- تعهدت الصين بتطوير قطاع التكنولوجيا الفائقة خلال العقد المقبل، مستهدفة مجالات مثل التكنولوجيا الكمية والطاقة الهيدروجينية، مع استثمارات ضخمة لتعزيز مكانتها العالمية. - تواجه الصين تحديات اقتصادية تشمل ضعف الإنفاق الاستهلاكي وأزمة العقارات، وتسعى الحكومة لتعزيز سياسات الإنجاب ورعاية المسنين وتحسين سوق العمل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. - تتعامل الصين مع نزاع تجاري متصاعد مع واشنطن، وتهدف لتحقيق توازن تجاري وتشجيع الاستثمار الأجنبي، مع التركيز على الانفتاح الاقتصادي في خطتها الخمسية الجديدة.

تعهدت الحكومة الصينية اليوم الجمعة بتطوير واسع لقطاع التكنولوجيا الفائقة على مدى السنوات العشر المقبلة، وذلك بعد يوم من اختتام اجتماعات في بكين تناولت أولويات السياسات المستقبلية للبلاد. وقد بدأت المناقشات المغلقة، التي استمرت أربعة أيام يوم الاثنين الماضي، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى عرضوا استراتيجيات طويلة المدى تتعلق بالخطة الخمسية الخامسة عشرة، التي ستبدأ العام المقبل.

وضخت الصين دعماً واستثمارات مالية ضخمة لتطوير قطاعات العلوم والتكنولوجيا، ضمن جهودها المستمرة لتقديم نفسها قوةً عالميةً رائدة في هذه المجالات، في مواجهة واشنطن. وفي تصريحاتهم اليوم، أكد المسؤولون في بكين أن صناعات مثل "التكنولوجيا الكمية، والطاقة الهيدروجينية والاندماج النووي، والكمبيوتر" سوف تكتسب زخماً كبيراً. وقال تشنغ شانجيه، مسؤول التنمية في الحكومة الصينية خلال مؤتمر صحافي، إن "النطاق الجديد الذي سيُضاف خلال السنوات العشر المقبلة من المتوقع أن يعيد تشكيل قطاع التكنولوجيا الفائقة في الصين".

وأعرب بعض سكان بكين لوكالة فرانس برس، تعليقاً على هذه التعهدات، عن تفاؤلهم باستمرار تقدم الصين. وقال ليمن غو (38 عاماً): "خلال الثورة الصناعية الأولى، كانت الصين متأخرة، لكن هذه المرة، مع مجالات التكنولوجيا الفائقة مثل الذكاء الاصطناعي، الوضع مختلف"، متطلعاً أن تصبح الصين رائدة في هذا القطاع. وأضاف أنه يأمل أن "تصبح الصين رائدة في هذا القطاع".

في المقابل، أعرب آخرون عن أملهم بأن تواجه الخطة الجديدة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يعانيها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث تواجه الصين ضعفاً في الإنفاق الاستهلاكي، وأزمة ممتدة في قطاع العقارات، وأزمة ديمغرافية مع بدء تراجع عدد سكانها. وقال المسؤولون يوم الجمعة إنهم سيعززون السياسات التي تساعد على تكاليف الإنجاب ورعاية المسنين.

وقالت تشانغ منغ (26 عاماً) لوكالة فرانس برس: "نأمل أن تكون السياسات العامة مواتية للتوظيف أو لدعم سوق الأسهم". وأضافت أنها تهتم بقدرتها على شراء شقة بسعر معقول، ودفع ضرائب أقل، والحصول على زيادة في الراتب. وأشار محللو نومورا في مذكرة إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي نوقش هذه المرة، بخلاف ما كان عليه قبل خمس سنوات، مضيفين: "نعتقد أن بكين ستكثف إجراءات الدعم لتحقيق الاستقرار في النمو خلال الربع الرابع من العام".

خلافات تجارية

على الصعيد الخارجي، تنخرط الصين في نزاع تجاري متصاعد مع واشنطن ودول أخرى. وقد أثارت الفوائض التجارية الكبيرة لبكين انتقادات حادة من بعض شركائها التجاريين، الذين يقولون إن الأسواق غُمرت ببضائع رخيصة أضرت بالشركات المحلية.

وقال وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو، يوم الجمعة، إن بلاده تحتاج إلى تحقيق توازن بين تنمية الصادرات والواردات، مضيفاً: "يجب بذل الجهود لزيادة الواردات لتلبية احتياجات التحول الصناعي ورفع مستوى الاقتصاد، وكذلك تحسين معيشة الشعب". وأشار إلى أن تصاعد الحرب التجارية يضعف قدرة المسؤولين على الاعتماد على الصادرات لتحقيق نمو قوي هذا العام، رغم أنها سجلت مستوى قياسياً في عام 2024.

ويبدو أن الاقتصادين الأكبر في العالم يسعيان إلى تجنب مزيد من التصعيد، إذ أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية الخميس المقبل، بينما يلتقي مسؤولون من البلدين يوم الجمعة في ماليزيا لإجراء محادثات تجارية.

وقال بيرت هوفمان، من الجامعة الوطنية في سنغافورة، إن البيان الصادر الخميس عن القادة شدد على أن الصين ستتقاسم الفرص مع دول العالم، وهو ما وصفه بأنه "تعديل دبلوماسي دقيق في الخطاب الصيني السابق"، مضيفاً أن هذا "قد يكون استجابة للانتقادات المتزايدة بشأن الفوائض التجارية الصينية التي تخشى بعض الدول النامية أن تؤثر سلباً على تنميتها".

وتعهد الوزير وانغ وينتاو أيضاً بأن الصين ستعمل على تشجيع الاستثمار في الصين، قائلاً إن الحكومة ستسعى إلى "خلق مزايا جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي وإيجاد بيئة أعمال شفافة ومستقرة وقابلة للتنبؤ، وتوسيع دائرة أصدقائها الاقتصاديين والتجاريين".

ويتوقع محللو بنك يو بي إس (UBS) السويسري أن تركز الخطة الخمسية الجديدة بشكل أكبر على تعميق الانفتاح الاقتصادي، وجعل هذا الهدف أولوية أعلى في المرحلة المقبلة، موضحين أن "هذا التوجه يعكس التحولات العميقة في العولمة والمشهد الدولي وسط استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين".

(فرانس برس)