الصين تبدأ خنق الشركات اليابانية بتقييد صادرات المعادن النادرة

- فرضت الصين قيوداً على صادرات المعادن النادرة والمغناطيسات إلى اليابان كإجراء عقابي بسبب موقف اليابان من تايوان، مما يؤثر على الصناعات اليابانية رغم تأكيد بكين على عدم تأثيرها على الصناعات المدنية. - تدهورت العلاقات بين الصين واليابان بعد تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية حول تهديد الصين لتايوان، مما دفع الصين لاستخدام سيطرتها على صناعة العناصر النادرة كأداة ضغط جيوسياسي، مما قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية لليابان. - العناصر النادرة، التي تضم 17 عنصراً كيميائياً، تُعتبر أساسية في التكنولوجيا الحديثة، وتستخدم في الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية، وتسيطر الصين على تطوير التكنولوجيا اللازمة لاستخلاصها.

بدأت الصين في فرض قيود على صادراتها من المعادن النادرة والمغناطيسات إلى شركات يابانية، وذلك بعدما طبقت حظراً مماثلاً على تصدير العناصر المماثلة ذات الاستخدام المزدوج إلى الجيش الياباني في وقت سابق، حسب ما أفادت وكالة رويترز وصحيفة وول ستريت جورنال.

وتقول بكين إنّ هذا الحظر ينطبق على الصادرات إلى الصناعات العسكرية اليابانية، وإنّ الصناعات المدنية لن تتأثر به، وهو ما اعتبرته دوائر اقتصادية إجراءً عقابياً من السلطات الصينية على موقف الحكومة اليابانية من تايوان. لكن الصحيفة الأميركية قالت الخميس إن القيود التي بدأت بكين العمل بها تنطبق على الصناعات اليابانية على نطاق واسع.

وتُعرَّف المواد ذات الاستخدام المزدوج بأنها السلع أو البرمجيات أو التقنيات التي لها تطبيقات مدنية وعسكرية في آن واحد. وتشمل هذه بعض مغناطيسات العناصر الأرضية النادرة التي تُستخدم في تشغيل محركات أجزاء السيارات مثل المرايا الجانبية، ومكبرات الصوت، ومضخات النفط. وتضم قائمة الرقابة على الصادرات في الصين نحو 1,100 سلعة وتقنية ذات استخدام مزدوج، يتعين على المصنّعين الحصول على ترخيص لتصديرها إلى الخارج، بغضّ النظر عن الجهة النهائية المستخدمة.

وشهدت العلاقات بين بكين وطوكيو تدهوراً منذ أن قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إنّ أي هجوم صيني على تايوان يهدّد بقاء اليابان قد يستدعي رداً عسكرياً، وهو تصريح وصفته بكين بأنه استفزازي.

وتنظر الدوائر الغربية إلى سيطرة الصين على صناعة العناصر النادرة بوصفه تهديداً لقطاعاتها الصناعية، إذ تدخل هذه العناصر في معظم الصناعات المتطورة من السيارات إلى الطائرات النفاثة. وقد قطعت بكين صادرات العناصر الأرضية النادرة إلى الشركات الأميركية العام الماضي، وعدلت الصين تلك القيود بعد تراجع الرئيس دونالد ترامب في حربه التجارية مع الصين. لكن فرض القيود الجديدة على الصادرات إلى اليابان، الحليف القريب للولايات المتحدة والشريك الصناعي الرئيسي، يظهر أن الصين لا تزال قادرة على استخدام هذه المعادن أداة ضغط جيوسياسي.

وبحسب معهد نومورا للأبحاث، فإنّ استمرار القيود الصينية على العناصر الأرضية النادرة قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية تعادل نحو 17 مليار دولار على مدار عام واحد. وتُعد اليابان، بعد الصين، ثاني أكبر منتج لمغناطيسات العناصر الأرضية النادرة، لكنها تعتمد على الصين في توفير المواد الخام اللازمة لصناعة كثير من هذه المغناطيسات، رغم الجهود التي بذلتها منذ عام 2010 لتقليص اعتمادها على الإمدادات الصينية، عقب اضطرابات كبيرة في الشحنات خلال نزاع على جزر متنازع عليها آنذاك، وهي اتهامات نفتها الصين.

ما هي العناصر النادرة؟

ورغم تسميتها الشائعة التي أصبحت متداولة إعلامياً على نطاق واسع خلال الأعوام النادرة، فإن ندرة هذه العناصر ترتبط بصعوبة تنقيتها واستخراجها وليس بكمية وجودها في الطبيعة، إذ إنّ بعضها يوجد في الأرض بكميات أكبر من النحاس على سبيل المثال.

وتضم مجموعة عناصر الأرض النادرة 17 عنصراً كيميائياً من بينها (السكانديوم، الإتريوم، واللانثانيدات) وتتميز بخصائص فريدة تجعلها أساسية في التكنولوجيا الحديثة مثل الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية وتوربينات الرياح. وتعد الصين من أكبر وأول الدول التي طورت التكنولوجيا اللازمة لاستخلاصها وفصلها من قشرة الأرض.

وحسب "المنصة العربية لمعادن المستقبل" فإنّ هذه العناصر تكتسب أهمية مطردة في الصناعة المدنية، إذ تدخل في تصنيع مصابيح توفير الطاقة الكهربائية وكوابل الألياف الضوئية وأجهزة تصوير الرنين المغناطيسي والأقمار الصناعية. أما في المجال العسكري، فتستخدم في تصنيع معدات، كنظارات الرؤية الليلية والصواريخ دقيقة التوجيه وأنظمة الرادارات والاتصالات المتطورة ومعدات الطيران والملاحة الجوية.

يقول الخبراء في مجال صناعة الأجهزة الإلكترونية الحديثة، إنّ الهاتف الذكي يُستخدم في صناعته ستة عناصر أرضية نادرة، وأنه لولا تلك العناصر لكان حجم الهاتف النقال بحجم جهاز الحاسوب الشخصي.

وكانت الولايات المتحدة تتحكم في سوق العناصر الأرضية النادرة طيلة النصف الثاني من القرن العشرين بعد أن اكتشفها الباحثون في ماونتن باس، كاليفورنيا عام 1949. وبدأت الصين تدخل هذا المجال بطيئاً منذ ستينيّات القرن الماضي، ومع بداية الألفية الجديدة طوّرت المصافي الصينية التكنولوجيا المستوردة، وبفضل انخفاض تكلفة الكهرباء في الصين نشأت المئات من شركات التعدين والمعالجة المربحة لتلبية الطلب المحلي على العناصر الأرضية النادرة.

لكن الصناعة كانت غير منظمة وفوضوية للغاية، إذ تنافست مئات المناجم والمصافي الصغيرة الخاصة ضد بعضها البعض، ما أدى إلى تقليل أرباح بعضها البعض. واعتباراً من العام 2011 بدأت الدولة في التدخل لتنظيم الصناعة، وبعد أربع سنوات أعلنت الصين النصر، وأغلقت عشرات الشركات الصغيرة للمناجم والمعالجة، ووجهت دمج الشركات الباقية في ستّ شركات عملاقة، معظمها مملوكة للدولة، أطلق عليها اسم "الستة الكبار".