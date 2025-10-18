الصومال يبحث مع تركيا التعاون في مجال التوظيف وتنمية القوى العاملة

- التقى وزير العمل الصومالي يوسف محمد بنظيره التركي ودات إيشيخان في الدوحة لتعزيز التعاون في التوظيف وتنمية القوى العاملة والحماية الاجتماعية بين البلدين. - ناقش الوزيران تنفيذ اتفاقية التعاون الثنائي في مجال العمل، التي أقرها مجلس الوزراء الصومالي في يوليو 2025، مع التركيز على استكمال الجوانب الفنية والتشغيلية تمهيداً لتوقيعها رسمياً في تركيا. - يهدف التعاون إلى تعزيز فرص العمل وتوسيع برامج التدريب المهني في الصومال، مستفيداً من الخبرات التركية، لدعم الاقتصاد الوطني وتمكين الشباب.

عقد وزير العمل والشؤون الاجتماعية الصومالي يوسف محمد اجتماعاً مع وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي ودات إيشيخان، أمس الجمعة، في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك على هامش مؤتمر وزراء العمل الإسلامي، حيث ركّز اللقاء على تعزيز التعاون الإقليمي بين الصومال وتركيا في مجالات التوظيف وتنمية القوى العاملة والحماية الاجتماعية.

وجرى خلال اللقاء، وفق ما أوردته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الصومالية على صفحتها في "فيسبوك"، بحث سبل تنفيذ وتفعيل اتفاقية التعاون الثنائي في مجال العمل بين الصومال وتركيا، التي أقرّها مجلس الوزراء الصومالي في يوليو/ تموز 2025، فضلاً عن استكمال الجوانب الفنية والتشغيلية للاتفاقية تمهيداً لتوقيعها رسمياً خلال الفترة المقبلة في تركيا.

ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز فرص العمل وتوسيع برامج التدريب المهني وتنمية القدرات البشرية في الصومال، بما يدعم خطط الحكومة الصومالية لتحفيز الاقتصاد الوطني وتمكين الشباب. كما اتفق الجانبان، وفق الوزارة، على إطلاق برامج تدريبية متخصصة لموظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الصومالية، تستفيد من الخبرات التركية في تطوير المهارات المهنية وإدارة نظم الحماية الاجتماعية، بما يعزز كفاءة الكوادر الوطنية في تنفيذ السياسات العمالية والخدمات الاجتماعية.

وأعرب الوزير الصومالي لنظيره التركي عن حرص بلاده على تعميق التعاون الثنائي مع أنقرة في مختلف المجالات، موضحاً أنّ هذه الشراكة "تأتي في سياق العلاقات الأخوية الراسخة بين الشعبين الصومالي والتركي، وتعكس الرغبة المشتركة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً للبلدين".

وتُعدّ تركيا من أقرب الشركاء الدوليين للصومال، وتُدير قاعدة تدريب عسكرية كبيرة في مقديشو، تُعرف باسم معسكر توركصوم، حيث جرى تدريب آلاف الجنود الصوماليين منذ افتتاحها عام 2017.