- تشهد المنطقة توترات متصاعدة مع تحركات صينية مكثفة لضمان تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز، وسط تصعيد عسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، مما يهدد استقرار أحد أهم الممرات الحيوية للطاقة في العالم. - الصين تضغط على إيران للسماح بمرور آمن للسفن، حيث تعتمد بشكل كبير على إمدادات الشرق الأوسط، وقد عبرت ناقلة "إيرون ميدن" المضيق بعد تغيير إشاراتها إلى "المالك: الصين"، لكن تهدئة الأسواق تتطلب مرور مزيد من السفن. - ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 15% منذ بدء الصراع، مع توقف الإنتاج واستهداف منشآت الطاقة، مما زاد من اضطراب الأسواق العالمية ودفع الاقتصادات الكبرى للتحذير من مخاطر تضخم جديدة.

كشفت مصادر دبلوماسية عن تحركات صينية مكثفة مع إيران لضمان استمرار تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز، في ظل التصعيد العسكري المتواصل بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وطهران من جهة أخرى، وهو تصعيد يهدد أحد أهم الممرات الحيوية للطاقة في العالم ويثير قلق الأسواق العالمية.

في السياق نفسه، أفادت ثلاثة مصادر دبلوماسية لوكالة رويترز بأن الصين تجري محادثات مع إيران للسماح لسفن النفط الخام والغاز الطبيعي المسال القطرية بالمرور الآمن عبر مضيق هرمز، مع اشتداد الحرب الأميركية الإسرائيلية على طهران. وأدت الحرب، التي دخلت يومها السادس الخميس، إلى إغلاق شبه كامل للممر الملاحي الحيوي، ما تسبب في قطع إمدادات نحو خمس النفط والغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى دول العالم.

وقالت المصادر إن الصين، التي تربطها علاقات ودية بإيران وتعتمد بشكل كبير على إمدادات الشرق الأوسط، غير راضية عن خطوة الجمهورية الإسلامية بتعطيل حركة الشحن عبر المضيق، وتضغط على طهران للسماح بمرور السفن بأمان. ويعبر نحو 45% من النفط الذي تستورده الصين عبر هذا الممر البحري. وأظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلة تدعى "إيرون ميدن" عبرت المضيق خلال الليل بعد تغيير إشاراتها إلى "المالك: الصين"، إلا أن تهدئة الأسواق العالمية تتطلب مرور مزيد من السفن.

وارتفعت أسعار النفط الخام بأكثر من 15% منذ بدء الصراع، وسط توقف الإنتاج في بعض المناطق، بعد أن استهدفت طهران منشآت طاقة في الخليج وكذلك سفنًا تعبر المضيق. كما وصلت الصواريخ الإيرانية إلى مناطق بعيدة مثل قبرص وأذربيجان وتركيا، ما زاد من اضطراب الأسواق العالمية ودفع الاقتصادات الكبرى إلى التحذير من مخاطر تضخم جديدة.

ووفق بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة "فورتيكسا"، انخفض عدد ناقلات النفط التي تعبر المضيق إلى أربع سفن فقط في الأول من مارس/آذار، أي في اليوم التالي لاندلاع الأعمال العدائية، مقارنة بمتوسط 24 سفينة يوميًا منذ يناير/كانون الثاني. كما لا يزال نحو 300 ناقلة نفط عالقة داخل المضيق، بحسب بيانات "فورتيكسا" وشركة "كبلر" المتخصصة في تتبع السفن.

وقال مايك ماكدوغال، وهو خبير في صناعة السكر، لرويترز إن مسؤولين في قطاع السكر في الشرق الأوسط أفادوا بوجود بعض السفن التي تعبر المضيق حاليًا، وجميعها مملوكة للصين أو إيران. وكانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع أنها لن تسمح لأي سفينة تابعة للولايات المتحدة أو إسرائيل أو الدول الأوروبية أو حلفائها بالمرور عبر مضيق هرمز، من دون أن يشمل البيان الصين.

تعكس هذه التطورات حجم التأثير الجيوسياسي للحرب الدائرة على أسواق الطاقة العالمية، حيث يبقى مضيق هرمز نقطة الاختناق الأهم لتجارة النفط والغاز، فيما تراقب الأسواق الدولية أي انفراج محتمل قد يعيد تدفق الإمدادات ويخفف من اضطراب الأسعار.

(رويترز، العربي الجديد)