إلى توقع خفض الرسوم على بذور الكانولا الكندية إلى نحو 15% بحلول 1 مارس/آذار 2026، بما يعيد فتح هامش تجاري مهم لسلعة تُعد من صادرات كندا الأساسية.