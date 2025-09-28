- تصنيف عالمي لموانئ الصومال: تم تصنيف ميناءي مقديشو وبربرة ضمن أفضل الموانئ أداءً في شرق أفريقيا لعام 2024، حيث احتل ميناء مقديشو المرتبة الأولى إقليمياً والـ163 عالمياً، بينما جاء ميناء بربرة في المرتبة الثانية إقليمياً والـ243 عالمياً وفقاً لمؤشر أداء الموانئ للحاويات. - إصلاحات وتطويرات: ساهمت الإصلاحات الإدارية وتطوير أنظمة التشغيل والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية، مما جعل ميناء مقديشو جزءاً من قائمة الموانئ الأفريقية البارزة. - أهمية اقتصادية واستراتيجية: تعتبر الموانئ الصومالية ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث تمثل بوابة للتجارة الخارجية وتساهم بشكل كبير في تمويل الميزانية العامة، مع تعزيز مكانة ميناء بربرة كمحور إقليمي بفضل الاستثمارات الاستراتيجية.

رحّبت وزارة الموانئ والنقل البحري في الحكومة الفيدرالية الصومالية اليوم الأحد، بتصنيف ميناءي مقديشو وبربرة ضمن قائمة أفضل الموانئ أداءً في شرق أفريقيا لعام 2024، وذلك وفقاً لمؤشر أداء الموانئ للحاويات (Container Port Performance Index – CPPI) الذي يصدره البنك الدولي بالتعاون مع ستاندرد أند بورز غلوبال "S&P Global". وبحسب التقرير الصادر في 24 سبتمبر/أيلول الجاري، فقد شمل التقييم 407 موانئ حول العالم بينها 47 ميناءً أفريقيّاً، حيث احتل ميناء مقديشو المرتبة الأولى في شرق أفريقيا والمرتبة 163 عالمياً، فيما جاء ميناء بربرة في المرتبة الثانية إقليمياً والـ243 عالمياً.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا التقدم جاء نتيجة إصلاحات إدارية واسعة، وتطوير أنظمة التشغيل، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وهو ما انعكس على رفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتحسين بيئة العمل البحري. كما ساهمت الاستثمارات الأخيرة في شراء معدات حديثة وتوسيع الأرصفة وتطوير محطات الحاويات في جعل ميناء مقديشو جزءاً من قائمة الموانئ الأفريقية البارزة مثل ميناء الإسكندرية (مصر)، ميناء طنجة (المغرب)، وميناء داكار (السنغال)، وميناء تواماسينا (مدغشقر).

وتعتبر الموانئ الصومالية ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، إذ تمثل بوابة للتجارة الخارجية ورافعة للتنمية. فميناء مقديشو على سبيل المثال يعد الميناء الرئيسي للبلاد ويشهد منذ سنوات عملية تحديث واسعة تشمل إدخال رافعات متطورة وتوسيع طاقته الاستيعابية بما يجعله مركزاً إقليمياً واعداً. ويعتبر ميناء مقديشو من الأعمدة الأساسية للاقتصاد الصومالي، حيث يُساهم بشكل كبير في تمويل الميزانية العامة. وتكشف البيانات الرسمية أن الدخل الشهري للميناء يفوق عشرين مليون دولار، مع إمكانية تحقيق إيرادات أعلى في بعض الأشهر. ويُتوقع أن تستمر أهمية الميناء في النمو مع تنفيذ مشاريع التوسعة والتحسينات المستمرة.

أما ميناء بربرة، فقد أصبح في السنوات الأخيرة محوراً مهمّاً بفضل موقعه الاستراتيجي على خليج عدن والاستثمارات التي قامت بها شركات إماراتية لتطوير بنيته التحتية، ما عزز مكانته ميناءً إقليميّاً قادراً على منافسة الموانئ الكبرى في المنطقة. وترى وزارة الموانئ أن هذه النجاحات تعكس أهمية الموانئ بوصفها قاطرة للاقتصاد الصومالي وأداة لجذب الاستثمارات وتوسيع حركة التجارة، مؤكدة التزامها بمواصلة تحديث البنية التحتية وتعزيز كفاءة الخدمات بما يضع الموانئ الصومالية في مصافِّ الموانئ العالمية.

ووفق المؤشر الصادر من البنك الدولي أصبح ميناء مقديشو في الصومال الأكثر كفاءة في شرق أفريقيا لعام 2024، متفوقاً على موانئ بربرة وجيبوتي ودار السلام ومومباساو. وتُظهر موانئ بربرة وجيبوتي أداءً جيداً مقارنة ببعض الموانئ الأخرى في المنطقة وتُظهر موانئ دار السلام ومومباسا أداءً متوسطاً مقارنة بالموانئ الأخرى.