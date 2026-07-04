الصين تتجاوز 100 مليار طرد وتنعش اقتصاد التوصيل

- تجاوز حجم التوصيل السريع في الصين 100 مليار طرد بنهاية يونيو 2026، مما يعكس تعافي الاستهلاك وتوسع التجارة الإلكترونية في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، حيث ساهمت السياسات الداعمة في تنشيط الإنفاق وتحسين الطلب. - في الأشهر الخمسة الأولى من 2026، بلغت إيرادات التوصيل السريع 635.37 مليار يوان، مع تعامل الشركات مع 18.3 مليار طرد في مايو وحده، مما يبرز أهمية القطاع في الاقتصاد الصيني. - يراهن القطاع على التحول الأخضر، حيث شجعت اللوائح الجديدة استخدام مواد تغليف قابلة للتحلل، مع استخدام 75 ألف مركبة نظيفة، مما يعيد تشكيل نمط حياة المستهلكين.

تجاوز حجم التوصيل السريع في الصين 100 مليار طرد بنهاية يونيو/حزيران 2026، بحسب بيانات مكتب البريد الحكومي الصيني، في مؤشر يعكس استمرار تعافي الاستهلاك واتساع دور التجارة الإلكترونية داخل ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وجاء بلوغ هذا المستوى قبل تسعة أيام من موعده في 2025، وفق المكتب الذي اعتبر أن الرقم يعكس تحسناً متواصلاً في قطاع التوصيل السريع وفي سوق الاستهلاك على حد سواء.

ومنذ بداية 2026، ساهمت حزمة من السياسات الداعمة للاستهلاك في تنشيط الإنفاق وتحسين هيكل الطلب، بحسب المسؤول في مركز التطوير والبحوث التابع لمكتب البريد الحكومي ليو جيانغ، ويرى المسؤول أن تعافي الاستهلاك انعكس مباشرة على سوق التوصيل السريع الذي أصبح واحداً من أكثر القطاعات ارتباطاً بحركة الإنفاق اليومي للأسر.

ولا يتعلق الأمر بعدد الطرود فقط. ففي الأشهر الخمسة الأولى من 2026، بلغت إيرادات خدمات التوصيل السريع في الصين 635.37 مليار يوان، بما يعادل نحو 93.8 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 7.2%. وفي مايو/أيار وحده، تعاملت شركات التوصيل مع 18.3 مليار طرد، وحققت إيرادات بلغت 137.44 مليار يوان.

وتكشف أرقام 2025 حجم القطاع داخل الاقتصاد الصيني. فقد بلغ عدد الشحنات البريدية وخدمات التوصيل 216.5 مليار شحنة، منها 199 مليار شحنة توصيل سريع، بإيرادات وصلت إلى 1.493 تريليون يوان، وفق المكتب الوطني للإحصاء الصيني.

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كما أظهرت بيانات صينية أن قطاع البريد والتوصيل السريع حقق في 2025 إيرادات إجمالية بلغت 1.8 تريليون يوان، بما يقارب 252 مليار دولار، وساهم في دعم أكثر من 14 تريليون يوان من مبيعات التجزئة الإلكترونية للسلع المادية.

وأصبح التوصيل السريع في الصين أكثر من خدمة لوجستية، ويمثل شرياناً اقتصادياً يربط المصانع بالمنصات الرقمية، والمدن الكبرى بالمناطق الداخلية، والطلب الاستهلاكي بسلاسل الإمداد. ومع توسع التجارة الإلكترونية، زادت أهمية هذا القطاع في تحريك المخزون، وتسريع دوران السلع، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويراهن القطاع أيضاً على التحول الأخضر. فقد دخلت اللوائح الصينية المعدلة الخاصة بالتوصيل السريع حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2025، وشجعت استخدام مواد تغليف قابلة للتحلل وإعادة الاستخدام. وبحسب مكتب البريد الحكومي، بلغت نسبة توحيد معايير التغليف 86%، كما استُخدمت الصناديق المعاد تدويرها والقابلة لإعادة الاستخدام أكثر من 1.6 مليار مرة.

وقال المتحدث باسم مكتب البريد الحكومي لين هو إن القطاع يستخدم حالياً أكثر من 75 ألف مركبة تعمل بالطاقة الجديدة والنظيفة، معتبراً أن التوصيل منخفض الكربون والذكي يعيد تشكيل نمط حياة المستهلكين.

( الدولار = 6.79 يوانات صينية)