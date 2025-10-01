الصومال يدشن مشروع كهرباء مجانية يغذي 150 مركزاً صحياً

- أطلق رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، مشروع كهرباء مجانية لتغذية 150 مركزًا صحيًا، بهدف تحسين الخدمات الصحية والتعليمية باستخدام الطاقة الخضراء الصديقة للبيئة. - رغم أهمية المشروع، يظل تحدي ارتفاع تكلفة الكهرباء قائماً، حيث يُباع الكيلوواط بـ40 سنتًا، مما يشكل عبئًا على الأسر ويعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. - يرى المراقبون أن تزويد المرافق بالطاقة مجانًا خطوة إيجابية، لكنها تتطلب سياسات أوسع لتقليل التكلفة على المواطنين وتحسين البنية التحتية للطاقة.

دشن رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، اليوم الأربعاء، مشروع كهرباء مجانية يهدف إلى تغذية 150 مركزا صحيا عاما في عدد من أقاليم البلاد، في خطوة اعتبرتها الحكومة جزءا من جهودها لتطوير قطاع الطاقة والخدمات الأساسية.

وأكد بري، خلال مراسم التدشين، أن الشعب الصومالي كان في حاجة ماسة إلى خدمات كهرباء مستقرة وذات جودة، مشيرا إلى أن المشروع سيوفر طاقة مستدامة للمرافق الصحية والتعليمية، ما يسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية وتحسين بيئة التعليم. وأضاف أن المشروع يعتمد على "الطاقة الخضراء الصديقة للبيئة"، التي تسعى الحكومة إلى تعميمها في جميع أنحاء البلاد.

ورغم أهمية هذه الخطوة، يظل ملف الكهرباء أحد أبرز التحديات اليومية التي تواجه الصوماليين، إذ يُباع الكيلوواط الواحد في الأسواق المحلية بما يقارب 40 سنتا أميركيا، وهو من أعلى الأسعار في العالم مقارنة بمتوسط الدخل المحلي (1.5 دولار للفرد يوميا)، هذا الواقع يجعل الحصول على الطاقة عبئا ثقيلا على غالبية الأسر، ويعيق بدوره جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويرى مراقبون أن تزويد المرافق العامة بالطاقة مجانا يمثل خطوة إيجابية، لكنه لا يغني عن الحاجة إلى سياسات أوسع لتقليل كلفة الكهرباء على المواطنين، سواء عبر توسيع مشاريع الطاقة المتجددة أو تحسين البنية التحتية الحالية. كما أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على مدى قدرة الحكومة على الاستمرار في دعم القطاعات الخدمية بالكهرباء، مع السعي لتخفيض الأسعار المرتفعة التي أثقلت كاهل المواطنين لعقود.