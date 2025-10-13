تراجعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 27% تقريباً في سبتمبر/ أيلول الماضي مع انهيار الهدنة التجارية وتهديدات جديدة بفرض رسوم جمركية أعلى، في حين زادت الصادرات الصينية ككل إلى أعلى مستوياتها منذ ستة أشهر. وأظهرت بيانات الجمارك الصينية الصادرة اليوم الاثنين، زيادة صادرات الصين إلى مختلف دول العالم بنسبة 8.3% سنوياً إلى 328.5 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين. كما زاد معدل نمو الصادرات خلال سبتمبر بشدة عن الشهر السابق الذي سجل 4.4% سنوياً.

في المقابل، تراجعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة للشهر السادس على التوالي. وكانت قد تراجعت في أغسطس/ آب بنسبة 33%. وتبدو النظرة المستقبلية للتجارة بين الولايات المتحدة والصين ضبابية مع انهيار الهدنة التجارية بينهما وتبادل الجانبين فرض رسوم جمركية جديدة وإجراءات انتقامية أخرى. وفي ظل ضغوط سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرامية إلى حث شركات التصنيع على نقل مصانعها إلى الولايات المتحدة، توسع الصين أسواق منتجاتها في مناطق أخرى.

وتفرض الولايات المتحدة حالياً رسوماً نسبتها 30% على المنتجات الصينية. في المقابل، تبلغ الرسوم الانتقامية الصينية حالياً 10%. وارتفعت الواردات الصينية بنسبة 7.4%، بحسب البيانات، وتسارعت الشحنات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق استهلاكية في العالم، لتصل إلى 34.3 مليار دولار، بحسب البيانات. وشكل هذا الرقم زيادة نسبتها 8.6% عن مبلغ 31.6 مليار دولار المسجّل في أغسطس/ آب لكنه يظل متراجعاً على أساس سنوي.

وزادت صادرات الصين إلى جنوب شرقي آسيا بنسبة 15.6% خلال الشهر الماضي، في حين زادت الصادرات إلى أميركا اللاتينية وأفريقيا بنسبة 15% و56% على التوالي. وقال غاري نج، كبير المحللين الاقتصاديين في شركة ناتيكسيس، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس، إن "صادرات الصين لا تزال تظهر مرونة نظراً لانخفاض التكاليف ومحدودية خيارات الاستبدال عالمياً على الرغم من ارتفاع الرسوم الجمركية".

بدوره، أفاد الخبير بالاقتصاد الصيني لدى "كابيتال إيكونوميكس" زيشون هوانغ، وفقاً لوكالة فرانس برس، بأنه "بينما تسلّط هذه المرونة الضوء على قدرة الصادرات الصينية على التعامل مع الرسوم الجمركية الأميركية، فإن تجدد التصعيد أخيراً في التوتر مع الولايات المتحدة ما زال يمثّل بعض المخاطر السلبية". وأضاف أنّ "الشحنات المباشرة إلى الولايات المتحدة تمثّل الآن 10% فقط من إجمالي الصادرات الصينية وجزء لا بأس به من هذه المنتجات الموجّهة إلى الولايات المتحدة قد يتم تحويله إلى بلدان أخرى".

يأتي ذلك في حين تجددت التوترات مع الولايات المتحدة يوم الجمعة، بعدما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على السلع الصينية وضوابط تصدير على البرمجيات "الحساسة". وجاء ذلك بعدما أعلنت الصين اعتزامها فرض رسوم جديدة على السفن الأميركية الصنع أو الملكية في الموانئ الصينية رداً على خطة أميركية لفرض رسوم موانئ على السفن الصينية التي ترسو في البلاد. كما وسعت بكين نطاق قيود التصدير على بطاريات أيونات الليثيوم والمعادن النادرة والتقنيات ذات الصلة.

(أسوشييتد برس، فرانس برس، العربي الجديد)